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México trabaja en atender el despojo de inmuebles en el país: destaca digitalización de registros públicos como acción principal

La mandataria reconoció que es un problema que debe atenderse en todos los estados

Mujer de pie con traje rosa oscuro y cabello recogido, frente a la bandera de México y una ilustración a escala de una mujer que sostiene una bandera.
Claudia Sheinbaum (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de digitalizar el registro público de la propiedad como medida principal para combatir los desalojos ilegales en los estados y el despojo de inmuebles.

Durante su conferencia matutina de este 30 de julio, la mandataria explicó que se trata de un problema complejo en el que ya se están tomando acciones concretas, no solo en la Ciudad de México sino también en otras entidades, como Quintana Roo, Nayarit, y Chiapas.

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La mandataria reconoció la complejidad del delito de despojo de inmuebles en el país y resaltó que este fenómeno, caracterizado por el uso de escrituras y registros públicos falsos, afecta tanto a propietarios particulares como a terrenos nacionales. Señaló que diversas entidades han enfrentado el problema, pero subrayó que la Ciudad de México ha intensificado esfuerzos recientes para combatir las redes que operan en este ámbito.

“Hay muchos estados que han trabajado eso también. Quintana Roo, por ejemplo, tuvo muchos años un problema relacionado con el Registro Público de la Propiedad y Mara Lezama [gobernadora del estado] ha estado trabajando en ello y muchos otros gobernadores. Nayarit hizo recientemente una recuperación de tierras también muy importante. Y qué bueno que la ciudad está también tomando este tema”, afirmó.

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La presidenta explicó que, desde la Agencia Digital de Innovación Pública, el gobierno federal colabora con la Ciudad de México para avanzar en la digitalización de catastros y registros públicos, lo cual permite ordenar la información sobre la propiedad y reduce las posibilidades de corrupción. “Desde la Agencia Digital estamos apoyando para la digitalización de catastros, de registros públicos, para poder ordenar la propiedad”, detalló Sheinbaum.

Mujer con blusa oscura y aretes dorados habla en podio blanco con escudo de México, frente a bandera mexicana y mural de mujer con bandera.
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quintana Roo avanza contra el despojo de inmuebles

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, compartió la experiencia de su estado en el combate al despojo de inmuebles, resaltando la importancia de la digitalización para frenar la corrupción. “En el desorden se genera la corrupción, y la importancia, como dice nuestra presidenta, del apoyo federal, que nos ha ayudado muchísimo a digitalizar los catastros. A mí me tocó desde que era presidenta municipal y ahora como gobernadora”, dijo Lezama.

La gobernadora explicó que la implementación de sistemas de alerta en el Registro Público de la Propiedad permite notificar a los legítimos propietarios ante cualquier movimiento irregular sobre sus inmuebles. “Digitalizar el Registro Público de la Propiedad con estos sistemas que hay ahora de alertas, en donde si tú tienes legalmente un título, una escritura, puede darte una alerta cuando alguien quiere mover”, expuso. Lezama subrayó que el problema afectó por años tanto a empresarios, particulares y terrenos nacionales, dado que se inventaban títulos apócrifos que daban pie a largas disputas legales.

En Quintana Roo, el delito de despojo ya es considerado grave y es sancionado con penas altas, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno federal para identificar a los legítimos dueños de los terrenos y combatir la impunidad. “Hoy el delito en Quintana Roo es penado, muy penado, y hoy hay un orden, y estamos resolviendo cosas todavía de tiempo atrás de la mano con el Gobierno federal para llegar al origen de quién es el titular o quién es el legítimo dueño”, aseguró.

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