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Toluca vs Necaxa, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 3 del Apertura 2026

Ambos equipos llegan con objetivos distintos: Toluca quiere cortar la mala racha, mientras que Necaxa intentará mantenerse invicto

Dos escudos de fútbol, Toluca y Necaxa Laguna, enfrentados con un 'vs' dorado sobre un campo de césped en un estadio iluminado por focos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Diablos Rojos del Toluca buscarán dejar atrás una complicada semana cuando reciban a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez, en el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed intentará reencontrarse con la victoria después de caer frente a Pumas y perder el Campeón de Campeones ante Cruz Azul.

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Del otro lado, Necaxa llega como uno de los equipos más en forma del campeonato.

Los Rayos iniciaron el torneo con triunfos sobre Atlante y Monterrey, resultados que los colocan entre los protagonistas del certamen y ahora buscarán mantener el paso perfecto en una de las visitas más complicadas del calendario.

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¿Cuándo y dónde ver Toluca vs Necaxa?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido se disputará el próximo domingo 2 de agosto en el Estadio Nemesio Diez, como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La transmisión del encuentro estará disponible por Canal 5 en televisión abierta. También podrá seguirse a través de la señal de TUDN en televisión de paga.

Para quienes prefieren verlo en línea, el compromiso estará disponible mediante la plataforma de ViX.

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