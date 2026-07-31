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Harry Styles recaudó esta millonaria cifra por la venta de boletos para sus shows en CDMX

El británico dará seis espectáculos en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles
Harry Styles ya está en CDMX para sus shows en la capital. 12/06/26
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La venta de boletos para las seis presentaciones que el cantante británico Harry Styles ofrece en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México genera ingresos superiores a 1,638 millones de pesos, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). Cinco de las seis fechas están agotadas. Solo la del lunes este 10 de agosto conserva disponibilidad en algunas zonas del recinto.

La serie de conciertos forma parte del Together, Together Tour, la gira mundial con la que el cantante originario de Redditch, Inglaterra, regresa a México por primera vez desde 2022. La Ciudad de México es la única ciudad de América Latina con seis fechas de esta gira, lo que la posiciona como la plaza más importante del continente para este ciclo de presentaciones.

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La derrama total supera los 2,094 millones de pesos

Harry Styles logra más de 2 mil millones de pesos de derrama económica en CDMX. REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo
Harry Styles logra más de 2 mil millones de pesos de derrama económica en CDMX. REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo

La Canaco CDMX estima que el impacto económico total de los conciertos superará los 2,094 millones de pesos,

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que los beneficios trascienden a la industria del entretenimiento. “Cada concierto de talla internacional representa una oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad. No solo se benefician los organizadores del espectáculo; también lo hacen hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, proveedores y miles de pequeñas y medianas empresas”, dijo Gutiérrez Camposeco.

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390,000 personas en seis noches

Harry Styles
Casi 400 mil personas verán a Harry en CDMX (Ocesa)

La asistencia total estimada para las seis fechas ronda las 390,000 personas. Más de 1.1 millones de personas ingresaron a la plataforma de Ticketmaster durante el anuncio de los conciertos, una señal del nivel de demanda que generó el Together, Together Tour desde su presentación oficial.

Los precios de los boletos disponibles para la última fecha van de 1,463 pesos en General C hasta 3,323 pesos en zona GNP, sin contar el cargo por servicio de Ticketmaster. Las fechas del ciclo son este 31 de julio, el 1, 4, 7 y 8 de agosto, y el cierre el 10 de agosto, todas con inicio a las 9:00 de la noche. La cantante británica de R&B Jorja Smith abre los shows a partir del este 4 de agosto.

La última vez que Harry Styles estuvo en México

La visita anterior de Harry Styles al país fue en 2022, dentro de su gira Love On Tour, que incluyó fechas en Guadalajara, Monterrey y dos noches en el entonces Foro Sol de la Ciudad de México, hoy rebautizado como Estadio GNP Seguros. Cuatro años después, el número de presentaciones en la capital se triplicó, y el impacto económico proyectado convierte esta residencia en una de las más relevantes para la industria del entretenimiento en vivo en México.

Objetos permitidos y prohibidos para Harry Styles

Harry Styles performs during the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Harry Styles performs during the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Permitidos:

  • Celular
  • Batería externa (power bank)
  • Lentes de sol y sombrero
  • Tapones para oídos
  • Medicamentos con receta médica
  • Cámaras fotográficas no profesionales
  • Mochilas pequeñas o transparentes (máximo 10 x 15 x 30 cm)
  • Cangureras o bolsas de mano (máximo 11 x 16 cm)
  • Binoculares compactos (sin láser)
  • Impermeable
  • Gel antibacterial en envases pequeños
  • Maquillaje en polvo
  • Botella plástica reutilizable vacía (hasta 500 ml, para rellenar en puntos de hidratación gratuita)

No está permitido ingresar:

  • Mochilas grandes
  • Alimentos y bebidas
  • Botellas de vidrio o metal
  • Latas y termos
  • Cámaras profesionales, drones, equipo de video
  • Tablets, computadoras portátiles
  • Bastones para selfies
  • Paraguas
  • Aerosoles
  • Objetos punzocortantes, armas, fuegos artificiales
  • Cigarros, vapeadores, encendedores
  • Alcohol, drogas
  • Medicamentos sin receta médica
  • Cadenas largas, joyería con picos
  • Ropa, disfraces o artículos que bloqueen la vista
  • Rayos láser, luces químicas

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