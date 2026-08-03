Mariana Ochoa, Arantza y Brianda se enfrentaron en el primer posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026

El primer posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026 dejó al descubierto tensiones entre Mariana Ochoa y dos de sus compañeras. La cantante, primera eliminada de la temporada, salió con una advertencia sobre las fracturas dentro del grupo.(Captura de pantalla TikTok)

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Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 2 de agosto, tras un posicionamiento que dejó al descubierto roces con dos de sus compañeras: Arantza y Brianda.

La cantante salió del carrusel con el camino hacia la salida luego de que el público la eligiera frente a Luis Chaparro. Antes de conocer el veredicto, ambos permanecieron en la sala mientras el resto de los participantes ya habían regresado a la casa: Yanet García fue la primera en salvarse, seguida de Aldo Rendón —quien no recibió ningún posicionamiento en su contra—, Ximena Herrera y Memo Schutz.

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En la postgala con Wendy Guevara, Ochoa resumió su salida con una frase que mezcló nostalgia y resignación: “Un poco melancólica porque quería seguir allá adentro, pero estoy segura que allá arriba me mandan lo que necesito”.

Arantza señaló que Mariana no dejaba espacio para que los demás se expresaran

(Captura de pantalla TikTok)

El posicionamiento de Arantza fue uno de los más comentados de la noche. La joven reconoció la trayectoria de su compañera, pero señaló un patrón de comunicación que le generaba incomodidad dentro del grupo.

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“Quiero que te vayas de la casa porque, a pesar de que te admiro infinitamente y eres una mujer muy respetable, aquí entramos en igualdad de condiciones y somos un equipo. En algún momento no me supe expresar con claridad. No era el hecho de que te impusieras, sino que como equipo todos tenemos oportunidad de comunicarnos y en conversaciones a veces no dejas que las otras personas participen”, dijo Arantza.

La respuesta de Ochoa fue directa y sin concesiones. Rechazó la acusación y marcó una diferencia entre dar órdenes y tener presencia: “Creo que tus pensamientos no son claros, porque lo que tú me expresaste es que no te gustaba cómo te daba órdenes y yo nunca te he dado órdenes, ni a ti ni a ningún habitante de la casa. Solo doy órdenes en mi casa y a mis hijos, que son menores de edad”.

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Brianda apuntó a la falta de conexión y Mariana respondió con ironía velada

Brianda confesó que nunca lograron conectar. La cantante respondió a las dos y se despidió de la casa este domingo 2 de agosto. (Captura de pantalla TikTok)

Brianda Deyanara tomó un ángulo distinto al de Arantza. No habló de dinámicas de poder ni de comunicación, sino de distancia emocional. “Honestamente, simplemente siento que eres la persona con la que menos conexión he hecho y que no hemos tenido una plática realmente profunda como lo he tenido con muchos de mis compañeros. Creo que todo ha sido como muy superficial”, expresó.

La respuesta de Ochoa incluyó una puntada que no pasó desapercibida para el público. Reconoció la falta de vínculo, pero deslizó una observación sobre los hábitos de su compañera dentro de la casa: “Es con la única persona con la que no puedo conectar. He tratado de acercarme, de repente te pregunto cosas, pero tú estás con tu kit de maquillaje y en tu skincare, dándole prioridad a lo que te dedicas, que es algo de belleza, según creo”.

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Mariana cerró ese intercambio con una apertura: “Ojalá que si me quedo podamos realmente tener una plática profunda, porque tenemos amistades en común y creo que tienes un corazón bonito que quisiera explorar”.

Mariana Ochoa salió con una lectura sobre las divisiones generacionales en la casa

Luis Chaparro sobrevivió la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que el público lo salvara frente a Mariana Ochoa en una noche marcada por confesiones, reproches y un carrusel que definió el primer adiós de la temporada. (Captura de pantalla TikTok)

Al llegar al foro con Galilea Montijo, la cantante ofreció su propia lectura de lo que dejó atrás. “Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro. Pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas. Yo creo que en estos últimos días vi más divididos a los de nuestra generación y más juntos a influencers y jóvenes. Ojalá que crucen esa línea y se unan”, declaró.

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Con su salida, la primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 cerró con una señal clara: las tensiones generacionales y las diferencias en los estilos de comunicación serán dos de los ejes que marcarán el juego en las próximas semanas.