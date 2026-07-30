Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa. Crédito: Semar

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La Armada de México rescató a una persona privada de la libertad y decomisó un arsenal durante tres operativos en el estado de Sinaloa, en el marco de operaciones de vigilancia y mantenimiento del Estado de derecho coordinadas por la Cuarta Región Naval.

En tres eventos distintos, personal naval aseguró armas de fuego, municiones, equipo táctico y dosis de presunta metanfetamina en los municipios de San Ignacio y El Rosario, y rescató a un joven de 20 años retenido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Culiacán.

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Persona rescatada en la colonia Paseo del Rey

Durante recorridos de vigilancia en la colonia Paseo del Rey, en Culiacán, efectivos navales localizaron a un hombre de 20 años con signos de violencia. La víctima declaró ante el personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) que se encontraba privada de la libertad por presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Al revisar el área, los marinos aseguraron un vehículo en estado de abandono. La persona fue trasladada de inmediato ante las autoridades competentes para recibir la atención correspondiente.

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El hallazgo se produjo en una ciudad donde la tensión entre grupos del crimen organizado ha derivado en múltiples hechos de alto impacto en semanas recientes. El 28 de julio, se reportó un caso en el sector Los Girasoles de Culiacán, donde una persona presuntamente secuestrada fue encontrada esposada y con golpes tras ser arrojada desde un vehículo en movimiento.

Arsenal decomisado en San Ignacio

El primer operativo tuvo lugar durante un recorrido terrestre en inmediaciones del poblado El Duranguito, municipio de San Ignacio. Ahí, personal naval aseguró dos armas de fuego, 597 cartuchos útiles, ocho cargadores, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

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Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa. Crédito: Semar

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El municipio de San Ignacio forma parte del corredor serrano del sur de Sinaloa, zona donde las fuerzas federales han intensificado los recorridos de reconocimiento ante el incremento de actividad de grupos armados.

Camioneta abandonada en El Rosario revela armas y droga

El segundo aseguramiento se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia terrestre en apoyo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). En inmediaciones del sitio pesquero de la laguna costera El Ostial, municipio de El Rosario, efectivos navales localizaron una camioneta tipo pick up en estado de abandono.

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Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa. Crédito: Semar

Dentro del vehículo hallaron seis armas largas, 15 cargadores, 520 cartuchos, cuatro cintas eslabonadas, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, 32 dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina y $920 en numerario.

La coordinación con CONAPESCA subrayó el alcance de las operaciones navales en zonas costeras e ictícolas, donde la presencia de grupos delictivos representa también una amenaza para las actividades pesqueras de las comunidades locales.

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Operativos en un Sinaloa bajo presión federal creciente

Los tres eventos se enmarcan en un despliegue federal sostenido en el sur de Sinaloa. Según información del gabinete de seguridad federal, los operativos en la región han incluido en días recientes la inhabilitación de campamentos clandestinos en Concordia y el aseguramiento de arsenales en Mazatlán y El Rosario por parte del Ejército Mexicano y la propia Marina.

Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa. Crédito: Semar

El punto de mayor impacto de la semana fue la captura, el 28 de julio, de Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como jefe regional del Cártel del Pacífico en al menos seis municipios de Sinaloa, entre ellos Mazatlán, El Rosario y Escuinapa. El operativo fue conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional, la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa.

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Ese contexto de reforzamiento es el telón de fondo de los aseguramientos reportados por la SEMAR. La Armada opera en Sinaloa a través de la Cuarta Región Naval y ha multiplicado sus acciones terrestres y costeras en respuesta al incremento de hechos violentos registrados en la entidad durante las últimas semanas.