Conoce a Horacio Potasio en ‘Drag Race México Latina Royale’: la representación de la familia ‘Varo’ en el show

Durante el evento, las competidoras convivieron con el público, ofrecieron entrevistas y presentaron sus videos de introducción, generando expectativa en torno al estreno global. Entre las asistentes estuvieron Taiga Brava —quien fungió como anfitriona y DJ—, Eva Blunt, Elektra Vandergeld, Regina Voce, Matraka y Horacio Potasio. Crédito: Infobae México

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La primera edición de Drag Race México: Latina Royale inicia este jueves 30 de julio en WOW Presents Plus, con Horacio Potasio como uno de los once artistas que representan la diversidad y el crecimiento del drag latino en el mundo.

Desde Puerto Vallarta, Potasio comparte que regresar a la competencia representa una oportunidad para mostrar el avance personal y artístico, así como la fuerza de su identidad ligada a Guadalajara, Chihuahua y Los Cabos. El programa reúne a exponentes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá, lo que marca el mayor encuentro de drag queens latinas en la historia del reality.

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Estreno de Drag Race México: Latina Royale este 30 de julio

De acuerdo con la productora World of Wonder, la transmisión global de Drag Race México: Latina Royale será exclusiva de WOW Presents Plus, plataforma que concentra todas las ediciones internacionales del formato, incluidas las dos primeras temporadas mexicanas. El elenco incluye participantes como Alexis Mateo de Puerto Rico, Barbie Q de Bolivia, DesiRée Beck de Brasil, Elektra Vandergeld y Eva Blunt de México, además de Horacio Potasio, quien representa a México con una propuesta escénica que mezcla danza, libertad creativa y una perspectiva global.

La conducción estará a cargo de Lolita Banana y Taiga Brava, quienes repiten como anfitrionas en una competencia hablada completamente en español. Las participantes buscan coronarse como la primera Súper Estrella Drag Latina del Mundo, en una temporada que permitirá ver duelos directos entre artistas de diferentes países y estilos, con pruebas de pasarela, canto, comedia y performance.

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Conoce a Horacio Potasio en ‘Drag Race México Latina Royale’: la representación de la familia ‘Varo’ en el show (RS)

Horacio Potasio: identidad, juventud y representación en la competencia internacional

En entrevista con Infobae México, Horacio Potasio expresa su emoción por ser parte del estreno de Latina Royale y reconoce la presión de representar tanto a su estado como al país en una competencia de alcance internacional. “Ha sido muy bonito llevar tanto Guadalajara, donde vivo, como Chihuahua, donde nací, y Los Cabos, donde crecí, en mi personaje y en mi arte”, dice Potasio.

La artista relata que su personaje nace de la danza clásica, pero con la necesidad de hacerlo de manera libre y femenina, mostrando colores que antes no podía expresar. “Horacio Potasio nace de información en danza, pero de querer hacerlo libremente, querer hacerlo fem, querer hacerlo con todos los colores que no podía mostrar cuando estudiaba danza clásica”, explica.

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El regreso a la competencia significa para Potasio la posibilidad de mostrar su crecimiento, tanto personal como escénico, luego de su participación en la temporada regular. “Ser la más joven también implica una responsabilidad de representar a los jóvenes”, afirma. La temporada previa le permitió viajar por todo el mundo y ampliar su perspectiva, lo que ahora busca reflejar en su arte: “Viajar por el mundo sí me ha dado como más perspectiva para incluir en mi drag y crear un producto más globalizado”.

Reunión inédita de drag queens latinas y trayectorias diversas

Latina Royale destaca por reunir a exponentes de diferentes países y ediciones de la franquicia. Alexis Mateo es la concursante con más temporadas en Drag Race y regresa para competir en español, reafirmando su legado dentro del reality. “No regreso solo para competir; regreso para reafirmar el legado que he construido dentro de Drag Race”, afirma Mateo.

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La noche marcó el inicio de la promoción rumbo al estreno mundial de la competencia el 30 de julio. (Infobae/Jenifer Nava)

Barbie Q, de Bolivia, retorna después de haber sido la primera eliminada en Drag Race Germany. “Ser una porkchop no me define; es una oportunidad para reinventarme”, asegura. Desde Brasil, DesiRée Beck busca demostrar que el idioma no es una barrera para el arte drag, mientras que Miss Abby OMG regresa con una estética reinventada tras su paso por Holanda.

El elenco también incluye a Regina Voce, quien cuenta con experiencia internacional en musicales y Cirque du Soleil, y a Xunami Muse de Panamá, que apuesta por una versión más pulida y humorística de sí misma. Matraka, revelación de la primera temporada mexicana, vuelve con una visión artística inspirada en el folclore y la cultura popular.

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Presentación y expectativas en Puerto Vallarta

Potasio señala que el preestreno en Puerto Vallarta representa un momento especial, ya que considera a la ciudad como una segunda casa. “Que en el evento vaya a haber tanto mucho fan como también un montón de amigos y familiares aquí, de mi familia escogida, pues es padrísimo”, comparte.

Sobre su desempeño en la competencia, Potasio evita adelantar detalles, pero asegura que el público podrá ver un desarrollo escénico distinto al de su primera participación. “¿Soy mejor en el escenario? Sí, pero eso lo tendrán que ver en la temporada”, responde sobre la expectativa de repetir un lip sync memorable como el que tuvo contra Lexa en la edición anterior.

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La nueva temporada comienza este 30 de julio y estará disponible en WOW Presents Plus para todo el mundo. “Gente de Infobae, nos vemos en WOW Presents Plus este 30 de julio. No se lo pueden perder”, concluye Horacio Potasio.