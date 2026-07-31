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Ariadna Montiel responde al PRI tras resolución del INE por publicaciones contra Morena

La dirigencia morenista afirmó que Alejandro Moreno intenta burlar la medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias

Mujer con blazer blanco y camisa clara habla ante dos micrófonos. Detrás, un muro rojo con patrón geométrico y la palabra "morena" y "La esperanza" en blanco
Ariadna Montiel retomó críticas contra el PRI y acusó al partido de mantener un historial relacionado con corrupción y vínculos con la delincuencia organizada. (Morena | Youtube (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de imagen))
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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y a las cuentas oficiales del partido retirar diversas publicaciones en redes sociales en las que se calificaba a Morena como “narcopartido” y se empleaban expresiones similares. La autoridad electoral determinó que dichos contenidos podrían constituir calumnia al atribuir hechos o delitos sin elementos suficientes para sustentarlos.

Tras la resolución, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a Moreno Cárdenas, en el que aseguró que el PRI “nunca aprendió a vivir bajo la ley” y acusó al partido de haber permitido el crecimiento del crimen organizado durante sus gobiernos, además de proteger redes de corrupción.

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En su publicación, Montiel sostuvo que el PRI dejó un historial de gobernadores investigados, procesados o condenados por diversos delitos relacionados con corrupción y delincuencia organizada.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

También afirmó que el tricolor pretende ahora “burlar” la determinación del INE mediante nuevas publicaciones en redes sociales, lo que calificó como una muestra de la “vieja cultura priista de torcer las reglas cuando no les convienen”.

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INE ordena retirar publicaciones contra Morena por posible calumnia

La controversia surgió luego de que Morena presentara una queja ante el INE por publicaciones difundidas por Alejandro Moreno y por las cuentas oficiales del PRI, donde se utilizaban términos como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopartido”.

La Comisión de Quejas y Denuncias determinó, por unanimidad, que dichas expresiones podrían implicar la atribución de hechos o delitos sin sustento suficiente, por lo que ordenó retirar cinco publicaciones del dirigente priista y cuatro publicaciones o republicaciones realizadas desde las cuentas oficiales del partido.

Tras una votación entre consejerías, el INE integró su comisión para verificar candidaturas. Crédito: INE
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar publicaciones del PRI y de Alejandro Moreno al considerar que podrían constituir calumnia contra Morena. Crédito: INE

No obstante, la autoridad electoral rechazó otorgar medidas preventivas sobre posibles publicaciones futuras, al considerar que se trataba de hechos de realización incierta.

PRI desafía la medida del INE con nuevas publicaciones en redes sociales

Horas después de conocerse la resolución, el PRI difundió nuevas imágenes en su cuenta oficial de X con las que, sin escribir directamente la palabra prohibida, hacía referencia al mismo calificativo mediante acertijos visuales.

Entre las publicaciones destacó una imagen con la frase “Morena es un” acompañada de un patrón gráfico que permitía formar la palabra cuestionada, así como otra en la que aparecía la letra “N”, la ilustración de un arco y la palabra “partido”, acompañadas del mensaje “¡Lo seguiremos diciendo!”.

Publicaciones del PRI.
Publicaciones del PRI.

Hasta el momento, el INE no ha informado si estas nuevas publicaciones serán analizadas para determinar si representan un incumplimiento de la medida cautelar.

Assí inició el conflicto entre Morena, el PRI y el INE

Para entender la controversia:

  • El INE ordenó retirar nueve publicaciones del PRI y de Alejandro Moreno.
  • La autoridad consideró que llamar “narcopartido” a Morena podría constituir calumnia electoral.
  • El PRI sostiene que la resolución representa un acto de censura y una limitación a la libertad de expresión.
  • Alejandro Moreno anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral y, posteriormente, buscará llevar el caso a instancias internacionales.
  • Morena acusa al PRI de intentar eludir la resolución mediante nuevas publicaciones con mensajes ocultos.

PRI acusa censura e impugnará la decisión del Instituto Nacional Electoral

Alejandro Moreno rechazó la resolución del órgano electoral y aseguró que el INE está limitando la crítica política en favor del partido gobernante.

El PRI rechazó la resolución del INE y anunció que acudirá a tribunales al considerar que la medida limita la libertad de expresión.(Infobae-Itzallana)
El PRI rechazó la resolución del INE y anunció que acudirá a tribunales al considerar que la medida limita la libertad de expresión.(Infobae-Itzallana)

El dirigente nacional del PRI adelantó que impugnará la decisión ante las instancias jurisdiccionales correspondientes y que también acudirá a organismos internacionales al considerar que existe una restricción a la libertad de expresión.

Durante la sesión del Consejo General del INE, representantes del PRI respaldaron esa postura.

La diputada Marcela Guerra sostuvo que el Instituto está intentando “acallar” la voz de un legislador, mientras que el representante priista Emilio Suárez Licona reiteró que el partido agotará las vías legales nacionales e internacionales para combatir la resolución.

Por su parte, el consejero electoral Arturo Castillo respondió que el procedimiento no se dirigió contra Alejandro Moreno en su calidad de senador, sino como presidente nacional del PRI, por lo que no resulta aplicable la inmunidad parlamentaria que alegó el partido.

Ariadna Montiel revive antiguos señalamientos contra el PRI

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
La disputa entre Morena y el PRI escaló tras la resolución del INE que ordenó retirar publicaciones con acusaciones contra el partido oficialista. Crédito: X/ @A_MontielR

La respuesta de Ariadna Montiel ocurre en medio de una confrontación que ya había escalado meses atrás.

En aquella ocasión, la dirigente de Morena acusó al PRI de haber construido un régimen de corrupción y de mantener vínculos con la delincuencia organizada, al tiempo que responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro de la seguridad en el país.

En contraste, Alejandro Moreno ha insistido en que Morena mantiene presuntos vínculos con grupos criminales y ha señalado que continuará denunciando lo que considera irregularidades del gobierno federal.

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