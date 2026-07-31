Checó Pérez frustrado por los abandonos en Bélgica y Hungría previo a las vacaciones de la Fórmula 1

El piloto mexicano lamenta que esta situación frustra su pelea por los puntos de la temporada 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mundo de la Fórmula Uno estará en pausa para dar ingreso a las vacaciones obligatorias que la Máxima Categoría otorga a todos sus integrantes, con motivos del desgaste e intensidad que se vive en el Gran Circo, en vista de los viajes constantes y el estrés que se genera dentro de los boxes.

En la escudería Cadillac, debutante en la temporada 2026, el parón de verano será útil para tratar de solucionar los problemas que han venido afectando al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, y a su coequipero finlandés, Valtteri Bottas, en los Grandes Premios de Bélgica y Hungría.

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El tapatío abandonó en ambas competiciones: en Spa-Francorchamps retiró su monoplaza debido a una falla en la suspensión, y en la carrera celebrada en la pista de Hungaroring, Pérez Mendoza dejó la competencia a causa de una rotura en la suspensión de su llanta izquierda.

Ante esta difícil situación, Checo dijo sentirse frustrado porque en la escudería Cadillac llevaban un progreso positivo y por motivos así en la Fórmula Uno han dado “un paso atrás” que deberán modificar de cara a la segunda mitad de la temporada 2026.

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“Bueno, es una lástima que hayamos tenido que retirar el coche. Creo que esto llega en un buen momento; hay muchas cosas que debemos analizar de cara a la vuelta del parón veraniego”, dijo el volante nacional en un video compartido por Cadillac F1.

“Estoy seguro de que, como equipo, aprovecharemos este descanso para comprender mejor la situación, ya que las últimas carreras han sido algo frustrantes, pero debemos mantenernos unidos y seguir avanzando como equipo" añadió Sergio Pérez.

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Checo sin puntos después de once grandes premios

Sergio Pérez dejó la carrera en Bélgica y Hungría. (Sergio Pérez)

Al paso de once carreras disputadas en la temporada 2026, —Arabia Saudita y Baréin no se llevaron a cabo por motivos relacionados a la Guerra en Medio Oriente—, el mexicano Sergio Pérez Mendoza no alcanzó uno de los diez puestos que le aportan puntos en el campeonato de pilotos.

En el Gran Premio de Mónaco, Checo había hecho historia al sumar el primer dígito para la escudería Cadillac en Fórmula Uno, sin embargo al estacionar equivocadamente su bólido en el grid, la FIA penalizó al tapatío con 10 segundos, por consiguiente cayó al P15 después de terminar P10.

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Enseguida te compartimos los resultados que Sergio Pérez registra en la temporada 2026 portando el Nomex de Cadillac F1:

Gran Premio de Australia: 16º sitio. Gran Premio de China: 15º lugar. Gran Premio de Japón: 17º escalón. Gran Premio de Miami: 16º cupo. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia. Gran Premio de Mónaco: 15º posición (por sanción). Gran Premio de Barcelona: 14º casilla. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º peldaño. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la F1?

El piloto mexicano sufrió una rotura en la suspensión de su neumático izquierdo. REUTERS/Marton Monus

La última participación del mexicano ocurrió el domingo 26 de julio, día que se celebró el Gran Premio de Hungría. Será hasta el fin de semana del del 21 al 23 de agosto, cuando la madre del automovilismo reanude el festejo de su calendario desde Países Bajos.

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Para entonces, irán por delante once grandes premios que el Ministro de Defensa sabrá aprovechar con el fin de puntuar en la tabla de pilotos y en el campeonato de constructores, ya que Cadillac marcha en la última posición sin unidades al momento.

¿Carreras a celebrar en el regreso de la Fórmula 1?

Checo Pérez no correrá con Cadillac hasta el 23 de agosto en Países Bajos. (X / Sergio Pérez )

Quedarán cuatro meses para conocer al campeón de la temporada 2026 de la Fórmula Uno. Aún hay camino que recorrer y entre los grandes premios a celebrar próximamente, destaca el Gran Premio de la Ciudad de México.

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La competencia que regresó al cronograma de la F1 en 2015 celebrará un año más de celebración en el Autódromo de Hermanos Rodríguez. La cita, dentro del macro complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, será del 30 de octubre al 1 de noviembre.

A continuación presentamos el resto del calendario de la campaña 2026 de la Fórmula Uno:

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.