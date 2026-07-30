Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

México mantiene una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al encabezar el medallero con una amplia ventaja sobre sus rivales más cercanos.
Este martes, los atletas nacionales enfrentarán varias finales con amplias posibilidades de sumar más medallas. Se prevé que, al cierre de la jornada, la delegación alcance entre 165 y 180 preseas, reforzando así su posición como líder del medallero, por lo que aquí en Infobae daremos seguimiento puntual a los logros de cada uno de los atletas nacionales durante el día.
En pocas líneas:
Primera medalla de México en clavados
La dupla mexicana integrada por Zyanya Parra y Rut Paez inicia la participación de México en clavados con una medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados femenil, al lograr una puntuación de 289.29.
La medalla de plata queda en manos de Colombia, con un puntaje de 272.70, mientras que Cuba se lleva el bronce tras sumar 272.40 puntos.
Primera medalla del día para México en ciclismo de pista
La primera presea del día para la delegación mexicana llegó en la modalidad de la madison femenil del ciclismo de pista , donde el equipo mexicano conformado por Yareli Acevedo y Sofía Arreola obtuvo la medalla de plata tras sumar un total de 40 puntos por detrás de Colombia.
México a las semifinales de voleibol de playa femenil
La pareja mexicana de voleibol de playa conformada por Abril Flores y Susana Torres accedieron a las semifinales tras vencer a la dupla salvadoreña en sets corridos por parciales de 21-12 y 21-14.
Con esto, están a la espera del rival que se enfrentarán el día de mañana en punto de las 8:00 horas (tiempo del centro de México) para buscar asegurar medalla.
Nadadores mexicanos clasifican a la final
Este jueves por la mañana se llevaron a cabo las preliminares de las competencias del día en la natación, donde los mexicanos tuvieron una gran actuación desde la alberca y clasificaron a las siguientes finales:
Final 50 m dorso femenino
- Celia Pulido y Miranda Grana obtuvieron su boleto a la disputa por las medallas tras terminar con los dos mejores tiempos.
Final 50 m dorso masculino
- Marcus Reyes clasificó como el mejor tiempo de las rondas clasificatorias.
Final 100 m mariposa femenino
- Miranda Grana clasificó como la segunda mejor marca, mientras que Celia Pulido lo hizo como la sexta.
Final 100 m mariposa masculino
- Jorge Iga obtuvo su boleto a la final como el octavo mejor tiempo
Equipo mixto relevo 4x 100 mixto
- México clasificó como el mejor tiempo a la final por la tarde.
Medallero al momento
A continuación, te iremos actualizando en tiempo real el medallero:
- México: 66 oro, 52 plata, 37 bronce — 155 medallas
- Colombia: 36 oro, 37 plata, 25 bronce — 98 medallas
- Cuba: 16 oro, 18 plata, 21 bronce — 55 medallas
- Venezuela: 12 oro, 21 plata, 41 bronce — 74 medallas
- República Dominicana: 10 oro, 12 plata, 34 bronce — 56 medallas
- Guatemala: 8 oro, 11 plata, 14 bronce — 33 medallas
- Puerto Rico: 8 oro, 9 plata, 16 bronce — 33 medallas
- Costa Rica: 4 oro, 2 plata, 8 bronce — 14 medallas
- El Salvador: 4 oro, 2 plata, 8 bronce — 14 medallas
- Trinidad y Tobago: 3 oro, 0 plata, 5 bronce — 8 medallas
- Panamá: 2 oro, 4 plata, 2 bronce — 8 medallas
- Guyana: 2 oro, 0 plata, 1 bronce — 3 medallas
- Haití: 1 oro, 1 plata, 1 bronce — 3 medallas
- Guadalupe: 1 oro, 0 plata, 2 bronce — 3 medallas
- Honduras: 0 oro, 2 plata, 3 bronce — 5 medallas
- Barbados: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas
- Jamaica: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas
- Nicaragua: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas
México por el récord de medallas
La delegación mexicana busca superar el récord histórico de medallas totales obtenido en Mayagüez 2010 con 384, mientras que de igual forma busca superar la marca de preseas doradas obtenida en San Salvador 2023 de 145.
A falta de que se disputen disciplinas donde México es potencia, alcanzar el récord no parece tan lejano.
La delegación mexicana domina el medallero tras la primera semana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al acumular 153 preseas.
Eventos con posibilidades de medalla este jueves
La jornada de este jueves trae varias disciplinas, donde los atletas mexicanos pueden sumar varias preseas, incrementando así su cuota en el medallero general. A continuación, te presentamos cuáles son:
Ciclismo de Pista
- Final: Madison Femenil a las 9:00 horas.
- Final: Madison Varonil a las 9:55 horas.
- Final: Keirin Femenil a las 10:55 horas.
- Final: Keirin Varonil a las 11:05 horas.
Clavados
- Final : Trampolín 3 m sincronizados (Femenil) a las 10:05 horas
- Final: 10 m plataforma (Varonil) a las 13:39 horas.
Ráquetbol (Finales por el oro)
- Alexandra Herrera (México) vs Gabriela Martínez (Guatemala): 9:00 horas.
- Eduardo Portillo (México) vs Rodrigo Montoya (México) : 9:45 horas.
- Alexandra Herrera/ Montserrat Mejía (México) vs Gabriela Martínez / María Renée Rodríguez (Guatemala): 10:30 horas.
- Eduardo Portillo / Andree Parrilla (México) vs Christian Aldana / Juan Salvatierra (Guatemala) a las 11:15 horas.
- Jessica Parrilla/ Rodrigo Montoya (México) vs Larissa Faeth / Andrés Acuña (Costa Rica) a las 12:45 horas.
Ciclismo BMX
- Final: Individual (Femenil): 9:30 horas.
- Final: Individual (Varonil): 9:45 horas.
Patinaje de velocidad
- Final: 5000 puntos (Femenil): 17:00 horas.
- Final: 5000 puntos (Varonil): 17:20 horas.
- Final: 200 m contrarreloj (Femenil): 17:40 horas.
- Final: 200 m contrarreloj (Varonil): 17:50 horas.
Tiro deportivo
- Final: Trap (Mixto): 12:45 horas.
Voleibol
- México vs Cuba (Medalla de Bronce) a las 15:00 horas.
Natación
- Final: 50 m dorso femenil a las 16:02 horas.
- Final: 50 m dorso varonil a las 16:07 horas.
- Final: 100 m mariposa femenil a las 16:12 horas.
- Final: 100 m mariposa varonil a las 16:17 horas.
- Final: 1500 m libre femenil a las 16:20 horas.
- Final: 800 m libre a las 16:41 horas.
- Final: 4 x 100 m combinado mixto a las 16:51 horas.
Doma Clásica (Ecuestre)
- Final: Individual a las 17:00 horas.
- Final: Equipo a las 17:00 horas.
En el caso de la disciplina de Ráquetbol ya están aseguradas las medallas y solamente falta conocer el color de las mismas.