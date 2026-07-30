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“Fue un éxito el Mundial”: Gobierno defiende resultados pese a afectaciones en el turismo aéreo por precio de la turbosina

La titular de Turismo celebró los resultados, mientras Claudia Sheinbaum adelantó que en próximos días se darán a conocer los datos sobre la llegada de turistas durante junio y julio

Una mujer habla desde un podio de madera con dos micrófonos y el escudo de México, frente a una ilustración de una mujer con una bandera.
Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), este jueves 30 de julio, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México mantiene una tendencia positiva en la recuperación y crecimiento del turismo internacional, pese a los retos que enfrenta el transporte aéreo. Así lo afirmaron este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quienes defendieron los resultados obtenidos tras la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia matutina de este jueves, ambas funcionarias destacaron que el país recibió millones de visitantes durante el primer semestre del año y aseguraron que el Mundial representó un éxito para las tres sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, además de impulsar el interés internacional por otros destinos turísticos.

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No obstante, la mandataria reconoció que uno de los principales factores que ha afectado la llegada de turistas extranjeros por vía aérea es el incremento en el precio de la turbosina, combustible utilizado por las aerolíneas, lo que ha encarecido los vuelos internacionales hacia México.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, con cifras disponibles hasta mayo —en espera de que el INEGI publique los datos de junio el próximo 11 de agosto—, el sector mantiene un crecimiento superior al promedio.

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De acuerdo con la funcionaria, México acumuló más de 42 millones de visitantes, lo que representa un incremento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, precisó que el país recibió más de 24 millones de turistas, una cifra que refleja el dinamismo de la actividad turística.

Rodríguez Zamora aprovechó para promover destinos como Tulum, cuyo periodo de mayor afluencia inicia en octubre y se extiende hasta abril.

“Pasamos un Mundial excepcional, una anfitrionía, una calidez, e hicimos historia. Y esa historia tendrá frutos de manera inmediata, porque hoy existe un motivo más para visitar este gran México”, afirmó.

La titular de Sectur sostuvo que la imagen proyectada por el país durante la justa mundialista fortalecerá la llegada de visitantes nacionales e internacionales en los próximos meses.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar la publicación de las estadísticas oficiales del INEGI correspondientes a junio y posteriormente las de julio para conocer el impacto completo del Mundial en la actividad turística. Sin embargo, adelantó que el balance es favorable:

“Hubo mucho más turistas. Sí fue un éxito el Mundial en las tres ciudades y en otros lugares del país”, declaró.

La mandataria explicó que, aunque los datos definitivos aún no están disponibles, el Gobierno federal observa un incremento en la llegada de visitantes durante el periodo mundialista.

Precio de la turbosina afectó turismo aéreo

A pesar de los buenos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el turismo en México ha enfrentado un obstáculo importante relacionado con el transporte aéreo.

“¿Qué nos ha afectado en llegada de turistas extranjeros? Si en algo nos ha afectado es el precio de la turbosina en avión. Sin embargo, hay más turistas también que llegan por otras vías”, señaló.

¿Por qué influye el precio de la turbosina en los viajes internacionales?

La turbosina es el combustible utilizado por la aviación comercial y representa uno de los principales costos operativos de las aerolíneas.

Cuando su precio aumenta, las compañías aéreas suelen absorber una parte del incremento, pero también pueden trasladar esos costos a los pasajeros mediante tarifas más elevadas o ajustes en la oferta de vuelos.

Esto puede disminuir la demanda de viajes internacionales, especialmente entre turistas que comparan precios antes de elegir un destino.

Aun así, el Gobierno federal considera que el crecimiento del turismo terrestre y el flujo de visitantes procedentes de mercados cercanos han contribuido a compensar parcialmente ese efecto.

Infografía con gráficos e ilustraciones de un avión, surtidor de combustible, medidor, boleto de avión, mapa mundial, persona con tableta, auto y autobús.
El impacto económico del precio de la turbosina en la aviación comercial y el turismo internacional se ilustra en una infografía que muestra los costos, tarifas y la compensación por viajeros terrestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INEGI dará a conocer en agosto los resultados de junio

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora recordó que las cifras oficiales del comportamiento turístico correspondientes a junio serán publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el próximo 11 de agosto.

Esos datos permitirán medir con mayor precisión el impacto que tuvo la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre la llegada de visitantes nacionales e internacionales, así como el desempeño del sector durante el arranque de la temporada de verano.

Posteriormente, el organismo difundirá las estadísticas correspondientes a julio, con lo que se podrá conocer el balance completo del periodo en que México fue una de las sedes del torneo internacional.

Para el Gobierno federal, los indicadores preliminares muestran que el Mundial fortaleció la proyección internacional del país y consolidó a México como uno de los principales destinos turísticos de América, aun cuando el encarecimiento del transporte aéreo continúa representando un desafío para la llegada de visitantes extranjeros.

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