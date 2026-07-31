Los días de Obed Vargas con el Atlético de Madrid estaría contados, Cholo Simeone ya le buscaría acomodo en otro club

Obed Vargas, valuado en 8 millones de euros, aparecería como la opción principal del Cholo para salir cedido, mientras jugadores como Koke o Rodrigo Mendoza ganan terreno. (X/ @Atleti)

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El futuro de Obed Vargas, pese a que parecía ir por buen camino, ahora parece tomar un giro inesperado en el verano de 2026.

A pesar de haber mostrado gran compromiso y buenos destellos de calidad con el Atlético de Madrid, la sobrepoblación en el mediocampo colchonero lo colocaría como el principal candidato para hacer espacio en el plantel.

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Diego Simeone cuenta con seis futbolistas para la misma posición en el Atlético de Madrid: Koke, Hjulmand, Cardoso, Barrios, Rodrigo Mendoza y el propio Vargas. REUTERS/Violeta Santos Moura

La prensa española, con Marca como fuente principal, ha señalado que el mexicano de 20 años sería el “sacrificado” por Diego Simeone para el siguiente mercado.

Saturación en el mediocampo del Atlético de Madrid

La competencia en la zona ancha del Atlético es intensa y obliga a tomar decisiones difíciles lo más pronto posible. Simeone cuenta con seis futbolistas para la misma posición, lo que genera un excedente que debe resolverse.

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Bloque numeroso: Koke, Hjulmand, Cardoso, Barrios, Mendoza y Vargas.

Rodrigo Mendoza: convenció al técnico incluso como segundo delantero, lo que le habría otorgado ventaja.

Movimiento táctico: Obed sería el elegido para salir cedido y liberar espacio en la medular.

Rodrigo Mendoza estaría convenciendo más al Cholo y habría ganado ventaja en la competencia interna del Atleti. REUTERS/Vincent West

Así, la posible salida no respondería a bajo nivel, sino a la logística de la plantilla. La cesión buscaría darle minutos y continuidad en otro entorno competitivo, manteniendo abierta la puerta para su regreso.

Rendimiento y compromiso de Vargas

El mexicano ha dejado buenas sensaciones en su paso por el Atleti. Su desempeño confirma que la decisión no se relacionaría con falta de calidad, sino con la estructura del plantel.

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Primer semestre: 13 partidos oficiales y una asistencia.

Mundial 2026: tres encuentros con la Selección Mexicana, incluido su debut ante Corea del Sur.

Pretemporada: recién anotó su primer gol con el Atlético en un amistoso contra Getafe, mostrando personalidad.

Obed aprovechó los pocos minutos de juego que se le brindaron en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. EFE/ Alex Cruz

En este sentido, su compromiso y crecimiento han sido evidentes, pero la competencia interna lo obligaría a buscar minutos fuera.

Una cesión con proyección

El préstamo aparecería como una oportunidad para que Obed continúe su evolución en un entorno menos exigente y con mayor regularidad.

Objetivo: sumar minutos y mantener ritmo competitivo.

Valor de mercado: estimado en 8 millones de euros , reflejo de su potencial.

Proyección: regresar más maduro y consolidado al Atleti tras foguearse en otro club.

El valor de mercado de Obed Vargas se estima en 8 millones de euros, mientras el Atlético de Madrid mantiene abierta la opción de su partida. REUTERS/Pablo Sanhueza

De esta manera, el club lo seguiría considerando dentro de su proyecto, aunque deba crecer fuera del Metropolitano. La cesión sería una posibilidad que, aunque dolorosa para el mexicano, puede convertirse en un paso fundamental para su crecimiento y consolidación definitiva en el futbol de Europa.

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