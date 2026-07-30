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Cynthia Klitbo estalla de nuevo, la actriz regaña a Mariana Ochoa por la limpieza de la casa

La actriz acumula una serie de roces con sus compañeros durante la primera semana de competencia

Cynthia Klitbo pelea con Mariana Ochoa
Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa protagonizaron una pelea dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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La actriz Cynthia Klitbo agregó otro roce a su historial durante su estancia dentro de La Casa de lo Famosos México 2026, en esta ocasión con la cantante Mariana Ochoa.

Durante la limpieza de la casa Mariana Ochoa utilizó un trapo para limpiar los espejos del baño, razón por la que Klitbo la reprendió señalando que ese trapo era únicamente destinado para la cocina.

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Mariana Ochoa aseguró que fue una indicación directa de La Jefa: "No, me lo pidieron, específicamente La Jefa, que debía ser microfibra. Es que había uno azul que no sé dónde está“.

Sin Embargo, Klitbo aseguró que los trapos tienen un lugar especifico, razón por la que no deben llevar los trapos por toda la casa para no confundirlos.

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No se lleven los trapos de la cocina, esos no son para el baño, distíngalos, porque no se pueden estar llevando los trapos de acá para allá”.

Tras este roce en el baño, Cynthia Klitbo comentó con sus compañeros que no deben estar confundiendo los trapos o algún elemento para la limpieza de la casa.

“Vamos a terminar limpiando la cocina con trapos llenos de caca”, comentó con sus compañeros.

Los primeros roces de Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo y Masad Altamimi discuten por la comida
Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en contra de Masad Altamimi (Captura de pantalla )

Cynthia Klitbo acumula varios roces en los primeros días de La Casa de los Famosos México 2026, con conflictos que van desde el reparto de comida hasta una disputa durante la Prueba por el Presupuesto Semanal.

La actriz protagonizó su primer enfrentamiento durante el desayuno, cuando le reclamó al influencer saudita Masad Altamimi por servirse una porción que consideró excesiva antes de que todos los habitantes hubieran pasado por la mesa.

“Masad, faltamos un chingo. Es que es para todos, porque entonces no alcanza”, le dijo Klitbo.

Altamimi respondió que su plato era “chiquito” y que estaba sirviendo para una compañera, pero la actriz no cedió.

Klitbo enfrenta a Masad por frijoles con tocino

Imagen dividida muestra a un hombre barbudo sujetando a una mujer de espaldas y otro hombre detrás; en la derecha, una mujer con camiseta gris y un hombro.
Masad y Cynthia discuten por la comida en LCDLFM4 (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión entre ambos escaló cuando Masad le reclamó a Klitbo que los frijoles que había preparado para todos los habitantes llevaban tocino —carne de cerdo que él no consume—, sin haberle avisado antes de esa restricción.

La actriz lo encaró frente a varios compañeros: “Yo cocino, yo le puse un pedazo de tocino. ¿Quién me dijo a mí que Masad no come cerdo? Tú no me dijiste a mí que no comías cerdo, ¿nos dijiste?”.

Altamimi respondió que “mucha gente lo sabe”, en alusión a la norma de su religión. Klitbo insistió en que, sin que nadie se lo comunicara, no tenía forma de saberlo.

El conflicto no se limitó al episodio del cerdo. Klitbo también acusó al influencer de no colaborar con las tareas colectivas: “No ayuda, él aprovecha el trabajo de los demás para hacerse. Masad no ha hecho nada”.

La actriz señaló además que Altamimi usa los ingredientes que ella prepara para hacerse su propia comida sin aportar nada al proceso.

Klitbo estalla contra el grupo por la limpieza

Mariana Ochoa y Cynthia Klitbo. (Captura de pantalla)
Mariana Ochoa y Cynthia Klitbo. (Captura de pantalla)

En paralelo a los roces con Masad, Klitbo expresó su inconformidad general con la falta de orden en la casa. En conversación con Flor Vigna, Ximena Herrera y Yanet García, enumeró las tareas que ella ya había realizado y advirtió que dejaría de resolver esos pendientes.

“Siento que hay un abuso por parte de varios compañeros y piensan que yo soy la mamá”, afirmó.

Klitbo y Aldo Rendón chocan durante la Prueba Semanal

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una disputa
Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una disputa durante la prueba semanal (Captura de pantalla )

El siguiente conflicto ocurrió durante la Prueba por el Presupuesto Semanal. Klitbo reclamó al stylist Aldo Rendón que no había respetado el orden de pedaleo.

Ambos alzaron la voz en el patio. Rendón aseguró haber sido el primero en pedalear y, molesto, anunció que se retiraba de la dinámica: “Yo empecé, yo fui el primero, yo no sigo, me vale verg*, por mí no tragamos”.

Klitbo respondió con burla, señalando que Rendón es uno de los que más comen en la casa.

El conflicto se resolvió poco después: Rendón le ofreció una disculpa y la actriz la aceptó, al tiempo que reconoció que tampoco recordaba bien el orden correcto de participación.

El episodio del trapo se suma a una racha de fricciones que Klitbo acumula desde los primeros días del reality, la actriz se posicionó como la guardiana del orden dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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