EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

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Autoridades federales capturaron este martes 28 de julio a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como uno de los principales operadores del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa).
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Una jueza de control vinculó a proceso este martes 28 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.