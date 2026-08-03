Abrirán carpetas de investigación tras reportar daños “a simple vista” en acervo de Canal 11

El inmueble fue retomado el 2 de agosto, luego de estar en manos de alumnos y profesores del IPN desde el 21 de mayo, y se notificó a un notario y al Ministerio Público

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Las instalaciones de Canal Once fueron recuperadas la tarde del domingo 2 de agosto, luego de permanecer ocupadas desde el 21 de mayo por un grupo de estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó durante la conferencia matutina de la Presidencia que trabajadores del canal, encabezados por su directora, Renata Turrent, retomaron el control de las instalaciones “de manera pacífica”.

Según el funcionario, al momento del desalojo permanecían seis jóvenes dentro del inmueble, quienes fueron invitados a salir. Posteriormente se aseguraron las puertas y se dio aviso al Ministerio Público y a un notario público para certificar el estado en que se encontraban las instalaciones.

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Daños “a simple vista” en el acervo histórico

Delgado señaló que, en una primera revisión, sí se detectaron daños en el archivo audiovisual del canal, que resguarda más de 70 años de contenidos. De acuerdo con el funcionario, se encontró material fuera de su lugar y “desordenado” en el piso, aunque precisó que aún no hay una evaluación completa que determine la magnitud del daño.

Se realizará un levantamiento del inventario del acervo histórico.

Autoridades correspondientes harán una evaluación técnica de la infraestructura.

La certificación notarial busca dejar constancia de las condiciones del inmueble al momento de la recuperación.

Es importante señalar que, según reportes de distintos medios, la versión oficial de un desalojo pacífico ha sido cuestionada por los propios estudiantes, quienes acusaron —de acuerdo con sus declaraciones en conferencia de prensa— haber sido desalojados mediante un operativo con empujones y daños en los accesos al inmueble. Hasta el momento, ambas versiones no han sido conciliadas de forma independiente.

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Mario Delgado dijo que en una revisión inicial hallaron material fuera de su sitio y en el piso, sin dictamen sobre la magnitud, y anunció un inventario y una evaluación técnica de infraestructura. (Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbuam prevé carpetas de investigación por posibles daños al patrimonio

Durante la misma conferencia, la Presidenta indicó que existen carpetas de investigación relacionadas con el caso, en caso de confirmarse afectaciones al patrimonio de la nación. Delgado añadió que, de acuerdo con las indagatorias que pudiera llevar la Fiscalía, se buscaría determinar el origen de los recursos con los que presuntamente contaban los jóvenes que permanecieron en el inmueble, un punto que no fue confirmado con datos concretos durante la conferencia.

Durante la conferencia, el gobierno federal indica que ya existen expedientes vinculados al caso y que se activarían en caso de acreditarse afectaciones a bienes nacionales, sin precisar todavía el alcance del posible perjuicio

Continuarán las mesas de diálogo

Pese a la recuperación del inmueble, tanto Canal Once como la SEP subrayaron que las mesas de diálogo con estudiantes y autoridades del IPN —enfocadas en un pliego petitorio ajeno a las instalaciones del canal— continuarán en los próximos días. Delgado explicó que las demandas estudiantiles no guardan relación directa con la ocupación del canal, por lo que desde un inicio se solicitó la devolución del inmueble.

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Canal Once no dejó de transmitir durante el periodo de ocupación, gracias al apoyo de instalaciones alternas de la SEP, y desde el 2 de agosto reanudó operaciones desde su sede original.

Nota: Los señalamientos sobre el origen de recursos a los estudiantes y la eventual apertura formal de carpetas de investigación se presentan como pendientes de confirmación oficial, conforme a lo declarado en la conferencia. Si tienes el boletín oficial de la Fiscalía o el comunicado completo de Canal Once, puedo ajustar cifras o citas textuales con mayor precisión.

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