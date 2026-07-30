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Memo Schutz acepta que podría ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

El comentarista de TUDN quedó en la primera placa con 3 puntos y dijo a sus compañeras que “a alguno lo van a echar”; si sale, promete dejarle su suplemento a Yanet García

Un hombre y dos mujeres en una cocina. Una mesa rosa con objetos. Un refrigerador turquesa. Una puerta amarilla con logo de Mercado Libre
“Si me expulsan te la dejo”, le dijo a García en más de una ocasión, mientras ella y Brianda Deyanara insistían en que el público votaría para mantenerlo dentro de la casa. (Captura de pantalla/La Casa de los Famosos México VIX)
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Memo Schutz acepta que podría ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 y ya prometió a quién le dejará su proteína si el público lo saca el próximo domingo.

El comentarista deportivo de TUDN quedó nominado en la primera placa de la temporada con apenas 3 puntos, junto a otros seis compañeros. Lejos de mostrarse angustiado, Schutz reconoció en una conversación con sus compañeras que “a alguno lo van a echar” y que, si le toca salir, le dejará su suplemento a Yanet García.

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“Si me expulsan te la dejo”, le dijo a García en más de una ocasión, mientras ella y Brianda Deyanara insistían en que el público votaría para mantenerlo dentro de la casa.

Memo Schuz pide apoyo para salvarse tras la nominación/Instagram

Memo Schutz nominado con 3 puntos en la primera placa

La producción lo confirmó el 21 de julio de 2026 como el habitante número 14 de la temporada. La placa de la primera semana quedó integrada por siete participantes: Yanet García encabeza la lista con 16 puntos, seguida de Mariana Ochoa con 9, Arantza Ruiz con 8, Ximena Herrera con 5, y Luis Chaparro y Schutz empatados con 3 cada uno. A ellos se suma Aldo Rendón, quien recibió nominación directa desde la primera noche.

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La primera gala de eliminación está programada para el domingo 2 de agosto a las 20:30 horas.

Por qué Memo Schutz aceptó entrar al reality

Para aceptar el reto, Schutz citó el perfil del elenco en conferencia de prensa: “¿Por qué decir que sí a esta temporada? Porque es la mejor generación de una Casa de los Famosos México. Tengo el privilegio de conocer a varios, no solamente a nivel profesional, sino personal”.

También señaló que dentro del reality busca mostrar el trabajo que existe detrás de las transmisiones deportivas. “Creo que mucha gente no se da cuenta todo lo que tenemos que pasar en el día a día para llevar a cabo nuestro trabajo. Solo ven la parte que ya está publicada”, declaró ante los medios.

Además, abrió la puerta a compartir aspectos de su vida privada: “Hay cuestiones personales que uno no quiere compartir de alguna u otra manera, pero creo que conforme se va sensibilizando, hay cosas de uno que pueden ayudarle a otro”.

“Es un juego”: Memo y la filosofía de las nominaciones

Pese a la presión de sus compañeras, Schutz se mostró filosófico ante la situación. “Es un juego. Las nominaciones”, repitió. Incluso especuló con las razones por las que pudo haber recibido votos: “A lo mejor dos o tres personas votaron por mí porque me dormí en la tarde”.

Brianda le respondió que no lo nominaría por estar en su cuarto, sino por razones de convivencia genuina. “No te van a expulsar”, le dijo en dos ocasiones.

Yanet García y Brianda Deyanara, sincronizadas en su voto

quien es yanet garcía -México- 21 julio
Yanet también expresó su desconcierto por la nominación de Schutz: “Yo no sé quién tuvo el corazón de nominarte”. (Jovani Pérez/Infobae)

La conversación también dejó al descubierto las cartas de dos participantes. Yanet García reveló que votó por Mariana Ochoa, y Brianda confirmó haber hecho lo mismo.

“Estamos bien sincronizadas tú y yo”, le dijo García a Deyanara al descubrir la coincidencia.

Yanet también expresó su desconcierto por la nominación de Schutz: “Yo no sé quién tuvo el corazón de nominarte”.

Mujer de cabello largo y castaño claro, viste bata blanca con lunares rosados, sus manos están unidas al centro, un sticker dice 'VOTA AQUÍ'
Yanet fue la más votada (Yanet García/Instagram)

La dinámica del juego, en debate

El grupo discutió si tiene sentido votar por compañeros de cuarto o respetar alianzas por equipos. Yanet admitió que en la primera semana jugó con lealtad a sus equipos: no nominó a nadie de Ibiza ni de Malibú. Sin embargo, reconoció que esa estrategia ya no le parece viable.

“Ya me di cuenta que no puedo jugar así”, dijo García. Schutz coincidió: “Cada quien piensa diferente”.

Brianda, por su parte, planteó que su criterio no fue el cuarto sino la convivencia. “O sea, yo no votaría por ti no porque estés en mi cuarto”, aclaró.

Memo, tranquilo ante la posibilidad de salir

Tres personas en una cocina colorida con mesa rosada. Hay tazones, botellas, jarra, servilleta y alimentos. Pantalla muestra la misma escena
Su propuesta, dicha entre risas, fue la más directa de la noche: “De que la gente mejor va yo eliminando una por semana y nosotros la pasamos bien”. (Captura de pantalla/La Casa de los Famosos México VIX)

Ante la insistencia de sus compañeras en que el público lo salvaría, Schutz no cedió al optimismo. “Todos nos queremos quedar, pero alguien se va a ir”, afirmó.

Su propuesta, dicha entre risas, fue la más directa de la noche: “De que la gente mejor va yo eliminando una por semana y nosotros la pasamos bien”.

Quién es Memo Schutz: del basquetbol al micrófono

Guillermo Schutz llegó al periodismo deportivo casi por accidente. Estudiaba Derecho cuando encontró un flyer en su facultad que convocaba a un casting para comentaristas, dirigido principalmente a estudiantes de Comunicación. Se presentó de todas formas y quedó seleccionado.

“Yo soy un deportista y programador frustrado”, declaró en una entrevista con TUDN, al recordar que sus pasiones originales eran el deporte, los videojuegos y la tecnología. En el basquetbol llegó a obtener una beca y soñó con la NBA: “Estuve becado e inclusive llegué a tener sueños de grandeza, de terminar en la NBA, pero llega un momento en el que tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra”.

Desde entonces construyó una carrera de más de 24 años en TUDN, donde cubrió Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl. Él mismo describió a la cadena como “mi casa laboral, mi casa profesional” y relató que llegó a acumular siete años consecutivos sin descansar un solo día.

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