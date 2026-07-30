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Terminó la espera, Danna y El Malilla lanzan video de su colaboración

La pieza de “Si Se Acaba El Mundo” arranca en un ascensor, pasa por un auto y cierra entre frutas exóticas y carne cruda, con una estética que refuerza su romance apocalíptico

Fragmento de Si se acaba el mundo Danna y El Malilla/TikTok
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Danna y El Malilla estrenaron el videoclip oficial de “Si Se Acaba El Mundo”, la colaboración que desde su lanzamiento el 25 de junio se convirtió en una de las uniones más comentadas entre el pop y el reggaetón mexicano.

El video llegó el 29 de julio a las 6:00 pm en plataformas digitales.

Caos, química y carne cruda: lo que muestra el video

Una mujer con top brillante y un hombre con camiseta negra posan en un baño con paredes rojas, un lavabo doble y un espejo
La narrativa avanza en escenas paralelas: El Malilla canta mientras se acerca a un vehículo, y una toma enfoca el cuerpo de Danna antes de que ambos aparezcan arreglados, sosteniendo una conversación cargada de química dentro del auto. (Danna y El Malilla Captura de pantalla TikTok)

El clip abre con un timelapse de ambos artistas con ropa hecha jirones y el cuerpo sucio, atrapados en un ascensor rodeado de piezas almacenadas que evocan una bodega o museo.

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La narrativa avanza en escenas paralelas: El Malilla canta mientras se acerca a un vehículo, y una toma enfoca el cuerpo de Danna antes de que ambos aparezcan arreglados, sosteniendo una conversación cargada de química dentro del auto.

La secuencia continúa con los dos artistas frente a un espejo en lo que parece un supermercado. El desenlace llega en una bodega rodeada de frutas exóticas y carne roja cruda, escenario que explica el desaliño del arranque. Ambos terminan con los ojos vendados.

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De un cameo a un sencillo con Universal Music México

La canción mezcla reggaetón con pop contemporáneo y construye una narrativa de romance en clave apocalíptica- (@danna)
La canción mezcla reggaetón con pop contemporáneo y construye una narrativa de romance en clave apocalíptica- (@danna)

La dupla tiene raíces en 2025, cuando El Malilla apareció como figura secundaria en el video de “Khe Calor” de Danna. Ese cruce encendió la expectativa de sus audiencias y derivó en “Si Se Acaba El Mundo”, publicada a través de Universal Music México.

La canción mezcla reggaetón con pop contemporáneo y construye una narrativa de romance en clave apocalíptica. Fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas en YouTube acumuló más de 91 mil reproducciones y superó los mil comentarios.

El Malilla: de Valle de Chalco a Coachella

El 25 de julio, en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy —celebrado el 22 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional—, Hernández Flores habló sobre lo que significó trabajar con Danna (@Danna)
El 25 de julio, en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy —celebrado el 22 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional—, Hernández Flores habló sobre lo que significó trabajar con Danna (@Danna)

Fernando Hernández Flores tiene 26 años y es originario de Valle de Chalco, municipio de la periferia de la Ciudad de México. Es la figura central del movimiento conocido como reggaetón mexa y en 2025 se convirtió en el primer acto del género en presentarse en Coachella.

El 25 de julio, en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy —celebrado el 22 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional—, Hernández Flores habló sobre lo que significó trabajar con Danna: “Una estrella desde que tiene ocho años, siete años, y tener una colaboración con ella es un sueño para mí”.

“Me enseñó un nuevo mundo, porque yo soy reguetonero, soy chacalón… y ahora como artista me abrió la mente y dije: ‘Ah, voy a sacar un popcito yo solo algún día’”, agregó.

El debut en vivo y los rumores de romance

El tema “Si se acaba el mundo” plantea una historia donde dos personas deciden vivir el presente ante la idea de que el tiempo se agota. - (@danna)
El tema “Si se acaba el mundo” plantea una historia donde dos personas deciden vivir el presente ante la idea de que el tiempo se agota. - (@danna)

El estreno en escenario llegó el 30 de junio, cinco días después del lanzamiento del sencillo, durante las Amazon Music City Sessions en la Ciudad de México. Danna invitó a El Malilla de forma sorpresiva y al terminar la actuación lo despidió con un abrazo y un “¡Gracias Mali!”.

Ese momento, ampliamente difundido en redes, sumado a la letra del tema, bastó para que los fans especularan sobre un vínculo sentimental. Danna mantiene una relación pública con el músico Alex Hoyer —coautor de la canción— desde hace seis años. Ninguno de los dos artistas confirmó rumor alguno.

La agenda de Danna y la polémica del “Blackout mexicano”

La cantante transita la era Lucid Dreams, primer capítulo de su álbum conceptual VISIONS, publicado en abril de 2026. En paralelo avanza un dueto con Belinda, cuyo videoclip se grabó el 5 de julio en la Ciudad de México. Ambas artistas publicaron la frase “Dolce Vita” en sus historias, que sus seguidores interpretaron como el posible nombre del sencillo.

Detrás de esos proyectos hay uno detenido: la canción a tres voces que Danna, Belinda y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025. Fue Os quien explicó el freno en el programa radial Cara C de España: “La canción se paró por problemas administrativos”, y precisó que la decisión provino de Sony Music.

El 21 de julio, una declaración de Belinda en Vogue sobre el dueto con Danna desató una guerra de fandoms que escaló a amenazas de muerte. El 23 de julio, Danna publicó un comunicado dirigido a sus “Dreamers”: “Cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”, y señaló que no existe competencia entre colegas y que “hay lugar para todas”.

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