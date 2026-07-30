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Juez vincula a proceso a Isaí “N” por asesinar a un hombre en la Alcaldía Coyoacán

El sujeto permanece bajo prisión preventiva, tras ser identificado a partir de videos y testimonios como el presunto responsable del homicidio en la colonia Ajusco

El sujeto permanece bajo prisión preventiva, tras ser identificado a partir de videos y testimonios como el presunto responsable del homicidio en la colonia Ajusco. Crédito: Especial
El sujeto permanece bajo prisión preventiva, tras ser identificado a partir de videos y testimonios como el presunto responsable del homicidio en la colonia Ajusco. Crédito: Especial
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Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca a la entrada de una tienda de abarrotes en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, el 16 de febrero de 2025. La agresión fue perpetrada por varias personas, entre ellas Isaí “N”, quien, según las investigaciones, lo apuñaló en repetidas ocasiones en el tórax.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificó a sujeto ” como el presunto responsable y logró su detención el 22 de julio de 2026, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya enfrentaba otro proceso penal. No fue hasta el 28 de julio que un juez determinó su vinculación a proceso por homicidio calificado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

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De acuerdo con los hechos, la víctima estaba frente a una tienda de abarrotes cuando un grupo de personas, entre ellas Isaí “N”, la derribó a golpes de puño y patadas. Una vez en el suelo, el imputado la atacó en varias ocasiones con un arma blanca en el tórax y le causó heridas mortales.

Tras la agresión, Isaí “N” huyó a bordo de una motocicleta. El hombre murió a consecuencia de las heridas recibidas en el pecho.

El personal de servicios periciales de la Fiscalía CDMX acudió al lugar y reconstruyó la secuencia del ataque mediante dictámenes técnicos. Esos dictámenes aportaron los elementos iniciales de la investigación ministerial.

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Una cinta amarilla con el texto "Escena del crimen" en letras negras mayúsculas atraviesa la parte inferior de la imagen sobre asfalto gris texturizado.
Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes de la Policía de Investigación revisaron una serie de videograbaciones de cámaras de vigilancia instaladas en la zona. Las imágenes les permitieron identificar a Isaí “N” como el agresor directo con el arma blanca.

Cómo la PDI identificó a Isaí “N” y obtuvo la orden de aprehensión

Con las imágenes en mano, el personal ministerial realizó una diligencia de reconocimiento en la que una testigo identificó al imputado. Esa identificación fue el elemento que permitió al Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión ante un juez.

Las investigaciones también determinaron que Isaí “N” formaría parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo en la colonia Ajusco. La Fiscalía CDMX lo señaló además como un posible generador de violencia en esa zona de Coyoacán.

El cruce de información interinstitucional reveló que el imputado ya se encontraba preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por un proceso distinto. Ese proceso previo estaba relacionado con delitos contra la salud y cohecho.

Con esa información, los agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión directamente dentro del reclusorio el 22 de julio de 2026. La detención se realizó sin necesidad de un operativo en la vía pública.

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia del 28 de julio y la vinculación a proceso de Isaí “N”

En la audiencia celebrada el 28 de julio, la Fiscalía CDMX presentó ante el juez los datos de prueba reunidos durante más de un año de investigación. La autoridad judicial consideró que los elementos eran suficientes para vincular a proceso al imputado.

El juez impuso a Isaí “N” la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria.

La Fiscalía CDMX recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Isaí “N” se presume inocente hasta que un órgano jurisdiccional competente declare su responsabilidad mediante sentencia. El imputado será tratado bajo ese principio en todas las etapas del procedimiento.

La institución señaló que el esclarecimiento de los homicidios y la persecución penal de sus responsables constituyen una prioridad para combatir la impunidad. El objetivo, precisó la dependencia, es garantizar a las víctimas y sus familias el acceso a la justicia.

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