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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

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12:50 hsHoy

Detienen a “El 20” del Cártel de Sinaloa: lo ligan a Culiacanazos y a la muerte de cinco militares

Adrián “N” controlaba Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa para Los Chapitos

Autoridades mexicanas detuvieron a El 20 del Cártel de Sinaloa. (Defensa)
Autoridades mexicanas detuvieron a El 20 del Cártel de Sinaloa. (Defensa)

Autoridades federales capturaron este martes 28 de julio a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como uno de los principales operadores del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).

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12:50 hsHoy

Abuela de Dafne Zapata habla del papel de Danna Yanina “N” la noche en que murió su nieta en la academia militarizada

Danna Yanina “N” fue vinculada a proceso la noche del martes; la defensa apelará

Danna Yanina "N" y Dafne Zapata Quintos(FGJ Tamaulipas/Dafne Zapata Quintos)
Danna Yanina "N" y Dafne Zapata Quintos(FGJ Tamaulipas/Dafne Zapata Quintos)

Una jueza de control vinculó a proceso este martes 28 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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