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Natalia Téllez desata polémica por hablar de maternidad y las redes respaldan a Sofía Niño de Rivera: “Tú le estás contestando desde tu trauma”

Un intercambio en un programa abrió el debate sobre la forma de abordar ciertos temas con los niños y provocó cientos de reacciones entre los usuarios

Natalia Téllez aseguró vivir arrepentida por decirle a su mamá que la odiaba unos meses antes de la muerte de la señora
La conversación entre Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera en Netas Divinas genera debate en redes sociales por un comentario sobre la hija de la conductora.
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Una conversación entre Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera en Netas Divinas se convirtió en tema de discusión en redes sociales después de que ambas compartieran distintos puntos de vista sobre una experiencia relacionada con la hija de la conductora. El momento generó opiniones divididas entre los espectadores.

Natalia contó que encontró a su hija, de cuatro años, disfrazada de princesa y esperando a un supuesto príncipe. “Le dije: ‘Por favor, no esperes al príncipe. Tú ponte a hacer lo que sea que quieras hacer’“, relató. Sin embargo, Sofía intervino de inmediato y respondió: “Tú le estás contestando desde tu trauma. Ella no tiene trauma todavía”, al considerar que la conversación podía abordarse de otra manera.

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Más adelante, Natalia explicó el sentido de sus palabras. "A mamá, la única persona que la ha podido salvar y la única que se va a poder salvar soy yo a mí“, dijo, al señalar que su intención era transmitir la importancia de no esperar que otra persona resuelva la propia felicidad. Sofía insistió en que, por la edad de la menor, ”a los cuatro está muy difícil entender esos conceptos“.

Las redes sociales se dividieron, pero muchos usuarios coincidieron con Sofía Niño de Rivera

Natalia Téllez cuenta que encontró a su hija de cuatro años disfrazada de princesa y le pide que no espere “al príncipe” y haga lo que quiera hacer. (Foto: TikTok/@sofianinoderivera)
Natalia Téllez cuenta que encontró a su hija de cuatro años disfrazada de princesa y le pide que no espere “al príncipe” y haga lo que quiera hacer. (Foto: TikTok/@sofianinoderivera)

Tras la difusión del fragmento, numerosos usuarios compartieron su opinión sobre el intercambio entre las conductoras. Una parte de los comentarios expresó que comprendía la intención de Natalia Téllez, mientras que otros consideraron que el mensaje no era el más adecuado para una niña de cuatro años.

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Entre las publicaciones más repetidas aparecieron mensajes como: “Tiene 4 años, déjenla disfrutar su película”, una postura que defendía la idea de permitir que la menor viva esa etapa sin trasladarle preocupaciones propias de la vida adulta.

Otro comentario que generó interacción señaló: “Entiendo la intención, pero darle ‘nadie te va a salvar’ a una niña de 4 años es demasiado heavy. Le puede hacer sentir que está completamente sola y que ni su mamá la va a apoyar. ¡Tiene solo 4 añitos!”. También hubo usuarios que escribieron: “Los traumas de los padres siempre afectarán a los hijos y se van heredando”, entre muchas otras opiniones que alimentaron el debate.

Natalia Téllez explicó que buscaba enseñar independencia y no hablar únicamente de relaciones amorosas

¿Asalta cunas? la conductora contó su experiencia con un novio que era menor que ella. Foto: Instagram @natalia_tellez
Sofía Niño de Rivera responde en Netas Divinas que Natalia Téllez contesta “desde su trauma” y señala que la niña todavía no lo tiene. - Instagram @natalia_tellez

Durante la conversación, Natalia aclaró que su reflexión no estaba enfocada exclusivamente en la figura de un príncipe o en las relaciones de pareja. Explicó que su intención era transmitir un mensaje más amplio sobre la autonomía y la búsqueda de la felicidad.

"No me importa quién sea tu príncipe. Esto aplica para amigas, para situaciones laborales, para situaciones familiares. Esta idea de ‘yo espero por la felicidad’ no estoy nada de acuerdo“, expresó la conductora al desarrollar su argumento frente al resto de las panelistas.

Natalia añadió que no esperaba que su hija comprendiera por completo el significado de esas palabras a su edad, sino que fueran enseñanzas que pudiera entender con el paso del tiempo. "Creo que muchos de los conceptos que me decía mi papá me los fue repitiendo hasta que yo los fui entendiendo“, comentó antes de concluir que le gustaría que su hija creciera con la idea de construir su propio camino.

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