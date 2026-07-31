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INE define ruta rumbo a 2027: el 10 de septiembre inicia el proceso para renovar 500 diputaciones federales

Guadalupe Taddei informó que los trabajos de preparación comenzarán en septiembre de este año rumbo a los comicios federales

El INE aprobó el calendario electoral rumbo a 2027, con el que iniciará la organización de los comicios para renovar los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el que se establece la organización de los comicios en los que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el cronograma, el proceso electoral iniciará formalmente el próximo 10 de septiembre de 2026, mientras que la jornada de votación se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027.

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Durante la sesión del Consejo General, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que la fecha de inicio fue acordada por las consejerías y destacó que, a partir de ese día, comenzará oficialmente la preparación de la elección federal.

Explicó que estarán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados, de los cuales 300 serán electos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

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INE aprueba calendario electoral rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados en 2027. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
INE aprueba calendario electoral rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados en 2027. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Asimismo, señaló que desde el arranque del proceso también se activarán los mecanismos de observación electoral y se difundirá la convocatoria para personas visitantes extranjeras, cuyo registro permanecerá abierto hasta el 26 de mayo de 2027.

Calendario electoral contempla más de 500 actividades rumbo a la elección

El INE detalló que el plan aprobado incluye 505 actividades, distribuidas en 151 procedimientos y 44 procesos institucionales, con el objetivo de coordinar cada una de las etapas de la elección.

El organismo explicó que esta hoja de ruta permitirá organizar desde la instalación de órganos electorales y la logística territorial hasta los cómputos posteriores a la jornada electoral, además de fortalecer la coordinación interna y optimizar el uso de los recursos públicos.

El calendario aprobado por el INE contempla 505 actividades para coordinar cada etapa del proceso electoral federal rumbo a 2027.
El calendario aprobado por el INE contempla 505 actividades para coordinar cada etapa del proceso electoral federal rumbo a 2027.

Fechas clave del Proceso Electoral Federal 2026-2027

  • 10 de septiembre de 2026: inicia formalmente el proceso electoral.
  • 30 de septiembre de 2026: instalación de los 32 consejos locales.
  • 30 de noviembre de 2026: instalación de los 300 consejos distritales.
  • Primera semana de enero de 2027: inicio de las precampañas.
  • 12 de febrero de 2027: concluyen las precampañas y el periodo para reunir apoyos de candidaturas independientes.
  • 22 de marzo al 3 de abril: registro de candidaturas.
  • Abril al 2 de junio: campañas electorales.
  • 3, 4 y 5 de junio: periodo de veda electoral.
  • 6 de junio: jornada electoral.

Registro de candidaturas y selección de funcionarios de casilla

Como parte de la organización electoral, el Instituto realizará la designación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales el 12 de enero de 2027. Posteriormente, el 5 de febrero y el 8 de abril se efectuarán las insaculaciones para seleccionar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla.

elecciones
El INE definió las fechas para el registro de candidaturas y el proceso de selección de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla en la elección de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Además, entre el 26 y el 30 de abril se declarará la validez del padrón electoral y de la lista nominal, mientras que la entrega de documentación y materiales a las casillas se efectuará del 31 de mayo al 4 de junio.

INE coordinará los comicios junto con los organismos electorales locales

El Instituto Nacional Electoral también trabajará de manera conjunta con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en las entidades donde habrá elecciones concurrentes, con el propósito de garantizar la organización de los procesos federales y locales.

Tras la jornada electoral, los cómputos distritales se desarrollarán del 9 al 11 de junio, el cómputo por circunscripción plurinominal se realizará el 13 de junio, mientras que la asignación de las diputaciones de representación proporcional está prevista entre el 1 y el 23 de agosto de 2027.

Pleno del INE
El INE trabajará en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para garantizar el desarrollo de los comicios federales y locales de 2027. (INE México)

Presupuesto del INE genera debate previo a las elecciones

Durante la misma jornada, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó un anteproyecto de gasto para 2027 por 36 mil 119 millones de pesos, recursos que contemplan la organización del proceso electoral, la actualización del padrón electoral y un monto precautorio para una eventual consulta popular o proceso de revocación de mandato.

No obstante, el proyecto ya generó reacciones en la Cámara de Diputados. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que el presupuesto será revisado con detalle al considerar que el monto solicitado resulta elevado en el contexto económico actual.

El documento será analizado por el Consejo General del INE en agosto y, posteriormente, enviado a la Secretaría de Hacienda para su integración al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

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