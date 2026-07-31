Los días de Obed Vargas con el Atlético de Madrid estaría contados, Cholo Simeone ya le buscaría acomodo en otro club

El futuro de Obed Vargas, pese a que parecía ir por buen camino, ahora parece tomar un giro inesperado en el verano de 2026.
A pesar de haber mostrado gran compromiso y buenos destellos de calidad con el Atlético de Madrid, la sobrepoblación en el mediocampo colchonero lo colocaría como el principal candidato para hacer espacio en el plantel.
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La prensa española, con Marca como fuente principal, ha señalado que el mexicano de 20 años sería el “sacrificado” por Diego Simeone para el siguiente mercado.
Saturación en el mediocampo del Atlético de Madrid
La competencia en la zona ancha del Atlético es intensa y obliga a tomar decisiones difíciles lo más pronto posible. Simeone cuenta con seis futbolistas para la misma posición, lo que genera un excedente que debe resolverse.
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- Bloque numeroso: Koke, Hjulmand, Cardoso, Barrios, Mendoza y Vargas.
- Rodrigo Mendoza: convenció al técnico incluso como segundo delantero, lo que le habría otorgado ventaja.
- Movimiento táctico: Obed sería el elegido para salir cedido y liberar espacio en la medular.
Así, la posible salida no respondería a bajo nivel, sino a la logística de la plantilla. La cesión buscaría darle minutos y continuidad en otro entorno competitivo, manteniendo abierta la puerta para su regreso.
Rendimiento y compromiso de Vargas
El mexicano ha dejado buenas sensaciones en su paso por el Atleti. Su desempeño confirma que la decisión no se relacionaría con falta de calidad, sino con la estructura del plantel.
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- Primer semestre: 13 partidos oficiales y una asistencia.
- Mundial 2026: tres encuentros con la Selección Mexicana, incluido su debut ante Corea del Sur.
- Pretemporada: recién anotó su primer gol con el Atlético en un amistoso contra Getafe, mostrando personalidad.
En este sentido, su compromiso y crecimiento han sido evidentes, pero la competencia interna lo obligaría a buscar minutos fuera.
Una cesión con proyección
El préstamo aparecería como una oportunidad para que Obed continúe su evolución en un entorno menos exigente y con mayor regularidad.
- Objetivo: sumar minutos y mantener ritmo competitivo.
- Valor de mercado: estimado en 8 millones de euros, reflejo de su potencial.
- Proyección: regresar más maduro y consolidado al Atleti tras foguearse en otro club.
De esta manera, el club lo seguiría considerando dentro de su proyecto, aunque deba crecer fuera del Metropolitano. La cesión sería una posibilidad que, aunque dolorosa para el mexicano, puede convertirse en un paso fundamental para su crecimiento y consolidación definitiva en el futbol de Europa.
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