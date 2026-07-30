América vs Santos, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 3 del Apertura 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club América regresa al Estadio Banorte para enfrentar a Santos Laguna en el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas intentarán mantener el invicto y sumar una nueva victoria que las acerque a los primeros lugares de la clasificación, mientras que los Guerreros llegan obligados a reaccionar tras un inicio complicado.

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El conjunto dirigido por Guillermo Almada comenzó el torneo con un triunfo como visitante frente a Querétaro y un empate 1-1 ante Atlante, resultados que le permiten afrontar este compromiso con confianza.

En contraste, Santos Laguna buscará cambiar el rumbo después de caer en sus dos primeras presentaciones frente a Monterrey y Atlas.

¿Dónde y cuándo ver EN VIVO América vs Santos?

(REUTERS)

El partido entre América y Santos Laguna se disputará este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte, como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026.

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Fecha: Domingo 2 de agosto de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Banorte

Transmisión: TUDN / Canal 5 / ViX

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

América buscará hacer valer su localía para mantenerse entre los protagonistas del torneo, mientras que Santos intentará conseguir sus primeros puntos del campeonato en una de las visitas más complicadas del calendario.