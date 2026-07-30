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Nueva Central Camionera de Tlaquepaque sigue siendo foco de reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo

Una joven de 22 años fue rescatada por policías de Tlaquepaque antes de acudir a una supuesta entrevista laboral. En el último año y medio, 87 personas han sido auxiliadas tras ser víctimas de falsas ofertas de trabajo

En año y medio, 87 personas han sido resguardadas tras acudir a la Nueva Central Camionera por ofertas de trabajo fraudulentas. (Facebook)
En año y medio, 87 personas han sido resguardadas tras acudir a la Nueva Central Camionera por ofertas de trabajo fraudulentas. (Facebook)
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La Nueva Central Camionera, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, continúa siendo identificada por las autoridades como uno de los principales puntos utilizados por grupos del crimen organizado para captar personas mediante falsas ofertas de empleo, una modalidad de reclutamiento forzado que ha dejado decenas de víctimas en los últimos meses.

El caso más reciente ocurrió este fin de semana, cuando una joven de 22 años fue rescatada por elementos de la Policía Municipal antes de acudir a una supuesta entrevista laboral que presentaba diversas irregularidades.

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De acuerdo con información proporcionada por la corporación, en el último año y medio han sido localizadas y resguardadas 87 personas que acudieron a la terminal de autobuses engañadas por ofertas de trabajo fraudulentas, muchas de ellas vinculadas con presuntas redes de reclutamiento del crimen organizado.

El rescate de la joven evitó que se convirtiera en una nueva víctima de este mecanismo, que aprovecha la necesidad de empleo para atraer principalmente a personas jóvenes.

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Una corazonada evitó que la joven cayera en el engaño

Según el reporte de la Policía de Tlaquepaque, la mujer había acordado reunirse con quien sería su supuesto empleador en las instalaciones de la Nueva Central Camionera.

Policías de Tlaquepaque evitaron que una joven acudiera a una presunta entrevista laboral relacionada con una falsa oferta de empleo. (X @SecretaríaTlaq)
Policías de Tlaquepaque evitaron que una joven acudiera a una presunta entrevista laboral relacionada con una falsa oferta de empleo. (X @SecretaríaTlaq)

Sin embargo, antes de concretar el encuentro comenzó a desconfiar de la oferta y decidió acercarse a los elementos de seguridad que patrullaban la zona para pedir orientación.

La joven explicó a los oficiales que su madre le había advertido que la propuesta laboral parecía sospechosa debido a varias inconsistencias, entre ellas el horario en el que había sido citada y la falta de información clara sobre la empresa y las actividades que desempeñaría.

Tras escuchar su testimonio, los policías determinaron que existían indicios de un posible intento de reclutamiento mediante engaños, por lo que procedieron a resguardarla y evitar que acudiera a la reunión.

El caso se suma a una serie de intervenciones similares realizadas por la corporación en los últimos meses.

Así operan las falsas ofertas de trabajo

Las autoridades de seguridad han advertido que las falsas vacantes laborales se han convertido en una de las principales estrategias utilizadas por organizaciones criminales para captar personas y obligarlas posteriormente a integrarse a sus actividades ilícitas.

Las autoridades recomiendan verificar la autenticidad de las vacantes antes de acudir a entrevistas laborales. (Facebook)
Las autoridades recomiendan verificar la autenticidad de las vacantes antes de acudir a entrevistas laborales. (Facebook)

El modus operandi suele iniciar con la publicación de anuncios de empleo en redes sociales, plataformas digitales o aplicaciones de mensajería, donde se ofrecen salarios elevados, prestaciones atractivas y requisitos mínimos para desempeñar supuestas labores administrativas, de seguridad o logística.

En algunos casos, incluso, los reclutadores cubren el costo del transporte para que los interesados viajen hasta el lugar donde presuntamente comenzarán a trabajar.

No obstante, una vez que las víctimas llegan al punto de reunión o son recogidas por quienes dicen ser sus empleadores, dejan de tener comunicación con familiares y amigos, lo que ha derivado en múltiples investigaciones relacionadas con desapariciones y reclutamiento forzado.

Ante este panorama, la Policía de Tlaquepaque reiteró una serie de recomendaciones para quienes buscan empleo.

Entre ellas destaca verificar que las vacantes provengan de empresas legalmente establecidas, investigar previamente al empleador, desconfiar de ofertas con sueldos extraordinarios o sin información clara sobre las funciones a desempeñar, así como evitar acudir solos a reuniones en lugares aislados o en horarios inusuales.

Las autoridades también aconsejan informar a familiares o personas de confianza sobre el lugar de la entrevista, compartir la ubicación en tiempo real y mantener comunicación constante durante todo el proceso.

El rescate de la joven de 22 años evidencia que esta modalidad de engaño continúa activa en la zona metropolitana de Guadalajara y mantiene bajo alerta a las corporaciones de seguridad, que han intensificado la vigilancia en la Nueva Central Camionera para prevenir nuevos casos y proteger a posibles víctimas.

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