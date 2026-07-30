Cáncer de próstata: cuál es el promedio de eyaculaciones mensuales relacionado con un riesgo hasta 20% menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La frecuencia de la eyaculación mensual aparece vinculada con la reducción del riesgo de cáncer de próstata, de acuerdo con estudios recientes.

Un análisis publicado por Harvard Health Publishing señala que los hombres que reportan 21 o más evacuaciones al mes presentan hasta un 20% menos probabilidad de desarrollar esta enfermedad, en comparación con quienes tienen entre 4 y 7.

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Esta recomendación se suma a otros hábitos avalados por la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social para la prevención de uno de los tumores más diagnosticados en hombres mayores de 50 años.

Harvard Health Publishing: 21 eyaculaciones al mes y reducción del riesgo

El estudio difundido por Harvard Health Publishing da seguimiento a miles de casos y concluye que una mayor frecuencia de eyaculación mensual se asocia con una menor incidencia de cáncer de próstata.

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Harvard Health Publishing: 21 eyaculaciones al mes y reducción del riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que quienes reportan 21 o más eyaculaciones mensuales presentan un riesgo hasta 20% menor de cáncer de próstata respecto a quienes reportan entre 4 y 7. Este efecto protector es más visible en tumores clasificados como de bajo riesgo y en adultos de todas las edades.

La publicación explica que la expulsión regular de semen podría contribuir a eliminar sustancias potencialmente dañinas de la glándula prostática, aunque los mecanismos biológicos específicos continúan bajo estudio.

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El beneficio no se confirma en casos avanzados o agresivos de la enfermedad, pero la evidencia respalda la importancia de la vida sexual activa como un factor modificable para la prevención.

Cáncer de próstata en México: prevalencia y factores de riesgo

Según el World Cancer Research Fund, más de un millón de hombres en el mundo reciben un diagnóstico de cáncer de próstata cada año. En México, la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología colocan a este tumor como el de mayor incidencia entre la población masculina. Supera en frecuencia a otros tipos de cáncer y afecta principalmente a hombres mayores de 50 años.

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La prevalencia es superior en quienes tienen antecedentes familiares directos —padre o hermanos— que hayan padecido la patología. La edad, la ascendencia y la carga genética figuran entre los factores no modificables, pero los especialistas insisten en la importancia de detectar la enfermedad de forma temprana y adoptar medidas preventivas.

El cáncer de próstata sigue siendo un tema tabú en diversos entornos sociales y familiares. Esto lleva a muchos hombres a evitar hablar del asunto o posponer los chequeos médicos recomendados, lo que dificulta la detección precoz y limita las posibilidades de tratamiento, según advierte la UNAM.

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Medidas clave para disminuir el riesgo

La UNAM y el IMSS proponen seis acciones respaldadas por investigaciones internacionales y adaptadas a la salud pública mexicana para disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata:

Una alimentación baja en grasas saturadas y trans, con mayor consumo de frutas, verduras, soja, té verde y grasas saludables como las omega-3, ayuda a reducir el riesgo tumoral. El consumo habitual de carnes cocidas a altas temperaturas y ultraprocesados se considera desfavorable.

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La actividad física regular y el control del peso corporal muestran efectos positivos sobre el sistema inmunológico y la inflamación crónica. La obesidad se vincula con formas más agresivas de la enfermedad.

Evitar el consumo de tabaco es otra medida esencial. El Instituto Nacional de Cancerología informa que el tabaquismo incrementa la recurrencia y la posibilidad de metástasis en el cáncer de próstata.

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La vida sexual activa y saludable, con una frecuencia de eyaculación mensual igual o mayor a 21 veces, es identificada como uno de los pocos factores modificables para disminuir el riesgo, según la evidencia difundida por Harvard Health Publishing.

Conocer el historial familiar y genético permite identificar factores de riesgo. Antecedentes directos o sospechas de mutaciones hereditarias, como el Síndrome de Lynch, requieren consulta con un especialista sobre la posibilidad de exámenes preventivos, como el test de antígeno prostático específico (PSA).

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Realizar controles médicos regulares, incluyendo exámenes físicos de próstata y análisis de PSA, sigue siendo uno de los recursos más eficaces para cambiar el pronóstico de la enfermedad.

Superar el tabú: acceso a información y diagnóstico temprano

Un médico señala un diagrama del cáncer de próstata en una pantalla mientras discute la condición con un paciente en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad médica mexicana coincide en que el diagnóstico precoz y la adopción de hábitos saludables son herramientas fundamentales para enfrentar el cáncer de próstata. La frecuencia de eyaculación se reconoce como un factor que puede incidir en la reducción del riesgo, pero debe integrarse a una estrategia global de prevención junto con otros hábitos saludables.

Superar el tabú alrededor de la salud masculina, facilitar la conversación sobre estos temas y fomentar el acceso a controles regulares son prioridades señaladas por la UNAM y el IMSS. Con información precisa y estrategias personalizadas, se busca reducir la incidencia y mejorar el pronóstico de este cáncer en México.