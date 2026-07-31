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La deuda pública de México se ubica en 51% del PIB, Hacienda celebra que sea menor a lo previsto

Informa también la dependencia que la economía de México crece 1.5% en el segundo trimestre de 2026

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Hacienda señaló que el déficit presupuestario quedó 358 mil millones de pesos por debajo del programa. Credito: cuartoscuro
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 30 de julio que la economía de México creció 1.5% en el segundo trimestre de 2026, su mayor avance desde el cuarto trimestre de 2020, mientras las finanzas públicas cierran junio con balances mejores a lo previsto y una deuda equivalente a 51% del PIB, en línea con la meta de disciplina fiscal del gobierno federal.

El dato económico se acompañó de una mejora en las cuentas públicas: el déficit presupuestario quedó en 358 mil millones de pesos por debajo del programa y el balance primario presupuestario registró un superávit de 115 mil millones de pesos en el primer semestre. La dependencia sostuvo que ese resultado ayuda a mantener una trayectoria estable de la deuda pública.

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La secretaría también reportó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubica en 51% del PIB, 1.6 puntos porcentuales menos de lo previsto. La deuda neta del gobierno federal representa 47.8% del PIB y conserva un portafolio mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.

El consumo, la construcción y las exportaciones empujan el crecimiento

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El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 51% del PIB y la deuda neta del gobierno federal representa 47.8% del PIB. Credito: cuartoscuro

De acuerdo con el informe de Hacienda, la recuperación del segundo trimestre se extendió a los tres grandes sectores de la economía. Las actividades primarias repuntaron tras las afectaciones climáticas de inicios de año, la industria avanzó por la manufactura y la construcción, y los servicios mantuvieron un desempeño favorable por el comercio al mayoreo y las actividades ligadas al consumo interno.

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La demanda interna siguió como motor del crecimiento. En abril, el consumo privado subió 0.1% mensual y la formación bruta de capital fijo aumentó 4% mensual con cifras ajustadas por estacionalidad; dentro de ese resultado, la construcción crece 6.5% y la edificación residencial 12.4%.

El mercado laboral también mostró fortaleza. La población ocupada aumentó en 353 mil personas frente al año previo y la tasa de desempleo se mantiene en 2.7%, cercana a mínimos históricos.

El salario real mediano registrado en el IMSS subió 6.7% anual y el ingreso laboral por hora mediano reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo crece 2.9%. Los salarios reales conservaron una trayectoria al alza.

La inflación general promedió 3.9% anual en el segundo trimestre y regresó al intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México. La inflación subyacente se ubicó en 4.2% promedio anual, con su mayor disminución trimestral desde el segundo trimestre de 2024, mientras la no subyacente repunta ligeramente por alzas temporales en frutas y verduras, entre ellas el jitomate.

El IVA marca su mayor avance semestral desde 2014

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La población ocupada aumentó en 353 mil personas y la tasa de desempleo se mantuvo en 2.7%, mientras el salario real mediano registrado en el IMSS subió 6.7% anual. Credito: cuartoscuro

La respuesta central de Hacienda sobre los ingresos del gobierno está en la recaudación tributaria. El IVA superó en 100 mil millones de pesos el monto programado y creció 10.6% real anual, el mayor aumento para un primer semestre desde 2014.

Hacienda atribuyó ese resultado al fortalecimiento de la fiscalización y al dinamismo del consumo interno. Dentro del mismo impuesto, junio destacó con un incremento de 53.6% real anual, el mayor para un mes comparable.

Los ingresos tributarios totales aumentaron 0.4% real anual. El avance del IVA, del IEPS y de los impuestos a las importaciones compensa parcialmente la menor recaudación por ISR.

Subieron 6.4% real anual los ingresos por importaciones, apoyados por el mercado interno y por la actualización de fracciones arancelarias para países sin tratado comercial con México. Aun así, quedan por debajo de lo calendarizado.

El gasto social sube y el grado de inversión se mantiene favorable

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Las calificadoras mantienen el grado de inversión de México tras la mejora fiscal y la estabilidad de la deuda Credito: cuartoscuro

En el primer semestre de 2026, el gasto público mantuvo una trayectoria ordenada, según la secretaría. Las erogaciones en salud aumentaron 18.3%, en educación 13.5%, en protección social 6.1% y en vivienda 3.2%.

Dentro del gasto social, la dependencia destacó que el rubro de desarrollo social creció 9.7% real anual, su tasa más alta para un primer semestre desde que hay registro. Hacienda vinculó ese resultado con una mayor cobertura de los Programas para el Bienestar.

En materia de deuda, el costo financiero se redujo 4.8% real anual en el primer semestre. La secretaría atribuyó esa baja al efecto cambiario sobre pasivos en moneda extranjera y a una estrategia de refinanciamiento que genera ahorros por 111 mil millones de pesos frente al monto programado.

Además, México conserva el grado de inversión ante las principales calificadoras. Fitch Ratings, S&P Global Ratings y R&I ratifican sus calificaciones soberanas, mientras Moody’s modifica la nota de Baa2 a Baa3 y mejora la perspectiva de negativa a estable.

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