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México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

La Selección Mexicana apunta a cerrar con paso perfecto la fase de grupo tras derrotar a Antigua y Barbuda y Costa Rica en Puebla

Once jugadores de fútbol masculinos con uniforme verde, blanco y rojo posan en un campo de juego con césped, frente a las gradas de un estadio con asientos azules.
El Tri sub 20 cierra la fase de grupos contra Guatemala en el estadio Cuauhtémoc (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana varonil sub 20 juega esta noche contra la Selección de Guatemala por el liderato del Grupo B del Premundial de la Concacaf, que se festeja en Puebla, con el propósito de calificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028,

La plantilla nacional, adiestrada por el mexicano, Álex Diego Tejado, sigue sin recibir un gol en este campeonato. En su debut goleó a la Selección de Antigua y Barbuda (3-0) y el lunes último México se impuso a la representación de Costa Rica (0-0) para estar con seis puntos en la primera posición.

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Por otro lado, los chapines tienen la opción de cerrar como ganadores del Bloque B si sorprenden al Tri sub 20 en el estadio Cuauhtémoc. La Selección de Guatemala necesita ganar por diferencia de dos goles para desbancar a México de la primera casilla.

Los centroamericanos ocupan el segundo escalón con seis unidades y diferencia de +3; México tiene diferencia de +5, lo que coloca a la escuadra local por encima de Guatemala, que, en este Premundial, lleva una marca de un triunfo sobre Antigua y Barbuda (4-0) y una derrota ante Costa Rica (1-0)

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México con sed de revancha contra Guatemala

México busca su boleto al Mundial Sub-20 2027 y un lugar en Juegos Olímpicos (X/ @miseleccionsubs)
México busca su boleto al Mundial Sub-20 2027 y un lugar en Juegos Olímpicos (X/ @miseleccionsubs)

La Selección Nacional tiene cuentas pendientes con la Selección Guatemalteca, por ser su verdugo en los Premundiales del 2008 y 2022. Los chapines marginaron a los mexicanos en su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y París 2024.

Rumbo a la justa veraniega en Francia, el equipo Tricolor, anteriormente dirigido por Luis Ernesto Pérez, sufrió la eliminación a costa de Guatemala en tanda de penaltis en la ronda de 4tos de Final, decretando un severo fracaso en la categoría sub 20.

Es el momento para que la Selección de México se quite la espina de aquella eliminación y piense que cerrar con paso firme en la primera ronda le dará la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores terceros, que saldrán de los grupos: A, B y C.

Resultados de México en el Premundial sub 20

Santiago Sandoval sufrió una fractura en el Premundial Sub-20 y abandonará al Tri (X/ @miseleccionsubs)
Santiago Sandoval anotó en el debut de México pero se ausenta del torneo por una fractura. (X/ @miseleccionsubs)

Jornada 1: México 3-0 Antigua y Barbuda

Anotadores:

  • Hugo Camberos
  • Francisco Valenzuela
  • Santiago Sandoval

Jornada 2: México 2-0 Costa Rica

Anotadores:

  • Hugo Camberos
  • Emmanuel Brenes

Premio doble si México es campeón del Premundial sub 20

México se enfrenta a Costa Rica en el campeonato sub-20 Concacaf (X/ @miseleccionsubs)
México se enfrenta a Costa Rica en el campeonato sub-20 Concacaf (X/ @miseleccionsubs)

México aspira a competir en dos certámenes de talla internacional si termina con éxito su participación en el Premundial de la Concacaf sub 20; el torneo regional ofrece boletos para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y. los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El primer paso es la Copa del Mundo y para eso el Tricolor deberá instalarse a las semifinales del campeonato para obtener su lugar en la justa que se llevará a cabo conjuntamente entre los meses de mayo y junio del próximo año.

Si la Selección Azteca quiere festejar el pase al Mundial y también a los Juegos Olímpicos tendrá que ganar el Premundial sub-20, ya que el ganador recibe pase directo a Los Ángeles 2028 por ser campeón de la Concacaf.

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