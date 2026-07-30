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SEMARNAT informa sobre acciones de seguimiento tras derrame químico en Sonora

Un sobrevuelo de cinco kilómetros sobre el cauce del arroyo no encontró evidencia de la solución derramada cerca del poblado; los análisis de agua y suelo continúan a cargo del IMTA y el INEGI

Alicia Bárcena, titular de Semarnat, informando sobre la clausura temporal del sitio de un descarrilamiento de tren de Ferromex en Naco, Sonora. Se discuten análisis de lixiviación de hidrosulfuro de sodio hacia el manto acuífero. También se exponen avances en el saneamiento del Río Tijuana, incluyendo acuerdos binacionales y la expansión de la planta de San Antonio de los Buenos, con 17 de 38 proyectos comprometidos por México. Se menciona que Estados Unidos aún debe cumplir acciones en su lado.
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Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó sobre las acciones emprendidas para atender el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, tras un descarrilamiento de un tren en el municipio de Nico, Sonora.

La Profepa clausuró temporalmente el sitio donde el sábado 26 del incidente, y las autoridades continúan con los análisis para descartar lixiviación de hidrosulfuro de sodio hacia el manto acuífero de la zona.

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Bárcena señaló que la clausura temporal se realizó el 29 de julio como medida de seguridad para restringir el acceso al área afectada. La Profepa ha mantenido presencia en el sitio desde el primer momento del accidente, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sobrevuelo descarta afectaciones en el poblado El Sauz

Bárcena informó que se realizó un sobrevuelo de cinco kilómetros sobre el cauce del arroyo, incluyendo el poblado El Sauz, ubicado a 3.7 kilómetros del lugar del descarrilamiento. El recorrido aéreo no identificó evidencia de la solución derramada en esa zona.

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El derrame involucró cobre e hidrosulfuro de sodio. Según la funcionaria, Ferromex (perteneciente a la empresa Grupo México) ya contuvo el derrame y recuperó el cobre que había sido dispersado. En este momento se realizan maniobras de trasvase de 1,700 litros de hidrosulfuro de sodio para reducir el riesgo.

Lluvia posterior agravó las condiciones del terreno

Bárcena advirtió que las lluvias registradas después del accidente generaron escurrimientos que deslavaron parte del material. Esa circunstancia eleva la preocupación de las autoridades sobre una posible permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

Para evaluar ese riesgo, la Semarnat trabaja en coordinación con el INEGI y el IMTA. La empresa también ha realizado labores de venteo con carrotanque y continúa con la limpieza de la zona. Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por el derrame.

Advierten de posibles riesgos a la salud por hidrosulfuro de sodio

El especialista de Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad de Sonora, Héctor Duarte Tagles, contó para Uniradio Informa Sonora que la sustancia derramada en el municipio de Nico es altamente peligrosa y que la exposición a esta sustancia puede provocar molestias en vías respitarias, así como quemaduras en la piel.

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