La deuda pública de México se ubica en 51% del PIB, Hacienda celebra que sea menor a lo previsto

Hacienda señaló que el déficit presupuestario quedó 358 mil millones de pesos por debajo del programa. Credito: cuartoscuro

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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 30 de julio que la economía de México creció 1.5% en el segundo trimestre de 2026, su mayor avance desde el cuarto trimestre de 2020, mientras las finanzas públicas cierran junio con balances mejores a lo previsto y una deuda equivalente a 51% del PIB, en línea con la meta de disciplina fiscal del gobierno federal.

El dato económico se acompañó de una mejora en las cuentas públicas: el déficit presupuestario quedó en 358 mil millones de pesos por debajo del programa y el balance primario presupuestario registró un superávit de 115 mil millones de pesos en el primer semestre. La dependencia sostuvo que ese resultado ayuda a mantener una trayectoria estable de la deuda pública.

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La secretaría también reportó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubica en 51% del PIB, 1.6 puntos porcentuales menos de lo previsto. La deuda neta del gobierno federal representa 47.8% del PIB y conserva un portafolio mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.

El consumo, la construcción y las exportaciones empujan el crecimiento

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 51% del PIB y la deuda neta del gobierno federal representa 47.8% del PIB. Credito: cuartoscuro

De acuerdo con el informe de Hacienda, la recuperación del segundo trimestre se extendió a los tres grandes sectores de la economía. Las actividades primarias repuntaron tras las afectaciones climáticas de inicios de año, la industria avanzó por la manufactura y la construcción, y los servicios mantuvieron un desempeño favorable por el comercio al mayoreo y las actividades ligadas al consumo interno.

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La demanda interna siguió como motor del crecimiento. En abril, el consumo privado subió 0.1% mensual y la formación bruta de capital fijo aumentó 4% mensual con cifras ajustadas por estacionalidad; dentro de ese resultado, la construcción crece 6.5% y la edificación residencial 12.4%.

El mercado laboral también mostró fortaleza. La población ocupada aumentó en 353 mil personas frente al año previo y la tasa de desempleo se mantiene en 2.7%, cercana a mínimos históricos.

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El salario real mediano registrado en el IMSS subió 6.7% anual y el ingreso laboral por hora mediano reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo crece 2.9%. Los salarios reales conservaron una trayectoria al alza.

La inflación general promedió 3.9% anual en el segundo trimestre y regresó al intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México. La inflación subyacente se ubicó en 4.2% promedio anual, con su mayor disminución trimestral desde el segundo trimestre de 2024, mientras la no subyacente repunta ligeramente por alzas temporales en frutas y verduras, entre ellas el jitomate.

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El IVA marca su mayor avance semestral desde 2014

La población ocupada aumentó en 353 mil personas y la tasa de desempleo se mantuvo en 2.7%, mientras el salario real mediano registrado en el IMSS subió 6.7% anual. Credito: cuartoscuro

La respuesta central de Hacienda sobre los ingresos del gobierno está en la recaudación tributaria. El IVA superó en 100 mil millones de pesos el monto programado y creció 10.6% real anual, el mayor aumento para un primer semestre desde 2014.

Hacienda atribuyó ese resultado al fortalecimiento de la fiscalización y al dinamismo del consumo interno. Dentro del mismo impuesto, junio destacó con un incremento de 53.6% real anual, el mayor para un mes comparable.

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Los ingresos tributarios totales aumentaron 0.4% real anual. El avance del IVA, del IEPS y de los impuestos a las importaciones compensa parcialmente la menor recaudación por ISR.

Subieron 6.4% real anual los ingresos por importaciones, apoyados por el mercado interno y por la actualización de fracciones arancelarias para países sin tratado comercial con México. Aun así, quedan por debajo de lo calendarizado.

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El gasto social sube y el grado de inversión se mantiene favorable

Las calificadoras mantienen el grado de inversión de México tras la mejora fiscal y la estabilidad de la deuda Credito: cuartoscuro

En el primer semestre de 2026, el gasto público mantuvo una trayectoria ordenada, según la secretaría. Las erogaciones en salud aumentaron 18.3%, en educación 13.5%, en protección social 6.1% y en vivienda 3.2%.

Dentro del gasto social, la dependencia destacó que el rubro de desarrollo social creció 9.7% real anual, su tasa más alta para un primer semestre desde que hay registro. Hacienda vinculó ese resultado con una mayor cobertura de los Programas para el Bienestar.

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En materia de deuda, el costo financiero se redujo 4.8% real anual en el primer semestre. La secretaría atribuyó esa baja al efecto cambiario sobre pasivos en moneda extranjera y a una estrategia de refinanciamiento que genera ahorros por 111 mil millones de pesos frente al monto programado.

Además, México conserva el grado de inversión ante las principales calificadoras. Fitch Ratings, S&P Global Ratings y R&I ratifican sus calificaciones soberanas, mientras Moody’s modifica la nota de Baa2 a Baa3 y mejora la perspectiva de negativa a estable.

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