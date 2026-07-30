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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de julio

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11:20 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 30 de julio en CDMX

Usuarios del MB reportaron el corte de servicio al sur de la capital.
(Redes sociales)

La Ciudad de México será escenario de al menos 10 movilizaciones sociales y sindicales este jueves 30 de julio, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX). Distintos colectivos, sindicatos y organizaciones ciudadanas realizarán marchas, concentraciones y protestas en distintos puntos clave de la capital, con temáticas que van desde demandas laborales hasta exigencias por justicia y derechos sociales.

Estas son las principales movilizaciones:

  • Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C.

Hora: 08:30

Lugar: Zócalo capitalino

Demanda: Salarios dignos, regularización laboral y transparencia en el uso de recursos.

Aforo previsto: 150 personas.Se prevé afectación vial en la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

  • Colectivos feministas y de derechos humanos

Juzgados Penales de la CDMX (Doctores, 09:20 horas): Exigirán justicia para víctimas y el fin de la impunidad, con alrededor de 30 asistentes.

Colectiva “Las Tonantzin” (Monumento a la Revolución, 13:00 horas): Acción para exigir la búsqueda de un defensor ambiental desaparecido en Michoacán.

Colectiva “Vida para Todas” (Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, 13:30 horas, Iztapalapa): Apoyo a familiares de víctimas de feminicidio y exigencia de justicia ejemplar.

  • Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Hora: 17:00Lugar:

Sede del SME (Insurgentes Centro 98)

Motivo: Asambleas para rendición de cuentas sobre la situación financiera del sindicato.Aforo previsto: 150 personas.

  • Plataforma 4:20 (Monumento a la Madre, 12:00 horas)

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres y pláticas legales.

  • Amigos del Refugio Franciscano (Polanco V Sección, 10:00 horas, Miguel Hidalgo)

Exigen investigación transparente por hechos de violencia ocurridos en el refugio el pasado 20 de julio.

  • Movimiento Antorchista de Xochimilco (Torre del Caballito, Paseo de la Reforma, durante el día)

“Cadena humana” para protestar ante la falta de atención de autoridades de Xochimilco por demandas de infraestructura y servicios básicos.

  • Asamblea por el Común y Contra la Guerra (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 17:30, Benito Juárez)

Reunión para organizar acciones en contra de políticas capitalistas y neoliberales.

  • Otras movilizaciones

Destacan actividades de comités ciudadanos por el abastecimiento de agua en San Pedro Atocpan (17:30, Milpa Alta); la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco (Oficinas de Concertación Política a las 11:00); y labores de recolección de firmas del Movimiento de Regeneración Sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (durante el día, Benito Juárez).

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