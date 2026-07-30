Este es el mensaje que envió El Mayo Zambada a El Mayito Flaco desde prisión en EEUU

Mayito Flaco es hijo de El Mayo Zambada. Imagen: Infobae

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Tras ser condenado a cadena perpetua y a pagar 15 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, envió un mensaje a Ismael Zambada Zicairos, El Mayito Flaco, su hijo, quien quedó al frente de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa tras la captura de su padre en julio de 2024.

De acuerdo con información revelada por el periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico y seguridad, Jesús Lemus, revelada en el podcast Narcomundo, que lleva con el también escritor José Luis Montenegro, el mensaje lo habría mandado El Mayo Zambada a su hijo por medio de sus abogados.

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“El Mayo Zambada acaba de mandar algunos mensajes a su familia, donde le hace un llamado justamente al Mayito Flaco, a través de sus abogados, que les hizo llegar a través de la familia que está ahí en Culiacán, pues le hizo un llamado para que se sosiegue, para que se quede quieto, y a lo mejor, producto de ese llamado es que hoy vemos lo que hemos dicho, que se veía un relevo dentro del cártel de Los Mayos”.

Lemus señaló que El Chapo Isidro se ha convertido en un aliado muy poderoso de El Mayito Flaco, que en un momento determinado podría ceder al cártel que encabeza, pues al parecer se está dando la posibilidad de que se entregue al gobierno norteamericano, sin embargo, eso es una especuilación todavía.

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De lo que sí hay certeza, señaló, es de que El Mayo Zambada recientemente envió mensajes a su familia, antes de ser sentenciado en EEUU, para que El Mayito Flaco se tranquilice e inicie con la paz.

Zambada envió un mensaje a su hijo y le hace un llamado a la paz. Crédito: Redes Sociales

Esto es importante resaltarlo, dijo el periodista, porque no se observa a un Mayo Zambada agobiado o empujado a circunstancias en las que reaccionaría como quien realmente es, una persona violenta.

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Recalcó que en la primer carta que escribió, tras ser secuestrado y entregado a EEUU, se ve a un Mayo Zambada enojado y molesto, amenazando con fracturar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, sin embargo, posteriormente hace un llamado a la paz.

EU desestima cargos contra ‘El Mayo’ Zambada en California tras condena a cadena perpetua

La justicia de Estados Unidos cerró uno de los procesos penales que permanecían abiertos contra Ismael “El Mayo” Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa, luego de que fuera condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Nueva York.

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La decisión fue tomada por la jueza federal Dana M. Sabraw, del Distrito Sur de California, quien aprobó la solicitud presentada por la Fiscalía estadounidense para retirar la acusación penal que enfrentaba el narcotraficante en San Diego. Con ello, el expediente quedó desestimado únicamente para Zambada García y la orden de arresto vigente en ese caso fue cancelada.

El proceso en California contemplaba cuatro acusaciones: participación en una empresa criminal continua, conspiración para traficar metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de lavado de dinero relacionado con actividades del narcotráfico.

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El periodista Jesús Lemus reveló la información. EFE/ Mario Guzmán

La solicitud para cerrar el caso fue presentada después de que el juez federal Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, dictara sentencia de prisión de por vida contra el capo mexicano, quien previamente se declaró culpable de diversos delitos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, mantener abierta la acusación en California ya no era necesario, debido a que Zambada García ya recibió una condena definitiva en otro tribunal federal por hechos vinculados con el crimen organizado.

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La desestimación del caso en San Diego no modifica ni reduce la sentencia impuesta en Nueva York. El narcotraficante, de 76 años, permanecerá en prisión de por vida como resultado del acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses durante el proceso judicial desarrollado en Brooklyn.

El expediente del Distrito Sur de California, sin embargo, continúa abierto para otros presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que también aparecen como acusados. Entre ellos figuran Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”; Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”; e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de la facción de Los Chapitos.

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Con esta resolución, uno de los procesos judiciales que aún pesaban sobre “El Mayo” quedó formalmente concluido, mientras la condena de cadena perpetua dictada en Nueva York permanece firme y se mantiene como la sentencia definitiva contra el histórico líder del Cártel de Sinaloa.