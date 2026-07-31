Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro

Lozano estaría en la baraja de entrenadores para Tigres. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Guardar

La salida de Guido Pizarro dejó a Tigres en la búsqueda de un nuevo líder para encabezar uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de la Liga MX.

Aunque la directiva no ha hecho oficial ningún nombramiento, distintos reportes señalan que Jaime Lozano aparece entre las opciones que analiza el club para tomar el banquillo universitario.

PUBLICIDAD

De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, el estratega mexicano habría ganado fuerza en las últimas horas, aunque por ahora no existe un anuncio oficial por parte de la institución felina.

Por qué Jaime Lozano sería una opción atractiva para Tigres

La posible llegada de Jaime Lozano a Tigres tendría lógica desde varios frentes. En primer lugar, se trata de un entrenador que conoce perfectamente el entorno del futbol mexicano y que ha demostrado capacidad para trabajar con planteles que combinan experiencia y juventud.

PUBLICIDAD

Uno de los principales argumentos a favor del llamado “Jimmy” es su historial con selecciones nacionales. Bajo su dirección, la Selección Mexicana Sub-23 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un logro que lo colocó entre los técnicos mexicanos con mayor proyección.

Entre sus logros, se encuentra la medalla de bronce con la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Más adelante, también conquistó la Copa Oro 2023 con la Selección Mayor, demostrando que puede gestionar grupos bajo presión y en escenarios de alta exigencia.

PUBLICIDAD

Además, su perfil encajaría con el momento que atraviesa Tigres. Tras varios años apoyándose en figuras veteranas, el club ha comenzado una renovación gradual de su plantel, por lo que la capacidad de Lozano para impulsar futbolistas jóvenes podría convertirse en un factor importante dentro del proyecto deportivo.

Según reportes recientes, uno de los aspectos que más valoraría la directiva es precisamente su habilidad para desarrollar talento sin descuidar la competitividad inmediata.

Otro punto a considerar es su vínculo con la institución. Durante su etapa como futbolista, Lozano vistió la camiseta de Tigres, por lo que conoce la cultura del club y la presión que implica competir por títulos de manera constante.

PUBLICIDAD

Esa cercanía con la institución podría facilitar su adaptación en caso de concretarse su llegada.

Sin embargo, también existen dudas. Su última experiencia en Pachuca terminó antes de lo esperado y algunos sectores cuestionan si cuenta con la experiencia necesaria para dirigir un plantel diseñado para pelear campeonatos de manera inmediata.

PUBLICIDAD

Aun así, su nombre continúa apareciendo entre los principales candidatos.

El DT cuenta con experiencia en la selección mexicana mayor Foto: Cuartoscuro

Los otros nombres que han sido vinculados con el banquillo felino

Aunque Jaime Lozano ha tomado fuerza en las versiones más recientes, no es el único estratega relacionado con Tigres. Diversos reportes indican que la directiva habría evaluado otros perfiles antes de tomar una decisión definitiva.

PUBLICIDAD

Entre los nombres mencionados se encontraría Ignacio Ambriz, entrenador con amplia experiencia en la Liga MX y con un historial que incluye un título de liga con León.

Ignacio Ambriz también sería opción. REUTERS/Eloisa Sanchez

También ha surgido el nombre de Robert Dante Siboldi, quien ya conoce a la perfección la institución tras haber conquistado el Clausura 2023 con los universitarios.

PUBLICIDAD

Robert Siboldi fue multicampeón con Tigres en la temporada 2023.

Asimismo, algunos reportes han señalado la posibilidad de un regreso de Ricardo Ferretti, el técnico más ganador en la historia del club y uno de los personajes más influyentes en la época dorada de Tigres.

Aunque esa opción parece complicada, su nombre continúa apareciendo en las conversaciones alrededor del futuro del equipo.

A estos candidatos se suman otros entrenadores que han sido vinculados de manera extraoficial en medios y redes sociales, reflejando la importancia de una decisión que podría marcar el rumbo del club durante los próximos años.

PUBLICIDAD

Por ahora, la realidad es que Tigres mantiene abierta la búsqueda de su próximo entrenador. Mientras la directiva analiza alternativas y el equipo continúa compitiendo bajo un mando interino, Jaime Lozano emerge como una de las opciones más comentadas para reemplazar a Guido Pizarro.