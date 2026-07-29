Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora. Crédito: SSC

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Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a “El Pollero”, presunto integrante de la célula delictiva Los Tanzanios, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron una subametralladora, cartuchos y dosis de una sustancia similar a la metanfetamina.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). La intervención se llevó a cabo en la calle Batalla de Castillo, colonia Álvaro Obregón, sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial.

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Quién es “El Pollero” y qué grupo opera en Iztapalapa

El detenido, identificado con el alias “El Pollero”, tiene 36 años y es señalado como integrante de Los Tanzanios, una célula delictiva activa en Iztapalapa dedicada al narcomenudeo y la extorsión de comerciantes y locatarios de la demarcación.

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora. Crédito: SSC

Según los datos obtenidos en las indagatorias, el grupo es catalogado como generador de violencia en la zona. Las autoridades vinculan a ‘El Pollero’ con los delitos de venta y distribución de narcóticos, así como con esquemas de extorsión dirigidos a negocios locales.

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Tras su detención, el hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia.

Qué encontraron las autoridades en el inmueble

Dentro de la propiedad, los efectivos aseguraron 59 bolsitas de plástico transparente con una sustancia cristalina de apariencia similar a la metanfetamina.

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora. Crédito: SSC

También decomisaron un arma de fuego corta tipo subametralladora con cinco cartuchos útiles en el cargador, más 17 cartuchos adicionales contenidos en una caja. El inmueble era señalado en la investigación como punto de almacenamiento y comercialización de armas y estupefacientes.

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Cómo se llegó al cateo: investigación de gabinete y campo

El operativo no fue producto de una acción de oportunidad. Derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo realizados en el marco de una carpeta abierta por venta y distribución de droga.

Esas labores permitieron identificar el inmueble en la colonia Álvaro Obregón como un posible punto de operación del grupo. Con los datos de prueba recolectados, un agente del Ministerio Público los presentó ante un Juez de Control, quien libró la orden de cateo que habilitó la intervención.

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Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora. Crédito: SSC

El despliegue operativo conjunto entre la SSC, la FGJ, la SEMAR y la GN garantizó que la ejecución del mandamiento se realizara sin incidentes y con estricto respeto a los derechos humanos, según informó la SSC.

Quiénes son Los Tanzanios

Los Tanzanios es un grupo delictivo con presencia en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco de la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad. La Fiscalía General de Justicia los identifica como uno de los principales generadores de violencia en el oriente capitalino.

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La organización inició sus operaciones con robos a transeúntes y asaltos en microbuses en Iztapalapa, según declaró el entonces vocero de la FGJ, Ulises Lara. Con el tiempo, extendió sus actividades al narcomenudeo, la extorsión a tianguistas y choferes de transporte público, el cobro de piso y el secuestro.

El grupo mantiene nexos con otras células como La Unión Tepito y Los Dukes, de acuerdo con información de la SSC. En julio de 2026, la FGJ detuvo a Nicolás “N”, alias “El Nico”, señalado como fundador de la organización, en un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa.

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El compromiso institucional de la SSC y la FGJ

La SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de identificar y detener a generadores de violencia, combatir delitos de alto impacto y trabajar de forma articulada para reducir la incidencia delictiva en la ciudad.