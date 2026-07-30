México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

El Tri sub 20 cierra la fase de grupos contra Guatemala en el estadio Cuauhtémoc (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana varonil sub 20 juega esta noche contra la Selección de Guatemala por el liderato del Grupo B del Premundial de la Concacaf, que se festeja en Puebla, con el propósito de calificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028,

La plantilla nacional, adiestrada por el mexicano, Álex Diego Tejado, sigue sin recibir un gol en este campeonato. En su debut goleó a la Selección de Antigua y Barbuda (3-0) y el lunes último México se impuso a la representación de Costa Rica (0-0) para estar con seis puntos en la primera posición.

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Por otro lado, los chapines tienen la opción de cerrar como ganadores del Bloque B si sorprenden al Tri sub 20 en el estadio Cuauhtémoc. La Selección de Guatemala necesita ganar por diferencia de dos goles para desbancar a México de la primera casilla.

Los centroamericanos ocupan el segundo escalón con seis unidades y diferencia de +3; México tiene diferencia de +5, lo que coloca a la escuadra local por encima de Guatemala, que, en este Premundial, lleva una marca de un triunfo sobre Antigua y Barbuda (4-0) y una derrota ante Costa Rica (1-0)

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México con sed de revancha contra Guatemala

México busca su boleto al Mundial Sub-20 2027 y un lugar en Juegos Olímpicos (X/ @miseleccionsubs)

La Selección Nacional tiene cuentas pendientes con la Selección Guatemalteca, por ser su verdugo en los Premundiales del 2008 y 2022. Los chapines marginaron a los mexicanos en su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y París 2024.

Rumbo a la justa veraniega en Francia, el equipo Tricolor, anteriormente dirigido por Luis Ernesto Pérez, sufrió la eliminación a costa de Guatemala en tanda de penaltis en la ronda de 4tos de Final, decretando un severo fracaso en la categoría sub 20.

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Es el momento para que la Selección de México se quite la espina de aquella eliminación y piense que cerrar con paso firme en la primera ronda le dará la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores terceros, que saldrán de los grupos: A, B y C.

Resultados de México en el Premundial sub 20

Santiago Sandoval anotó en el debut de México pero se ausenta del torneo por una fractura. (X/ @miseleccionsubs)

Jornada 1: México 3-0 Antigua y Barbuda

Anotadores:

Hugo Camberos

Francisco Valenzuela

Santiago Sandoval

Jornada 2: México 2-0 Costa Rica

Anotadores:

Hugo Camberos

Emmanuel Brenes

Premio doble si México es campeón del Premundial sub 20

México se enfrenta a Costa Rica en el campeonato sub-20 Concacaf (X/ @miseleccionsubs)

México aspira a competir en dos certámenes de talla internacional si termina con éxito su participación en el Premundial de la Concacaf sub 20; el torneo regional ofrece boletos para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y. los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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El primer paso es la Copa del Mundo y para eso el Tricolor deberá instalarse a las semifinales del campeonato para obtener su lugar en la justa que se llevará a cabo conjuntamente entre los meses de mayo y junio del próximo año.

Si la Selección Azteca quiere festejar el pase al Mundial y también a los Juegos Olímpicos tendrá que ganar el Premundial sub-20, ya que el ganador recibe pase directo a Los Ángeles 2028 por ser campeón de la Concacaf.

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