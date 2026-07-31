FGR logra sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de cárcel y multa de 140 mil 400 pesos

Fotografía de su extradición a México. FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra el empresario chino Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

El juez le impuso además una multa de 140 mil 400 pesos, le negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como su amonestación.

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Según un información compartida por la FGR este 30 de julio, la condena fue resultado de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de "El Altiplano", en el Edomex. Crédito: FGR

El proceso se originó el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden judicial de reclusión contra Ye Gon, días después de lo cual se dictó el auto de formal prisión por su probable participación en la adquisición de recursos del territorio nacional al extranjero.

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Según la FGR, la resolución fue ratificada por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el pasado 25 de julio de 2019. Ye Gon promovió un juicio de amparo contra esa confirmación, el cual fue negado y ratificado en revisión.

El empresario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación social Número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

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