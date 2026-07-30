FGR llama a comparecer a 7 elementos de la Marina por el caso de los hermanos Farías Laguna

El contralmirante, Fernando Farías Laguna, se encuentra detenido en Paraguay; mientras que el vicealmirante, Roberto Farías Laguna, está recluido en el penal del Altiplano. (Infobae-Itzallana)

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a declarar a siete elementos de la Secretaría de Marina (Semar) para rendir su testimonio en el caso de los hermanos Farías Laguna, acusados de presuntamente liderar una red de huachicol fiscal.

Esta decisión se tomó luego de que la defensa del ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, solicitó que se incorporaran los testimonios de otros elementos de la corporación.

PUBLICIDAD

Luego de considerarlo, la FGR aceptó la solicitud y ordenó la realización de entrevistas ministeriales a siete elementos de la Marina, quienes deberán comparecer este jueves 30 de julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Buscan identificar si la investigación también incluye a los líderes de la red de huachicol fiscal

*Información en desarrollo...