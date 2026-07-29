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Montaña Alta de Guerrero recibe al Tianguis del Bienestar y programa “Sí al desarme, sí a la paz”

El gobierno federal busca atender, con diversos programas sociales, una de las regiones más marginadas del estado de Guerrero

Gobierno federal lleva el Tianguis del Bienestar y programa "Sí al desarme, sí a la paz" a la Montaña Alta de Guerrero. Crédito: Segob
Gobierno lleva el Tianguis del Bienestar y programa "Sí al desarme, sí a la paz" a la Montaña Alta de Guerrero. Crédito: Segob
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Este miércoles, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los programas Tianguis del Bienestar y “Sí al desarme, sí a la paz” llegaron a la Alta Montaña de Guerrero, unas de las comunidades que enfrenta cierto grado de marginación social.

Al municipio de Olinalá acudieron diferentes integrantes del gabinete presidencial, como el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y la representante adjunta de la ONU-DH en México, María Campbell.

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También estuvieron presentes la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.

Gobierno federal destaca atención a las causas

Durante su intervención, Rosa Icela Rodríguez destacó que la estrategia de seguridad, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, privilegia la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento a las comunidades.

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La secretaria de Gobernación (Segob) también detalló que como parte del Tianguis del Bienestar se entrega gratis ropa, calzado, telas, mochilas, platos, enseres domésticos, paraguas y otros artículos nuevos, de primera necesidad, recuperados en las aduanas del país en beneficio de las familias que más lo necesitan.

“Los bienes incautados deben convertirse en bienestar para las familias mexicanas, porque un gobierno cercano es aquel que escucha, que comparte y que actúa”, dijo la funcionaria.

Militar inspecciona una arma, como parte del programa "Sí al desarme, sí a la paz". Crédito: Gobierno de México
Militar inspecciona una arma, como parte del programa "Sí al desarme, sí a la paz". Crédito: Gobierno de México

En una nota informativa, el gobierno federal expuso que, hasta el momento, en Guerrero se han realizado 17 jornadas en 16 municipios, en beneficio de más de 54 mil 500 familias.

Mientras que en todo el país, el Tianguis del Bienestar arribó a 801 comunidades de cuatro estados (Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán), donde se han distribuido más de tres millones 400 mil artículos a más de 400 mil personas.

“Sí al desarme, sí a la paz” estará en Olinalá hasta agosto

Por su parte, el general secretario Ricardo Trevilla informó que el módulo del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, permanecerá en la plaza principal de Olinalá hasta el 3 de agosto, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Iglesia Católica.

“Ahí, la población podrá intercambiar armas por dinero en efectivo, de manera voluntaria, anónima y sin investigación”, destacó la autoridad militar.

De acuerdo con la Segob, al convocar a los niños a retirar armas de los hogares, la dependencia federal busca evitar accidentes fatales. “También invitó a que niñas y niños intercambien juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el propósito de fomentar desde la infancia el diálogo y la solidaridad”.

Pobladores de la comunidad de Olinalá presencia la presentación del Tianguis del Bienestar. Crédito: Gobierno de México.
Pobladores de la comunidad de Olinalá, Guerrero, presencia la presentación del Tianguis del Bienestar. Crédito: Gobierno de México.

Sobre los avances de este programa social, Trevilla destacó que “ya recorrió 11 municipios de Guerrero, donde se han retirado 165 armas de fuego de los hogares, más de cinco mil cartuchos y 102 cargadores. A nivel nacional, la población ha canjeado 11 mil 738 armas: seis mil 456 cortas, tres mil 422 largas y mil 860 granadas”.

Reconocen trabajo del Ejército

Entre tanto, Rosa Icela Rodríguez reconoció el trabajo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para poder llevar a cabo programas como “Sí al desarme, sí a la paz”.

“El invaluable trabajo social de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional constituye una de las más altas expresiones de su vocación de servicio y de su compromiso con el pueblo de México.

Rosa Icela Rodríguez reconoció el trabajo de los militares para impulsar los programas sociales. Crédito: Gobierno de México.
La Segob reconoció el trabajo de los militares para impulsar los programas sociales. Crédito: Gobierno de México.

“Cuando la naturaleza pone a prueba a nuestras comunidades, una emergencia amenaza la tranquilidad de las familias o la población requiere apoyo inmediato, sus mujeres y hombres acuden con disciplina, entrega y solidaridad llevando auxilio, protección y esperanza a quienes más lo necesitan”, agregó la secretaria de Gobernación.

La funcionaria federal también aprovechó para reconocer las labores de otras dependencias como la Guardia Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instituciones que colaboran en la realización de ambas jornadas.

Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo de las comunidades, el gobierno federal llevó los programas Tianguis del Bienestar y “Sí al desarme y sí a la paz” a la Montaña Alta de Guerrero.

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