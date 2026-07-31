El R1, el narco que fue absuelto en 2022 y terminó ordenando el asesinato de un alcalde tres años más tarde

Ficha de su liberación presentada en la conferencia mañanera del 26 de enero de 2023. Captura de pantalla.

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Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido en el mundo criminal como “El R1” o “El Moncho”, es uno de los operadores de mayor rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre volvió a la primera plana el 30 de julio de 2026, cuando fue detenido por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalado como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

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Orígenes criminales: del Cártel del Milenio al CJNG

Ramón Álvarez Ayala inició su carrera delictiva alrededor del año 2002, según reportes de inteligencia comenzó desde los rangos más bajos al servicio del extinto Cártel del Milenio, también conocido como Cártel de los Valencia, del que llegó a asumir roles de liderazgo como lugarteniente.

Fue en ese periodo cuando habría establecido contacto con Nemesio Oseguera Cervantes. Tras la desarticulación del Cártel del Milenio, El Mencho fundó el CJNG, y Álvarez Ayala se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza.

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Óscar Nava Valencia fue el último líder de alta relevancia al frente del Cártel del Milenio antes de que surgiera el CJNG. (Infobae México/Jovani Pérez)

Oseguera Cervantes lo designó responsable de las operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco, además de encargarlo de dirigir incursiones hacia Guanajuato y Michoacán. También se le atribuyó la coordinación de acciones contra organizaciones rivales.

Primera detención: el operativo del Ejército en 2012

El 6 de septiembre de 2012, la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutó un operativo simultáneo en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, con apoyo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR).

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En Guadalajara, Ramón Álvarez Ayala fue localizado en un departamento en condiciones precarias en la Zona Minerva, que usaba como casa de seguridad para coordinar actividades de narcotráfico. En Zapopan, fueron capturados su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2” o “El Barbas”, señalado como jefe operativo, junto con dos de sus principales colaboradores, entre ellos Jesús Santiago Álvarez Ayala.

Al momento de su captura, Ramón tenía dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y estaba vinculado a cuatro averiguaciones previas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En el operativo se aseguraron cuatro armas largas, dos cortas, seis vehículos y equipo de radiocomunicación.

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Las autoridades también atribuyeron a los tres hermanos la organización de los narcobloqueos e incendios de vehículos del 25 de agosto de 2012 en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Colima.

Condena, prisión y la polémica liberación de 2022

En 2016, un juez de Distrito de Procesos Penales sentenció a Álvarez Ayala a 20 años de prisión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Cumplía su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, en Hermosillo, Sonora.

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Tras una serie de impugnaciones presentadas por su equipo de abogados, la jueza federal Yolanda Chávez Montelongo, titular del juzgado primero de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, lo absolvió de los cargos y ordenó su puesta en libertad el 19 de noviembre de 2022, en la madrugada de un sábado, lo que se denominó popularmente un “sabadazo”.

“Fue un sabadazo, se informa de su libertad prácticamente en la madrugada del sábado, decretando la libertad. Pertenece a la organización delictiva CJNG y estaba acusado por delincuencia organizada por la finalidad de delitos contra la salud”, dijo el 24 de noviembre de 2022 el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

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La liberación generó indignación en las autoridades federales. El entonces subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio, confirmó públicamente la salida del CEFERESO el 24 de noviembre de ese año, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció que se procedería con denuncias penales contra los juzgadores por delitos contra la administración de justicia.

“El cuarto caso es el de Ramón Ángel ‘N’, conocido como ‘el R1’, ‘el Moncho’. Él es lugarteniente o era lugarteniente del cártel de los Valencia, del cártel Jalisco Nueva Generación. Él estaba procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y quedó en libertad el 22 de noviembre del año pasado”, mencionó Bucio en la conferencia mañanera del 26 de enero de 2023.

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Este video documenta una conferencia de prensa del Gobierno de México. Una pantalla grande exhibe información detallada sobre Ramón Ángel 'N', un lugarteniente del Cartel Jalisco Nueva Generación. La presentación indica que fue procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y posteriormente absuelto por la juez Yolanda Cecilia Chávez Montelongo por falta de pruebas sólidas. Se resalta que Ramón Ángel 'N' ha enfrentado cinco investigaciones previas, todas sin condena, y que es el segundo hombre en importancia de su grupo criminal, liderado por Nemesio Osegura 'El Mencho'. Una intérprete de lenguaje de señas es visible en un recuadro inferior durante el evento.

“La juez primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo. Este personaje ha tenido al menos cinco carpetas de investigación en su contra entre 2012 y 2021, y en todos los casos fue dejado en libertad”, agregó.

Regreso al crimen: Los Cannabis y el control de Tierra Caliente

Tras recuperar su libertad, El R1 retomó las operaciones del CJNG en Tierra Caliente y en la zona aguacatera de Uruapan, municipio que convirtió en su bastión. Allí creó y lideró la célula conocida como Los Cannabis, brazo armado encargado del tráfico de drogas y de las extorsiones a productores agrícolas y empresarios de la región.

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La Sedena lo había identificado en 2021 como el segundo al mando del CJNG a nivel nacional, con al menos cinco carpetas de investigación abiertas en su contra entre 2012 y ese año.

Los Rs: estructura y zona de operaciones

Los Rs es la célula criminal que encabeza directamente Ramón Álvarez Ayala. Según la SSPC, es una de las agrupaciones más violentas vinculadas al CJNG, con presencia operativa en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch describió a esta organización como responsable de extorsión, homicidios y tráfico de drogas, “afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”.

El clan Álvarez Ayala: una estructura familiar criminal

El poder de El R1 no se entiende sin su red familiar. Los reportes de inteligencia y documentos de la Sedena y la FGR identifican a varios miembros del clan Álvarez Ayala como parte activa de la estructura criminal.

El R1, el narco que fue absuelto en 2022 y terminó ordenando el asesinato de un alcalde tres años más tarde. Especial.

Rafael Álvarez Ayala (El R2 o El Barbas): hermano, señalado como jefe operativo y encargado de la logística del grupo. Recibía instrucciones directas de El Mencho y colaboraba en el traslado de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Jesús Santiago Álvarez Ayala: hermano, fungía como colaborador cercano y escolta de Rafael durante el operativo de 2012.

Roldán Álvarez Ayala: hermano de Ramón, fue alcalde de Apatzingán bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ocupó cargos en los gobiernos estatales de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Fue detenido en 2007 durante el operativo federal conocido como el “Michoacanazo” y posteriormente liberado. En 2016, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por extorsión, tras lo cual fue señalado como prófugo. Desde el 29 de marzo de 2023 figura en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) como militante de Morena.

Desde 2012, esta familia fue identificada por la Sedena y la FGR como responsable de coordinar narcobloqueos, expandir el dominio territorial del CJNG y desatar violencia en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

El asesinato de Carlos Manzo y la segunda captura

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 alrededor de las 20:00 horas, en la Pérgola Municipal de la ciudad, durante el Festival de las Velas. Recibió seis impactos de bala cuando se tomaba fotografías con un grupo de niños. Falleció a las 20:50 horas en el Hospital Fray Juan de San Miguel.

El espacio donde se colocó la placa se convierte en un lugar de memoria, respeto y resistencia frente a la violencia.

La Fiscalía General de Michoacán identificó al ejecutor como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, adolescente de 17 años, originario de Paracho. Las investigaciones apuntaron hacia arriba en la cadena de mando: primero fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, operador de la célula de El R1, el 19 de noviembre de 2025. Posteriormente se confirmó que actuaba bajo órdenes directas de Álvarez Ayala.

El 30 de julio de 2026, tras meses de trabajos de inteligencia con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, una operación conjunta de la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano culminó con la segunda detención de El R1. Con ese arresto, el número total de detenidos por el caso Manzo ascendió a 31 personas.