Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Javier Hernández retoma su carrera tras una salida llena de polémica en Chivas, con la mira puesta en iniciar de cero y dejar huella en EL USL Championship. (X/ @atleticodallas)

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El fichaje de Javier Hernández por el Atlético Dallas representa un nuevo comienzo para el histórico delantero mexicano.

La franquicia, que debutará en la USL Championship en 2027, apostó por el máximo goleador de la Selección Mexicana para encabezar su proyecto.

El fichaje de Javier Hernández con el Atlético Dallas marca un nuevo comienzo para el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. (X/ @atleticodallas)

La llegada de Chicharito ocurre tras un año de inactividad y después de un cierre polémico en Chivas, donde el propio jugador reconoció haber perdido la motivación por el futbol. Ahora, su incorporación a Dallas se analiza tanto al reto deportivo como al giro sobre las condiciones en las que llega.

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Un salario muy por debajo de lo que ganaba en sus clubes anteriores

La llegada de Chicharito a la segunda división de Estados Unidos podría estar acompañada de un ajuste salarial considerable.

La información recabada en diferentes medios y portales especializados apunta a que el delantero percibiría 350 mil dólares anuales en el Atlético Dallas .

Este monto representaría apenas una décima parte de los 3.5 millones de dólares que recibió durante su etapa más reciente en Chivas .

De acuerdo con Fabrizio Romano, se habría firmado un contrato por dos años, con opción a una temporada adicional sujeta a resultados.

El sueldo estaría muy lejos de lo que Chicharito percibía en Chivas, Manchester United y Real Madrid. (X/@atleticodallas)

Así, el contexto salarial en la USL Championship obliga a establecer acuerdos muy distintos a los vistos en la Liga MX o la MLS.

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Chicharito como emblema de la construcción del Atlético Dallas

El fichaje de Hernández responde a una estrategia que va más allá del salario. La posibilidad de ser el primer jugador de la historia de la franquicia tiene un peso particular en su decisión.

La propuesta incluye que el delantero trabaje desde mucho antes del debut del club en la USL Championship .

Además de jugar, se espera que aporte en la formación de la plantilla, la promoción del proyecto y el acercamiento con los aficionados.

El acuerdo podría contemplar incentivos comerciales y bonos por objetivos, aunque el salario base seguiría siendo modesto frente a sus antecedentes.

Hernández priorizó su salud mental tras ocho meses sin equipo y ve en el Atlético Dallas una oportunidad para cerrar su carrera. (X/ @atleticodallas)

En este sentido, la expectativa es que la imagen de Chicharito ayude a consolidar la identidad del club en el norte de Texas.

Una etapa personal de reconstrucción

La motivación para aceptar este reto podría estar relacionada con el momento personal que atraviesa Hernández. Su salida de Chivas y el periodo de inactividad influyeron en su decisión.

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El propio delantero ha reconocido que terminó su ciclo en el Rebaño Sagrado “ sin ganas de querer jugar futbol ”.

El llamado del Atlético Dallas llegó tras ocho meses sin equipo y en un momento donde el retiro era una opción real.

Hernández priorizó su salud mental durante ese periodo y ahora ve en el proyecto texano la oportunidad de cerrar su carrera en otro contexto.

Javier "Chicharito" Hernándezconfesó que en Chivas perdió sus ganas de jugar futbol. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Con este movimiento, para el mexicano la posibilidad de dejar huella en el futbol estadounidense y ser pieza clave en un club emergente habría pesado más que el monto salarial.