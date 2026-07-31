México
Agregar Infobae enGoogle

FGR logra sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de cárcel y multa de 140 mil 400 pesos

El empresario fue hallado responsable de trasladar recursos del territorio nacional al extranjero; la resolución fue confirmada en segunda instancia tras un juicio de amparo promovido por su defensa

Fotografía de su extradición a México. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM
Fotografía de su extradición a México. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra el empresario chino Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

El juez le impuso además una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como su amonestación.

PUBLICIDAD

Según un información compartida por la FGR este 30 de julio, la condena fue resultado de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de "El Altiplano", en el Edomex. Crédito: FGR
Se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de "El Altiplano", en el Edomex. Crédito: FGR

El proceso se originó el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden judicial de reclusión contra Ye Gon, días después de lo cual se dictó el auto de formal prisión por su probable participación en la adquisición de recursos del territorio nacional al extranjero.

PUBLICIDAD

Según la FGR, la resolución fue ratificada por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el pasado 25 de julio de 2019. Ye Gon promovió un juicio de amparo contra esa confirmación, el cual fue negado y ratificado en revisión.

El empresario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación social Número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Zhenli Ye GonFGRDelincuencia organizadaSentenciaAltiplanoEdomexLavado de dinaeroNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRI vs. INE: el tricolor impugnará retiro de publicaciones donde llama “narcopartido” a Morena

El partido adelantó que acudirá a tribunales electorales y organismos internacionales tras la orden de retirar contenidos en redes sociales

PRI vs. INE: el tricolor impugnará retiro de publicaciones donde llama “narcopartido” a Morena

Survivor México: quién gana la recompensa hoy 30 de julio

La segunda semana del reality aumenta la expectativa

Survivor México: quién gana la recompensa hoy 30 de julio

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de julio: reducción de carriles en zona de Tacubaya y afectación por paseo ciclista

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de julio: reducción de carriles en zona de Tacubaya y afectación por paseo ciclista

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

La Selección Mexicana apunta a cerrar con paso perfecto la fase de grupo tras derrotar a Antigua y Barbuda y Costa Rica en Puebla

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de julio: alerta por lluvias en estas zonas del Edomex y la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 30 de julio: alerta por lluvias en estas zonas del Edomex y la capital
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Marina rescata a joven secuestrado y decomisa arsenal en tres distintos operativos realizados en Sinaloa

Harfuch revela detalles de la operación contra el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Con interacciones en redes sociales y videojuegos: así operan grupos criminales para tratar personas y obligarlas a delinquir

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

Harry Styles recaudó esta millonaria cifra por la venta de boletos para sus shows en CDMX

Doña Lety, madre de Poncho de Nigris, responde a la funa por no saludar de beso a sus fans

Cynthia Klitbo estalla de nuevo, la actriz regaña a Mariana Ochoa por la limpieza de la casa

Survivor México: quién gana la recompensa hoy 30 de julio

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Celia Pulido se llevó el oro en los 50 metros de natación

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Celia Pulido se llevó el oro en los 50 metros de natación

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

“Amo a Chivas”: Chicharito promete contar toda la verdad sobre su segunda etapa con los rojiblancos

Henry Martín ya habría pedido su salida, pero América no lo dejaría irse por esta razón

Jorge Pietrasanta tacha de “malagradecido” a Chicharito por sus declaraciones en contra de Chivas