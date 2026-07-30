Daniel Zaragoza le responde a Canelo Álvarez tras polémica con David Benavidez y los mexicoamericanos: “Nos representan bien”

Daniel Zaragoza le respondió a Canelo Álvarez luego de que este afirmó recientemente que David Benavidez no es un peleador mexicano, sino mexicoamericano (Fotos: CUARTOSCURO)

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Daniel Zaragoza, figura mundial de boxeo, consideró legítimo que peleadores mexicoamericanos se identifiquen con la bandera mexicana y adopten el llamado “estilo mexicano”.

En entrevista con Izquierdazo, Zaragoza señaló que boxeadores como Jesse “Bam Bam” Rodríguez, entrenado por Robert García, representan bien a México debido a su técnica y raíces. Estas declaraciones surgen en el contexto de la polémica por los dichos de Saúl “Canelo” Álvarez, quien afirmó que David Benavidez es mexicoamericano y no mexicano.

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Canelo Álvarez vs David Benavidez ha sido uno de los combates más esperados por los aficionados (X@Canelo)

Zaragoza sostuvo que los peleadores nacidos en Estados Unidos pero con ascendencia mexicana tienen cabida en la representación, siempre que mantengan el estilo y los valores asociados al boxeo mexicano.

“(Lo hacen) por envolverse en la bandera, pero también tienen el estilo mexicano. Bam Bam (Jesse Rodríguez), por ejemplo, tiene una técnica muy buena con su entrenador (Robert) García, que también es mexicoamericano. Creo que también tienen cabida con nosotros. Es muy válido, ya que tienen el estilo mexicano y nos representan muy bien”

Rivalidad entre Canelo y Benavidez

El vínculo entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez sigue marcando la conversación en el boxeo internacional a pesar de que nunca han compartido el cuadrilátero. La expectativa de un enfrentamiento directo entre ambos ha mantenido la atención de los seguidores del deporte, pero la pelea aún no se ha concretado.

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La razón principal de la ausencia de un combate radica en la negativa persistente de Canelo a aceptar el reto. El peleador tapatío ha declarado en varias ocasiones que no le interesa medirse contra Benavidez, a pesar de los reiterados desafíos lanzados por el boxeador de raíces estadounidenses. El desinterés de Álvarez y la diferencia de peso entre ambos han sido, según analistas y fanáticos, los factores determinantes para que el duelo no se materialice.

El Bandera Roja anhela darle una lección al Canelo por ignorarlo al batallar contra él en el ring. (Captura de pantalla)

Actualmente, Canelo ha optado por seguir su propio camino. Con 36 años, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del boxeo, mientras que Benavidez, en un momento de auge en su carrera, ostenta títulos mundiales en dos divisiones distintas. Esta divergencia de trayectorias refuerza la sensación de que el esperado enfrentamiento podría no producirse nunca.

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Qué sigue para Saúl Álvarez

Canelo continua con su preparación de cara a la que será su próxima pelea. En pugilista de jalisciense se enfrentará contra Christian Mbilliel31 de octubre en Riad, Arabia Saudita por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cabe señalar que el combate estaba planeado para celebrarse el 12 de septiembre, sin embargo, tuvo que ser aplazado por problemas familiares del peleador mexicano, según lo dicho por el mismo.

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Este será el regreso de Saúl luego de haber sufrido una derrota dolorosa ante Terence Crawford en septiembre pasado cuando perdió los cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB). Además, también retornará a la actividad boxística tras haber sido operado del codo, situación que lo obligó a cancelar su combate de mayo.

Los fanáticos han pedido esta pelea durante años, pero el mexicano se ha negado a aceptar el encuentro frente al mexico-americano. (famouspeople.ai)

Futuro de David Benavidez

El desenlace reciente en la carrera de “El Monstruo Mexicano” lo sitúa en el centro de la escena internacional tras haber doblegado a Gilberto “Zurdo” Ramírez y obtener así dos cinturones mundiales, los de la AMB y la OMB en peso crucero. Esta victoria no solo lo posiciona como uno de los máximos referentes de la categoría, sino que también abre la puerta a un inminente combate de unificación con Noel Mikaelian, quien ostenta el título mundial del CMB.

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Más allá de la disputa con Mikaelian, el equipo de Benavidez no ha ocultado su interés en explorar desafíos en otras divisiones. Una de las alternativas que más eco ha tenido es el posible cruce con Dmitry Bivol en las 175 libras, es decir, en la categoría de peso semipesado. Esta opción plantea la posibilidad de medirse con uno de los boxeadores más sólidos del momento en esa división y del mundo.