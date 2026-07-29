Bienvenidas a la Liga Femenil: Atlante presenta con orgullo a sus jugadoras para el Apertura 2026

El proyecto del Atlante Femenil ya es un realidad. La institución capitalina, Después de un proceso largo de selección, finalmente oficializó a las jugadoras que hará, historia con el equipo Azulgrana a partir del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
De cara a su debut contra las Centellas del Club Necaxa, el día lunes 3 de agosto dentro de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, Atlante Femenil presentó a su plenaria plantilla y cuerpo técnico en sus redes sociales.
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“¡El Atlante Femenil ya es una realidad! Les presento al primer plantel de esta historia:
Porteras
- Riley Meléndez
- Enya Hernández
- Jennifer Amaro
Defensas
- Ana Lorena Torres
- Selene Valera
- Ofelia Chávez
- Jessica Pérez
- Vanessa Sánchez
- Elizabeth Estrada
- Nataly Cárdenas
- Sofía Macotela
- Judith Félix
Mediocampista
- Karoll López
- Conni Herrera
- Andrea Salinas
- Vanessa Pérez
- Nailea Vidrio
- Citlalli Conchas
- Sheila Vivanco
- Karen Becerril
- Aleida Cruz
Delanteras
- Alexia Villanueva
- Judelyne Jeancilien
- Ricshya Walker
- Chandler McDaniel
- Samaria Gómez
- Rebeca Mercado
Cuerpo técnico
- Darío Álvarez
- Martín Rodríguez
- Faustino Torres
- Nicolás Morales
Directiva del Atlante impulsa al equipo femenil
Emilio Escalante Jr., vicepresidente y director general del Atlante FC, destacó la importancia de trabajar colectivamente para avanzar con éxito en el proyecto del equipo para mujeres, que hará su debut en la Liga Femenil BBVA tras adquirir la plaza del Mazatlán FC.
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“Hemos tenido que ir paso a pasito. Creo que también a veces, dejamos a un lado que todo lo que hemos crecido y lo que hoy hemos multiplicado ha sido en un tiempo récord, a menos de seis meses, cinco meses”, declaró Emilio Escalante Jr. en la presentación del club Azulgrana
“Si bien es nuestra primera convocatoria y también cabe mencionar que es la primera vez en toda la historia del club que existe un equipo femenil, entonces me gustaría compartirles que todos son importantes en el club, no solamente el primer equipo varonil, ni la femenil, sino desde las subs”, remarcó el vicepresidente y director general del Atlante FC.
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¿Dónde jugará Atlante Femenil en el Apertura 2026?
Emilio Escalante Jr. explicó que las Potras serán locales en una Universidad. Al principio, apuntaron al estadio Chivo Córdova de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), pero por diversos motivos no llegaron a un acuerdo con los dueños del recinto.
Por ende, en su primera presentación ante las Centellas del Club Necaxa, el duelo se desarrollará desde el Centro de Alto rendimiento Atlante, mientras esperan noticias de la nueva sede para los juegos de local de las Azulgranas en el Apertura 2026.
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“La femenil también es un proyecto que a nosotros nos emociona. Si bien lo hemos mencionado, nuestra intención es que jueguen en una Universidad. Creo que hoy hay mucho talento ahí, sobre todo femenil. Estamos cerca", dijo.
“No se pudo hacer lo de la UAEM, pero creo que vamos a sorprender próximamente con la noticia. No me quiero adelantar porque si no se nos ceba como ya nos pasa, pero bueno, ya cuando lo tengamos cerrado, se los estaremos compartiendo”, concluyó Emilio Escalante Jr.
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Calendario del Atlante Femenil
A través de sus redes sociales, la escuadra femenil del Atlante compartió el cronograma oficial para ver a sus jugadoras mientras firman un debut histórico en la Liga Femenil BBVA en el siguiente torneo Apertura 2026.
Jornada 1: vs Necaxa / 3 agosto 15:45 horas / CAR Atlante C1
Jornada 2: vs Monterrey / 8 agosto 20:00 horas / Estadio BBVA
Jornada 3: vs Cruz Azul / 14 agosto 19:00 horas / Centenario
Jornada 4: vs Toluca / 24 agosto 15:45 horas / CAR Atlante C1
Jornada 5: vs Santos / 31 agosto 19:06 horas / TSM Corona
Jornada 6: vs Juárez / 7 septiembre 15:45 horas / CAR Atlante C1
Jornada 7: vs Atlas / 11 septiembre 21:06 horas / Estadio Jalisco
Jornada 8: vs Puebla / 21 septiembre 15:45 horas / CAR Atlante C1
Jornada 9: vs Querétaro / 28 septiembre 15:45 horas / CAR Atlante C1
Jornada 10: vs Tijuana / 3 octubre 19:06 HC – 18:06 HL / Estadio Caliente
Jornada 11: vs León / 19 octubre 19:06 horas / Estadio Nou Camp
Jornada 12: vs Guadalajara / 26 octubre 15:45 horas / CAR Atlante C1
Jornada 13: vs América / 1 noviembre 15:45 horas / Por definir
Jornada 14: vs Tigres UANL / 5 noviembre 15:45 horas / CAR Atlante C1.
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