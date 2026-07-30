Caen nueve presuntos asaltantes que vivían escondidos en un bajopuente de la alcaldía Venustiano Carranza

Tres policías de la Ciudad de México mantienen vigilancia nocturna bajo una estructura de puente, con el suelo mojado reflejando las luces artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al robo en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes utilizaban un bajopuente de la colonia Moctezuma como guarida desde donde salía a delinquir y a la que regresaba para ocultarse.

Sin embargo, el espacio no era un refugio improvisado, sino un ligar acondicionado con camas y altares para recurrir a él después de los asaltos, según informó el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta X.

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De acuerdo con los primeros reportes, los agentes descubrieron el escondite y procedieron a la detención de los nueve presuntos asaltantes. El operativo fue ejecutado por elementos de la SSC de la Ciudad de México en respuesta a la actividad delictiva registrada en esa zona de Venustiano Carranza.

Durante el aseguramiento, los oficiales encontraron armas de fuego y dosis de droga en el interior del refugio. También hallaron carteras, credenciales, tarjetas bancarias y otros objetos que, de forma presunta, pertenecían a víctimas de robos previos.

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La presencia de esos artículos en el escondite apunta a que el grupo no solo cometía asaltos, sino que también traficaba con sustancias. El periodista Jiménez describió al colectivo como “un grupo de ladrones y traficantes” con base de operaciones permanente bajo la estructura del puente.

Policías de la Ciudad de México patrullan bajo un puente elevado durante la noche, con las luces de los vehículos iluminando el pavimento mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el operativo, las nueve personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad es la responsable de definir la situación jurídica de cada detenido e integrar la carpeta de investigación.

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El Ministerio Público determinará los delitos por los que cada integrante del grupo podría enfrentar cargos formales. La presentación ante esta instancia es el paso inmediato que sigue a toda detención de este tipo en el marco legal mexicano.

La SSC no precisó en qué etapa del proceso se encuentran los detenidos al cierre de esta nota. Tampoco se informó sobre la identidad de ninguno de los nueve presuntos asaltantes.

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Investigación abierta por posibles delitos adicionales en Venustiano Carranza

La corporación informó que las indagatorias sobre el caso continuarán. El objetivo es determinar si el grupo tiene vinculación con otros robos cometidos en la zona de Venustiano Carranza, más allá de los hechos directamente ligados al operativo.

Esta línea de investigación sugiere que las autoridades consideran que la actividad del grupo pudo haber sido más extensa. Los objetos asegurados —credenciales y tarjetas bancarias de posibles víctimas— son los indicios materiales que sostendrán ese análisis.

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Policías de la Ciudad de México vigilan de noche bajo las estructuras de un puente elevado, con una patrulla estacionada y las luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Venustiano Carranza y, en particular, la colonia Moctezuma, es el área geográfica central de la investigación en curso. La SSC no descartó que el operativo derive en la identificación de más delitos atribuibles a esta banda.

Los delitos de alto impacto en la CDMX bajaron 7% en 2026, según Clara Brugada

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina informó en mayo de 2026 que los delitos de alto impacto en la Ciudad de México registraron una reducción de 7% frente a 2025. Los homicidios alcanzaron su nivel más bajo desde 2022 durante los primeros cuatro meses del año.

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El robo de vehículo, con y sin violencia, bajó 25% respecto a 2025 y 62% en comparación con abril de 2019, cuando se contabilizaron 1,149 casos frente a los 436 de abril de 2026. Brugada calificó ese resultado como “el más importante” de la estrategia de seguridad de su administración.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, reportó que las órdenes de aprehensión por homicidio aumentaron 9% y las vinculadas a robo de vehículo crecieron 49%. Las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril, un alza de 89% respecto al año anterior.

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El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó la detención de 10,435 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y abril de 2026. En ese periodo también se decomisaron 2,962 armas de fuego y 6,106 vehículos.