Obed Vargas anota su primer gol con el Atlético de Madrid y gana confianza con Simeone

El tanto de Vargas en la pretemporada del Atleti se suma a 13 partidos y 750 minutos desde su llegada en febrero de 2026. (Europa Press)

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El mexicano Obed Vargas vive un momento clave en su carrera tras un primer gol simbólico con el Atlético de Madrid durante la pretemporada 2026-27.

La anotación llegó en la victoria 4-1 sobre Getafe, partido disputado a puerta cerrada en el Cerro del Espino.

El Atlético de Madrid de Obed Vargas venció 4-1 al Getafe en un amistoso a puerta cerrada en el Cerro del Espino. (X/ @Atleti)

El tanto refuerza la posición del mediocampista de 20 años en la plantilla dirigida por Diego “Cholo” Simeone, quien comienza a evaluar a sus jugadores antes del inicio de la próxima temporada.

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Obed Vargas provoca y convierte el penalti de la goleada

El debut goleador de Obed se produjo en el segundo tiempo. Al minuto 89, recibió un pase filtrado en el área, protegió el balón y superó a su marcador. El portero David Soria lo derribó y el árbitro señaló la pena máxima.

El propio Vargas tomó el balón y ejecutó el tiro desde los once pasos con potencia hacia el centro del arco.

“No cedí la responsabilidad y cobré el penal para sellar la goleada” , afirmó Obed al final del encuentro.

Su anotación selló la victoria 4-1 para los colchoneros en el arranque de la pretemporada .

La jugada completa, desde la recepción hasta la definición, mostró su capacidad para asumir responsabilidades.

El mediocampista mexicano anotó el penal y con sensatez afirmó: “No cedí la responsabilidad y cobré para sellar la goleada” (X/ @Atleti)

La acción no sólo evidenció su calidad técnica, sino que también envió una señal directa al cuerpo técnico sobre su disposición para competir por un lugar en el once titular.

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Alta competencia en el Atleti de Simeone

La plantilla del Atlético de Madrid cuenta con mediocampistas de experiencia como Koke, Johnny Cardoso y el recién incorporado Morten Hjulmand.

Vargas ha mostrado versatilidad al desempeñarse tanto en recuperación como en la generación de juego ofensivo.

Su gol y desempeño durante el amistoso fortalecen su candidatura para sumar más minutos en la temporada 2026-27 .

La decisión de acortar sus vacaciones tras participar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana refleja compromiso y búsqueda de continuidad.

Diego “Cholo” Simeone evalúa la competencia en el mediocampo del Atleti rumbo al inicio de la temporada 2026-27 de LaLiga. Reuters/Paul Childs

Este contexto interno obliga a Obed a aprovechar cada oportunidad para ganarse la confianza de Simeone y consolidar su lugar en el primer equipo.

Evolución y expectativas para el mexicano en la campaña 2026-27

Desde su llegada al club colchonero en febrero de 2026, Obed ha disputado 13 partidos oficiales y suma 750 minutos.

El gol ante Getafe es una muestra de que puede aportar al esquema

La pretemporada seguirá con partidos ante Manchester United , Manchester City y Olympique de Marsella antes del debut en LaLiga frente a Málaga .

Vargas además ha mostrado gran compromiso y sumó minutos en el Mundial 2026, por lo que su perfil permanece al alza.

Obed acortó sus vacaciones tras el Mundial 2026 con la Selección Mexicana para buscar continuidad en el Atlético de Madrid. REUTERS/Raquel Cunha

Este gol, aunque no cuenta para las estadísticas formales, representa su primer festejo con la camiseta rojiblanca y podría influir en sus oportunidades para la campaña 2026-27.

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