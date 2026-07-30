Karely Ruiz denuncia que la prensa filtró datos de su casa y puso en riesgo a su familia: “Haré justicia”

Karely Ruiz - (Instagram)

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Karely Ruiz volvió a pronunciarse tras el violento asalto registrado en su domicilio y lanzó un contundente mensaje contra la prensa que difundió información relacionada con su vivienda después de los hechos. La creadora de contenido aseguró que la publicación de esos datos puso en mayor riesgo a su familia y a las personas que viven con ella.

A través de un comunicado publicado en su página de Facebook, la influencer expresó su molestia por la exposición de información personal. "Hoy quiero alzar la voz porque lo que hizo la prensa es muy grave. Filtró información privada sobre mí, incluyendo datos de mi casa y detalles que jamás debieron hacerse públicos y menos después de lo que sucedió“, escribió.

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Karely también aseguró que la difusión de esos datos afectó su tranquilidad. "Después de lo ocurrido ya ni en mi propia casa me siento segura, nadie debería pasar por esto solo por el simple hecho de ser figura pública“, expresó, al tiempo que reiteró que buscará justicia por lo ocurrido.

Así ocurrió el asalto que sufrió Karely Ruiz y su familia

Karely Ruiz reaparece tras robo violento a su casa. (Captura de pantalla)

Durante la madrugada del 29 de julio, al menos siete hombres armados ingresaron al domicilio de Karely Ruiz, ubicado en San Nicolás, Nuevo León, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades.

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Durante el robo con violencia, los agresores golpearon a su esposo, Jhon Echeverry, conocido como DJ John, y escaparon con aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyas y diversos aparatos electrónicos. Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas durante el ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás y la Fiscalía de Nuevo León informaron que el caso se investiga como un robo con violencia y descartaron que existiera un intento de secuestro. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y las investigaciones continúan con apoyo de cámaras de videovigilancia.

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Karely Ruiz asegura que la difusión de su domicilio puso en riesgo a su familia

(Facebook)

En su mensaje, Karely Ruiz afirmó que la publicación de información sobre su domicilio incrementó la preocupación por la seguridad de quienes viven con ella. "No sé con qué intención lo hicieron, pero la seguridad de mi familia y la de las personas que viven conmigo se puso más en riesgo después de esa estupidez“, escribió.

La influencer también recordó que hacer pública la ubicación de una persona puede traer consecuencias graves. "Exponer la ubicación o información personal de alguien puede tener consecuencias muy serias“, señaló, al insistir en que la labor informativa no debe vulnerar la seguridad de las personas.

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Finalmente, Karely dejó clara su postura sobre lo ocurrido y adelantó que buscará que el caso no quede impune. "Informar es una cosa, pero ya poner en riesgo la vida y la tranquilidad de una persona es otra muy distinta... haré JUSTICIA“, concluyó en su publicación, además de reiterar que ninguna persona merece vivir una situación como la que enfrentó su familia.