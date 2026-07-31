Granjas de hormigas: la práctica viral que pone en riesgo a las hormigas reinas mexicanas  y aumenta su venta ilegal

Una hormiga reina rodeada por obreras y crías dentro de los túneles de una granja de hormigas en cautiverio, mostrando la estructura interna de la colonia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quizá para muchos es desconocido, pero quiénes tienen afición por el pequeño mundo de las hormigas, saben que internet esta inundado de videos y comunidades que cambiaron a los perros y los gatos por una granja de hormigas como mascotas.

La emoción de ver sus colonias crecer, la forma en que se organizan, el cuidado que tiene con su reina, ha hecho que este exótico pasatiempo haya crecido a tal grado que el comercio ilegal de hormigas endémicas en México se haya disparado en los últimos meses, un fenómeno que puede apreciarse en otras partes del mundo.

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El auge de la cría de hormigas en cautiverio es especialmente grande en en Europa y el Sudeste Asiático de donde proviene gran parte de la demanda que fomenta el tráfico ilegal de esta especie.

Las hormigas reinas mexicanas son vitales para los ecosistemas y se han vuelto blanco de un creciente mercado negro internacional, destacando especies como Pogonomyrmex y Atta mexicana.

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Una hormiga reina de la especie Atta mexicana se posa con sus alas extendidas sobre la tierra húmeda con fragmentos de hojas secas en un entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los factores del crecimiento de venta de hormigas reina mexicana en el mercado negro

Los factores que explican el crecimiento de la venta de hormigas reina en el mercado negro en México son los siguientes:

Lagunas legales : La Ley General de Vida Silvestre no exige permisos específicos para el aprovechamiento de insectos, lo que facilita la venta abierta de hormigas , incluso en redes sociales y ferias, sin un control efectivo. México carece de regulación específica para este comercio, a diferencia de otros países que ya imponen restricciones.

Demanda internacional y local : Hay una demanda activa, sobre todo por especies de hormigas reina que tienen mayor potencial de adaptación y pueden convertirse en invasoras. Estas especies se venden hasta siete veces más que las menos riesgosas, por lo que el interés de coleccionistas y criadores ha crecido exponencialmente, tanto en México como a nivel global. Se estima que sus precios pueden ir desde los 100 hasta los 250 dólares (más de mil pesos mexicanos)

Mascotas exóticas : La posesión de hormigas reina como mascotas se ha popularizado en las últimas dos décadas. Su venta y cría atrae a entusiastas de la entomología y a personas interesadas en tener colonias de hormigas en casa.

Vía de comercio ilegal : El tráfico se realiza a través de empresas de paquetería, lo que permite mover ejemplares entre estados y fuera del país con relativa facilidad. Recientes decomisos en Jalisco y San Luis Potosí muestran que esta ruta es frecuente y poco controlada.

Valor económico : El valor de mercado de una reina puede superar los 200 euros en mercados internacionales, lo que incentiva su captura y comercialización ilegal.

Riesgo ecológico: Las especies más atractivas para el mercado suelen ser las más adaptables y, por tanto, las que pueden generar mayor daño ambiental si se introducen fuera de su hábitat natural.

En redes sociales en México es posible comprar hormigas mexicanas.(Redes Sociales)

En que consiste el hobby de las granjas de hormigas

El hobby de las granjas de hormigas, conocido como mirmecología aficionada, consiste en criar y observar colonias de hormigas dentro de terrarios especiales, llamados formicarios.

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Este pasatiempo permite a los entusiastas ver cómo una reina, junto con sus obreras, desarrolla y expande la colonia a lo largo del tiempo.

¿En qué consiste?

Los aficionados adquieren una reina (a veces con obreras) y la instalan en un formicario, que reproduce las condiciones naturales del nido.

Se observa el comportamiento social de las hormigas: recolección de alimento, excavación de túneles, cuidado de larvas y organización jerárquica.

El mantenimiento implica alimentar a la colonia con líquidos dulces, semillas, insectos y controlar la humedad y temperatura.

¿Por qué es popular?

Es educativo: permite aprender sobre biología, comportamiento social y ecología.

Resulta fascinante por la complejidad de las sociedades de hormigas y su capacidad de organización.

Para muchos, es una alternativa a otros animales de compañía, especialmente en espacios pequeños.

Ciertas especies exóticas resultan atractivas porque no entran en hibernación y pueden observarse durante todo el año.

El video documenta una colonia de hormigas dentro de un hormiguero artificial de acrílico con diseño modular. Las imágenes muestran diferentes cámaras que albergan insectos adultos, larvas, pupas y huevos. Se aprecian reservas de alimento compuestas por semillas y una sección con tierra y un depósito de agua. Las hormigas, de color oscuro, se mueven por las estructuras transparentes. Este video es una observación detallada del comportamiento y ciclo vital de una colonia en un ecosistema controlado.

La popularidad del hobby ha impulsado el comercio, legal e ilegal, de hormigas reina y especies exóticas.

Hay riesgo ecológico por la posible introducción de especies invasoras fuera de su hábitat natural.