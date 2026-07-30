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Doña Lety, madre de Poncho de Nigris, responde a la funa por no saludar de beso a sus fans

Doña Alegría aseguró que Poncho de Nigris le echó a perder su entrada a La Casa de los Famosos México

La entrevista de Leticia Guajardo en Más Allá del Fierro reveló las complejidades de su vida actual, en la que enfrenta tanto retos económicos como responsabilidades familiares.
La entrevista de Leticia Guajardo en Más Allá del Fierro reveló las complejidades de su vida actual, en la que enfrenta tanto retos económicos como responsabilidades familiares. (Más Allá del Fierro / YouTube)
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Doña Lety Guajardo, madre de Poncho de Nigris, explicó en una entrevista en vivo que evitó saludar de beso y abrazo por decisión personal y por prevención ante virus, después de que en redes sociales la “funaron” por apartarse cuando la gente intentó acercarse. En la conversación, aseguró que una mujer incluso le dio “un pico en la boca” y que esa situación detonó el video que se viralizó.

“Fíjate que no me gusta saludar de beso ni abrazo ni nada”, dijo doña Lety Guajardo en entrevista con Imagen. La matriarca de la familia De Nigris detalló que fue educada de esa forma y que prefiere saludar “de lejos” con la mano.

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Guajardo también enmarcó su postura en un tema de salud: afirmó que iba a cumplir 74 años la semana siguiente y que decidió cuidarse. “Ahorita está lleno de virus, todo. Yo soy como una bebé ya”, dijo doña Lety en la misma entrevista.

La “funada” en redes y la razón por la que evitó el saludo de beso

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La propia Lety Guajardo afirmó que el episodio ocurrió cuando una mujer la saludó de forma invasiva. “Lo que sucedió con esta señora es que me dio un pico en la boca y Aldito me dijo: ‘Te acaba de besar en la boca’”, comentó.

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Sobre las críticas, sostuvo que el rechazo al beso no debía interpretarse como desplante. “Ahorita no hay a quien funar y me agarraron a mí. Les falta contenido”, dijo Guajardo durante la charla.

La mamá de Poncho de Nigris insistió en que su trato distante no era nuevo ni estaba dirigido a una persona en particular. “Yo así soy, siempre he sido así, fría totalmente, ni con mis hijos ni nada”, dijo.

Poncho de Nigris le echó a perder el contrato con La Casa de los Famosos México

Poncho de Nigris confirma que su mamá, Leticia Guajardo, recibió oferta para integrarse a La Casa de los Famosos México. (YouTube / RS)
Poncho de Nigris confirma que su mamá, Leticia Guajardo, recibió oferta para integrarse a La Casa de los Famosos México. (YouTube / RS)

Durante la misma transmisión, Doña Alegría habló de una posible participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y de un acercamiento previo que no prosperó. Ante la pregunta sobre si su hijo afectó el acuerdo, respondió: “Les echó a perder a todo mundo”, dijo doña Lety.

La entrevistada señaló que, tras la forma en que habló Poncho de Nigris, ya no se concretó su entrada. “Como habló, ya no se pudo y me dijeron que la próxima, pero yo ya no sé si esté dispuesta a entrar”, dijo.

Más adelante, afirmó que ya le comentaron sobre una invitación de Rosa María Noguerón, la productora del reality show, para acudir como invitada, y condicionó su presencia al pago. “Yo estoy dispuesta, si me invita, pues ahí estaremos… gratis no”, afirmó doña Lety.

La mamá de Poncho de Nigris aseguró que no ha recibido ninguna propuesta económica.

El pleito de Poncho y Aldo de Nigris y el éxito de Doña Alegría Pastelería

Guajardo también agradeció el apoyo a Doña Alegría Pastelería, negocio que recientemente inauguró junto a su familia. “Estamos muy contentos porque nos ha ido muy bien”, dijo.

En el mismo espacio, Lety Guajardo mencionó que próximamente se vería a Poncho en el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, en el que habría hecho revelaciones importantes de la familia, y habló del distanciamiento entre sus hijos Aldo y Poncho. “Ya tiene mucho rato de estar distanciados por decisiones equivocadas de Poncho”, dijo. Según Doña Alegría, ambos se verían el viernes en una piñata y “ya todo va a estar bien”.

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