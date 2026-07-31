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Alito Moreno asistirá a foros internacionales a advertir el peligro que representa Morena para la democracia

El líder nacional del PRI criticó que el INE sancionara al tricolor por llamar “narcopartido” a Morena

El senador y líder priista acusó al partido gobernante de pactar con el crimen organizado y llamó a la oposición a unirse para defender la democracia en México. Crédito: X - @alitomorenoc
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Este jueves, el senador del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, compartió un video en sus redes sociales en el que criticó la sanción que recibió el tricolor por parte del INE tras llamar “narcopartido” a Morena. Algo que va a impugnar.

En un mensaje de poco más de tres minutos, el también dirigente nacional del PRI adelantó que asistirá a foros internacionales para advertir el peligro que representa el gobierno de Claudia Sheinbaum para la democracia mexicana.

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Además, ‘Alito’ hizo serios señalamientos contra el partido oficial, sobre todo, por los supuestos nexos con el crimen organizado que mantienen sus militantes.

“El Instituto Nacional Electoral resolvió prohibir que se llame ‘narcopartido’ a Morena. Claudia Sheinbaum celebró esta mañana esa decisión como un gran triunfo, como si coartar la libertad de expresión fuera el logro más importante para su gobierno”, dijo Moreno Cárdenas.

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El líder priista exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc
Alejandro Moreno exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

En Morena, son corruptos y criminales: Alito Moreno

Alejandro Moreno elevó el tono de la discusión al afirmar que, en Morena, todos son una “mafia”, “cínicos” y “corruptos”, que, según el líder priista, acuerdan con criminales para ganar financiar y elecciones.

“Son una mafia. Son unos cínicos y corruptos que acuerdan con los criminales para financiar y ganar campañas mientras el pueblo de México pone los muertos. Morena es un partido que tiene las manos llenas de sangre. Morena y su gobierno son el brazo ejecutor de los carteles del crimen organizado”, agregó.

Señalamientos de EEUU contra morenistas

Moreno Cárdenas también recordó que, pese a los señalamientos, desde Estados Unidos, contra políticos morenistas, las instituciones y el gobierno federal los defiende.

Aunque no mencionó sus nombres, esa fue una clara referencia a el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y al senador Enrique Inzunza, ambos, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, mantenían nexos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

“El crimen organizado avanza, extorsiona, desaparece y asesina en nuestro país mientras pacta con un gobierno y un partido que no quiere llamarlos terroristas porque están sentados en la misma mesa.

“Las y los gobernadores de Morena, señalados por las autoridades de los Estados Unidos, son protegidos por las instituciones y el gobierno mexicano, pero quieren que nadie los señale, los exhiba y los critique”, expresó el exgobernador de Tamaulipas.

El dirigente del tricolor sostiene en sus redes que la determinación “limita la crítica política y protege a Morena”, y adelanta que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso organismos internacionales. (Infobae-Itzallana)
El dirigente del tricolor sostiene en sus redes que la determinación “limita la crítica política y protege a Morena”, y adelanta que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso organismos internacionales. (Infobae-Itzallana)

PRI va a defender a México

A lo largo de su grabación, ‘Alito’ Moreno asegura que los gobiernos de la “Cuarta Transformación” han acabado con la democracia y que están destruyendo al país.

También sentenció que a él no lo van a callar, ni asustar, y que el PRI, así como millones de mexicanas y mexicanos van a defender al país.

“Son una punta de dictadores y asesinos que han exterminado la democracia y que están destruyendo nuestro país. Una vez más se los digo: conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared. A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar.

“El PRI y millones de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México con inteligencia, con capacidad, con la razón, pero si es necesario, también lo haremos con la fuerza”, expresó.

No descarta que lucha “le cueste la vida”

‘Alito’ también dejó en claro que si la lucha por defender a México “le cuesta la vida” lo asumirá, ya que no va a permitir que el crimen organizado gobierne en nuestro país.

También advirtió sobre le riesgo que corre la libertad de expresión en el país, por los nuevos lineamientos para los medios de comunicación que impulsa el gobierno federal.

Además, se lanzó contra un sector de la oposición, que “sigue sin ver el peligro”. “Les apuntan con un arma y siguen aplaudiendo. Los estrangulan políticamente y siguen apostando por la división y hacerle el juego sucio a Morena”.

“Vamos a sacar Morena del gobierno”

Por último, Alejandro Moreno adelantó que, solo unidos, los mexicanos podrán advertirle al mundo, en todo los foros internacionales, que el gobierno de México es una amenaza para la democracia.

CitlalliHernández criticó a Alito Moreno por acusar al INE de censura. | X- Citlalli Hernández / Alejandro Moreno
CitlalliHernández criticó a Alito Moreno por acusar al INE de censura. | X- Citlalli Hernández / Alejandro Moreno

“Mexicanas y mexicanos, o competimos juntos y unidos o serán también responsables del fin de las libertades en México. México está despertando y vamos a advertirle al mundo en todos los foros internacionales que el gobierno de México es una amenaza para la democracia.

“Están construyendo una dictadura porque la elección es sencilla: libertad o dictadura. No hay de otra. Aquí estamos puestos las y los priistas. Los vamos a defender a ustedes siempre, porque para el PRI, primero México. Vamos juntos y vamos a sacar a Morena del gobierno que está destruyendo la paz y la armonía de las familias mexicanas", concluyó.

Luego de que el INE sancionó al PRI por los dichos de “narcopartido” contra Morena, Alejandro ‘Alito’ Morena criticó fuertemente al partido oficial, al cual exhibirá en foros internacionales.

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