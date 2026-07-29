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Pueblos Mágicos de México: destinos tranquilos ideales para mayores de 50

Calles de adoquín, aguas termales, cenotes urbanos y gastronomía regional sin aglomeraciones, destinos ideales para quienes buscan viajar tranquilamente después de los 50

Infografía sobre Pueblos Mágicos en México. Incluye ilustraciones de una pareja de ancianos, sitios arqueológicos, gastronomía, paisajes, transporte y convenios.
Varios Pueblos Mágicos de México combinan clima templado, calles peatonales y gastronomía regional sin demandar esfuerzo físico intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México tiene más de 170 Pueblos Mágicos reconocidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR) que ofrecen historia, gastronomía, naturaleza y ritmo pausado: atributos que los convierten en opciones directas para viajeros mayores de 50 años que buscan descanso sin renunciar a la riqueza cultural del país.

El programa, creado en 2001, certifica localidades con “atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y cotidianidad”, según la definición oficial de la SECTUR.

Una pareja de ancianos camina por una calle empedrada. Hay casas de colores, buganvilias rosadas y montañas verdes al fondo. El sol ilumina la escena.
El programa Pueblos Mágicos de la Sectur existe desde 2001 y reconoce localidades con valor cultural, histórico y natural en todo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INAPAM refuerza el acceso con descuentos de hasta 50% en transporte y convenios con hoteles, museos y sitios arqueológicos.

Pátzcuaro, Izamal y Valladolid, entre los destinos con perfil más tranquilo

Pátzcuaro, en Michoacán, combina calles de adoquín, artesanías purépechas y el lago del mismo nombre, con la isla de Janitzio al centro.

El clima templado y el ritmo de la vida local lo posicionan como uno de los destinos con menor demanda física dentro del programa. La gastronomía regional —con el pescado blanco como especie endémica— se consigue en restaurantes junto al embarcadero.

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La Noche de Muertos de Pátzcuaro, cuando el lago y los pueblos cercanos se iluminan con miles de velas, es una de las celebraciones más reconocidas de México y de la cultura purépecha. (TikTok/@sectur_mx)

En la Península de Yucatán, Izamal ofrece calles sin tráfico pesado, un convento franciscano construido sobre pirámide maya y una paleta cromática amarilla que cubre fachadas y plazas.

Valladolid, ubicado entre Mérida y Chichén Itzá, suma cenotes urbanos, mercado municipal y cocina yucateca a precios accesibles. Ambos destinos conectan en colectivo frecuente desde Mérida.

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Tequisquiapan, en Querétaro, tiene centro peatonal plano, poco tráfico y ambiente tranquilo, con una oferta gastronómica que incluye quesos y vinos regionales.

Tequisquiapan es una excelente opción para conocer más acerca del mundo vinícola y probar los mejores productos de queserías y vinícolas queretanas, según la SECTUR. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
Tequisquiapan es una excelente opción para conocer más acerca del mundo vinícola y probar los mejores productos de queserías y vinícolas queretanas, según la SECTUR. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Comala, en Colima, conocido como “el pueblo blanco de México”, propone portales, clima cálido y tradición culinaria sin exigencia física. Los dos destinos figuran en el inventario oficial de la Sectur.

El Distintivo G certifica hoteles y servicios adaptados a personas mayores

El Inapam promueve el turismo gerontológico a través del Distintivo G, una certificación que acredita a empresas turísticas con infraestructura libre de barreras arquitectónicas, personal capacitado en atención a personas de la tercera edad y programas de ocio adaptados.

Fotografía de una familia multigeneracional sonriendo y comiendo en un restaurante con grandes ventanas. Un adulto mayor muestra una credencial INAPAM en primer plano. Platos variados y vista a la ciudad.
El turismo gerontológico en México cuenta con certificación oficial para empresas que adaptan sus servicios a personas adultas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa arrancó como piloto en Tabasco, donde al menos 23 establecimientos —hoteles, restaurantes, agencias de viajes, taxis, autobuses y embarcaciones— ya cuentan con el reconocimiento.

El objetivo del Distintivo G, explica el Inapam a través de su portal oficial, es “capacitar los recursos humanos en materia gerontológica para la adecuada atención del viajero” y garantizar “seguridad, accesibilidad e infraestructura libre de barreras arquitectónicas”.

Entre la espesura de la sierra de Tabasco se encuentra Tapijulapa; un pueblo con calles empedradas que serpentean hasta perderse en la vegetación del cerro. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
Entre la espesura de la sierra de Tabasco se encuentra Tapijulapa; un pueblo con calles empedradas que serpentean hasta perderse en la vegetación del cerro. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

La credencial del Instituto, disponible para personas de 60 años en adelante, activa esos beneficios en todo el país.

Aguas termales con descuento INAPAM en Hidalgo

Huichapan y Tecozautla, ambos Pueblos Mágicos en Hidalgo, forman un corredor de balnearios con aguas termales donde la credencial INAPAM otorga 50% de descuento en la entrada.

Los balnearios del corredor representan una opción de descanso activo sin traslados de larga distancia desde la Ciudad de México.

Un adulto mayor empaca una maleta con ropa y un celular sobre una cama, junto a zapatillas y una botella de agua. Otro revisa una laptop en el fondo.
Viajar con credencial Inapam activa descuentos en transporte, hospedaje, museos, sitios arqueológicos y actividades culturales en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Colibrí de Plata lleva adultos mayores a Pueblos Mágicos de forma gratuita

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México opera el programa Colibrí de Plata, que traslada gratuitamente a adultos mayores capitalinos a destinos como Taxco, Tepoztlán, Cholula y Huamantla, todos con nombramiento de Pueblo Mágico.

Los grupos viajan acompañados por guías certificados que destacan historia, cultura y tradiciones de cada localidad.

Calle de Tepoztlán con personas, edificios coloridos, iglesia colonial, letrero "TEPOZTLAN" multicolor, kiosco y montañas majestuosas bajo un cielo anaranjado.
Viajar con credencial Inapam activa descuentos en transporte, hospedaje, museos, sitios arqueológicos y actividades culturales en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recorridos se realizan en coordinación con las secretarías de turismo de Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

En 2025, el programa benefició a 812 adultos mayores. En 2026, Acapulco —destino incluido en los itinerarios de Colibrí de Plata— lanzó descuentos de hasta 55% en hoteles y servicios para personas con credencial Inapam, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y asociaciones turísticas locales.

Mujer adulta mayor mexicana con cabello gris sonriendo, mostrando su credencial INAPAM y billetes de 200 y 500 pesos, con el logo de INAPAM al fondo.
Para tramitar la credencial Inapam se requiere acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial Inapam se tramita de forma gratuita y presencial en los módulos oficiales distribuidos en todos los estados del país.

Se requiere acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y dos fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco.

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