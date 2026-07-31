Cynthia Klitbo rompe en llanto por la comida en La Casa de los Famosos México 2026, en redes ya la comparan con Dalílah Polanco

Cynthia Klitbo lloró de "frustración" a la hora de la comida (Televisa)

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Cynthia Klitbo se retiró al vestidor a llorar durante la hora de la comida en La Casa de los Famosos México 2026. La actriz, que vive con la enfermedad de Hashimoto, vio cómo sus compañeros comían sin restricciones mientras ella no podía tocar varios de los platillos, y el episodio se viralizó en redes, donde los usuarios ya la comparan con Dalílah Polanco, la habitante de la tercera temporada que protagonizó múltiples conflictos relacionados con la comida y el orden.

No es el primer roce de Klitbo con la convivencia en la cocina. En los primeros días de la temporada ya había enfrentado a Masad Al-Tamimi, el influencer originario de Arabia Saudita, por una serie de desencuentros que arrancaron desde el primer desayuno.

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“Es bien grueso tener una enfermedad que sabes que nunca te vas a curar”: Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la cámara del vestidor, la actriz explicó lo que sintió: “Estoy muy traumada porque no me quiero ir de aquí pesando medio kilo. Me da mucha frustración ver cosas que yo no puedo comer y tampoco me gusta andar peleando la comida a ver si me cae un pedazo de bistec. Al rato veo qué me puedo calentar, pero tampoco quiero estar viendo a todo el mundo atascarse”.

El llanto se intensificó cuando habló de su diagnóstico: “Es que es bien grueso tener una enfermedad que sabes que nunca te vas a curar, eso también frustra. Siempre he sido una marrana tragona y ahora hay muchas cosas que ya no puedo comer".

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Klitbo también reconoció la tensión que genera en la convivencia: “Lo peor es que me siento bien estúpida porque siento que estoy muy regañona con mis compañeros, ni modo no vivo sola, pero me da sentimiento”.

Qué es la enfermedad de Hashimoto y por qué le restringe la dieta

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida contra Masad Altamimi (Captura de pantalla )

La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides. Con el tiempo, esa glándula pierde la capacidad de producir suficientes hormonas, lo que deriva en hipotiroidismo. No tiene cura; solo se controla, de por vida, con medicamento y análisis de sangre periódicos para ajustar la dosis.

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Cynthia Klitbo recibió el diagnóstico tras someterse a estudios hormonales. Durante años tuvo episodios de depresión y un cansancio extremo que no lograba explicar; en un principio los médicos los confundieron con fibromialgia. La actriz describió su condición dentro de la casa: “Tu sistema inmunológico va y ataca como si fuera tu peor enemiga la tiroides, entonces te hace el estómago permeable y todos los líquidos de tu estómago se van al torrente sanguíneo, se te van al cerebro”.

La enfermedad le obliga a seguir una dieta basada en carne, pescado y verduras. Klitbo ha dicho en más de una ocasión que no puede consumir germinados, harinas ni azúcares.

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El pleito con Masad Al-Tamimi, el antecedente directo

Masad y Cynthia discuten por la comida en LCDLFM4 (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida ya había generado conflicto antes de este episodio. El martes previo, Masad Al-Tamimi le reclamó a Cynthia Klitbo que había cocinado frijoles con tocino, un alimento que él no consume por su religión. La actriz asegura que nadie le avisó de esa restricción.

Al día siguiente, Klitbo lo encaró frente a varios compañeros: “Yo cocino, yo le puse un pedazo de tocino. ¿Quién me dijo a mí que Masad no come cerdo? Me armó un pedo por el cerdo. ¿Cuándo me dijo a mí? Tú no me dijiste a mí que no comías cerdo". Masad respondió que “mucha gente lo sabe”, en referencia a la prohibición religiosa. Varios habitantes tomaron partido por Klitbo con el argumento de que no se le puede reclamar a alguien por algo que nunca se le comunicó.

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El historial de roces entre los dos arranca desde los primeros días. Klitbo relató a Mariana Ochoa que Masad se le acercó mientras picaba jitomate para recriminarle que el platillo que preparaba no era de su agrado. Su respuesta fue directa: “Llega Masad bien enojado. ‘¿Por qué pones si yo no como?’, yo no soy tu adivina, no soy tu chef”. La actriz también lo acusó de no colaborar en las tareas colectivas: “No ayuda, él aprovecha el trabajo de los demás para hacerse, entonces no está chido”.

Las comparaciones con Dalílah Polanco en redes sociales

Dalilah Polanco se va contra el público de La Casa de los Famosos México y defiende a Cynthia Klitbo (Redes Sociales)

Dalílah Polanco participó en la tercera temporada del reality y se convirtió en una figura polémica por su manejo de la cocina y los alimentos compartidos. Desde los primeros días ordenó el refrigerador por colores y generó roces con sus compañeros por su obsesión con el orden. Más adelante, fue captada escondiendo queso y otros alimentos para evitar que los habitantes más jóvenes los consumieran de golpe.

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Los usuarios en redes ven en Cynthia Klitbo un patrón similar: conflictos recurrentes alrededor de la comida, tensión con compañeros y momentos de quiebre emocional frente a cámara. La comparación circula en TikTok e Instagram desde que se difundió el video del vestidor.