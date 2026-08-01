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¿Podrá romper la racha? Así le ha ido a la Liga MX en la historia de la Leagues Cup

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 se jugará del 4 al 13 de agosto, mientras que los cuartos de final, semifinales y la final se celebrarán entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre

León
(Club León)
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La Leagues Cup 2026 está por comenzar y los clubes mexicanos buscarán recuperar el título después de tres ediciones consecutivas dominadas por equipos de la MLS.

Desde su creación, el torneo ha tenido cinco campeones, con un balance favorable para los conjuntos estadounidenses.

La Liga MX ganó las dos primeras ediciones

Cruz Azul fue el primer campeón de la Leagues Cup (Foto: Liga MX)
(Especial)

El certamen arrancó con dominio mexicano gracias a los títulos de Cruz Azul y León, pero desde 2023 los clubes estadounidenses han impuesto condiciones.

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Lista de campeones de la Leagues Cup

  • 2019 – Cruz Azul (Liga MX)
  • 2021 – León (Liga MX)
  • 2023 – Inter Miami (MLS)
  • 2024 – Columbus Crew (MLS)
  • 2025 – Seattle Sounders (MLS)

Hasta el momento, la Liga MX suma dos títulos, mientras que la MLS acumula tres campeonatos, por lo que los equipos mexicanos intentarán cortar la racha de los clubes estadounidenses en la edición 2026.

¿Qué está en juego en la Leagues Cup 2026?

(Foto / Alexander Ortíz)
(Foto / Alexander Ortíz)

Además del trofeo, la competencia repartirá tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027, destinados al campeón, subcampeón y tercer lugar.

El equipo que conquiste el título también obtendrá un pase directo a los octavos de final de la Concachampions 2027, uno de los principales incentivos para los clubes participantes.

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