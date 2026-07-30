Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

Se espera que disciplinas como clavados, natación, ráquetbol y ciclismo de pista le dan un gran número de preseas a México en la jornada de este jueves. (Panam Sports)

México mantiene una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al encabezar el medallero con una amplia ventaja sobre sus rivales más cercanos.

Este martes, los atletas nacionales enfrentarán varias finales con amplias posibilidades de sumar más medallas. Se prevé que, al cierre de la jornada, la delegación alcance entre 165 y 180 preseas, reforzando así su posición como líder del medallero, por lo que aquí en Infobae daremos seguimiento puntual a los logros de cada uno de los atletas nacionales durante el día.