Congresista de EEUU acusa a Morena de ser “narcopartido” tras investigación contra Rocha Moya

El republicano por Florida difunde una infografía ligada al caso del gobernador Rubén Rocha Moya y asegura que hay “prueba empírica aplastante”; se trata de una opinión política y no de una postura oficial de EE.UU.

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El representante republicano por Florida, Carlos A. Giménez, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que el partido Morena es, según sus palabras, un “narcopartido”, argumentando que existe lo que calificó como “evidencia empírica aplastante”. El congresista acompañó su publicación con una infografía sobre la acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El señalamiento del congresista

En su publicación, Giménez —vicepresidente del Grupo de Trabajo RG2 y miembro de los comités de Servicios Armados, Seguridad Nacional y el Comité Selecto sobre China— sostuvo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “puede” intentar silenciar, censurar y perseguir a quienes “se atrevan a decir la verdad” en el país. El legislador contrastó esa afirmación con lo que describió como la libertad de expresión existente en Estados Unidos. Se trata de una declaración política individual de un congresista estadounidense y no de una postura oficial del gobierno de EE.UU.

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La imputación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, aún sin sentencia, abre un frente diplomático y político que tensiona la cooperación bilateral en seguridad y obliga a respuestas institucionales en México

Los cargos contra Rocha Moya

La imagen difundida por Giménez retoma la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril de 2026, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con ese documento, Rocha Moya enfrenta seis señalamientos principales, entre ellos:

Conspiración para traficar narcóticos hacia Estados Unidos

Asociación delictuosa / empresa criminal continuada

Cohecho y recepción de sobornos millonarios

Protección institucional al Cártel de Sinaloa

Delitos relacionados con armas de fuego y explosivos

Obstrucción de la justicia y encubrimiento

Según la Fiscalía estadounidense, de resultar condenado, Rocha Moya podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión, con posibilidad de alcanzar cadena perpetua. Junto al mandatario sinaloense, el Departamento de Justicia acusó a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, entre ellos el alcalde de Culiacán y un senador en activo, por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.

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La postura de Rocha Moya y de Morena

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos en su cuenta de X, calificándolos de carentes de veracidad y fundamento. El partido Morena, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó confianza en que la Fiscalía General de la República (FGR) actuaría “conforme a derecho” para esclarecer la situación. La presidenta Sheinbaum declaró previamente que su gobierno “no va a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.

La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

El contexto del caso

De acuerdo con la Fiscalía neoyorquina, la acusación contra Rocha Moya se relaciona con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán. El gobernador se separó posteriormente de su cargo mientras la FGR mexicana investiga los señalamientos, y ha declarado ante autoridades mexicanas insistiendo en su inocencia. Hasta el momento, la acusación estadounidense no ha derivado en una sentencia, ya que el proceso legal continúa su curso.

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Nota: El calificativo de “narcopartido” hacia Morena corresponde a una opinión política del congresista Giménez, no a una determinación judicial ni a un hecho comprobado. Lo mismo aplica a su señalamiento sobre presunta censura por parte de Sheinbaum, que no cuenta con sustento documental adicional en la publicación citada.