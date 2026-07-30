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Citlalli Hernández arremete contra Alito Moreno por acusar a Morena de censura y le recuerda comentario contra periodistas

La funcionaria de Morena afirmó que la resolución del INE no es censura y destacó que el priista aún puede impugnar la medida

CitlalliHernández criticó a Alito Moreno por acusar al INE de censura. | X- Citlalli Hernández / Alejandro Moreno
CitlalliHernández criticó a Alito Moreno por acusar al INE de censura. | X- Citlalli Hernández / Alejandro Moreno
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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, arremetió en contra de Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, quien ayer acusó de censura al partido guinda y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto último, luego de que el INE le prohibió al legislador priista llamar ‘narcopartido’ a Morena y le ordenó retirar la publicaciones en las que califica de esa misma forma al llamado Movimiento de la Cuarta Transformación.

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En su cuenta de X, Hernández Mora afirmó que la resolución del INE no es censura y destacó que incluso, el priista aún puede impugnar la medida por la vía legal.

Consideró que “no es lo mismo” criticar a un gobierno que llamar a un partido político “narcopartido”.

“No te confundas, @alitomorenoc. Una resolución del INE que puedes impugnar por la vía legal no es censura.

“Tampoco es lo mismo criticar a un gobierno que llamar “narcopartido” a un partido político sin asumir las consecuencias legales de una acusación de ese calibre”, escribió en la red social.

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En la misma publicación, la exsecretaria de las Mujeres recordó una declaración que realizó Moreno Cárdenas en mayo de 2022, la cual fue considerada como un acto de violencia contra periodistas y la prensa en general.

“En cambio, decir que a los periodistas había que “matarlos de hambre”, como tú lo has dicho, eso sí retrata una forma de entender el poder y la libertad de expresión.

¿Qué dijo Alito Moreno contra los periodistas?

En mayo del 2022 se difundió un audio a través de redes sociales, en el que se escucha a Moreno Cárdenas – presuntamente cuando era gobernador de Campeche- decir que agredirá verbalmente al empresario Alexandro Arceo y donde violenta a la prensa, “utilizando la precariedad como arma de censura”.

Presuntamente, el audio fue difundido inicialmente por Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en su programa ‘Martes del Jaguar’.

[…] Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje. Nomas te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos papa, hay que matarlos de hambre“, dijo Moreno Cárdenas.

Tras la difusión de los audios, Alejandro Moreno respondió que son falsos y aseguró que ni siquiera se trata de su voz. Asimismo, acusó a la gobernadora y al gobierno de Morena de manipular grabaciones como parte de una campaña en su contra, tras la oposición del PRI a la Reforma Eléctrica.

Moreno indicó en denunciaría ante la FGR a quienes resulten responsables de filtrar y difundir los audios, y calificó la acción como un intento de dividir a la oposición y enfrentarla con los medios y la ciudadanía rumbo a las elecciones intermedias de 2022.

INE sanciona a Alejandro Moreno

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, eliminar de sus redes sociales y de las cuentas oficiales del partido publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.

La resolución fue aprobada por unanimidad y, según Moreno, representa un acto de censura que limita la crítica política, sobre todo de cara al proceso electoral de 2027.

El PRI afirmó que no acatará la medida sin antes dar batalla legal y anunció que impugnará la decisión ante organismos internacionales, argumentando que la autoridad electoral actúa para proteger al partido en el poder y que México necesita un árbitro electoral autónomo.

Moreno acusó al INE de enfocarse en “perseguir palabras” en lugar de garantizar elecciones libres de la injerencia del crimen organizado, y afirmó que el PRI ha denunciado la intervención de cárteles en procesos electorales desde 2021.

Ese mismo día, el PRI se pronunció en contra de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

El partido alertó que la propuesta otorga facultades excesivas a una autoridad administrativa y constituye, a su juicio, un riesgo para la libertad de expresión.

Alejandro Moreno afirmó que la libertad de expresión “no se pide y no se negocia”, y acusó al gobierno de Morena de intentar controlar la conversación pública y censurar a los medios.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, advirtió que los lineamientos alteran el equilibrio entre Estado, medios y ciudadanía, y podrían ser usados como mecanismo de presión contra periodistas.

El PRI difundió un video donde se afirma que el país está “al borde de la dictadura” y que el gobierno busca regular el contenido en medios y redes sociales, alertando sobre posibles multas y cancelación de concesiones a periodistas.

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