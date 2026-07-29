INE ordena a Alito Moreno borrar publicaciones en las que llama a Morena “narcopartido”

Alito Moreno afirmó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad la medida y que también incluyó mensajes en cuentas del PRI. Crédito: X/@alitomorenoc

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Alejandro “Alito” Moreno y el INE chocaron este 29 de julio por una resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto que, según informó el dirigente del PRI, le ordenó retirar de sus redes sociales publicaciones en las que llamó a Morena “narcopartido”.

Esta medida fue presentada por la dirigencia del PRI como censura. A su vez, anunció que impugnará por su efecto sobre la libertad de expresión y por sus posibles implicaciones rumbo al proceso electoral de 2027.

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Moreno afirmó en un mensaje difundido en X que la decisión fue tomada “por unanimidad” y que también incluye mensajes publicados en las cuentas del PRI. El dirigente sostuvo que llevará el caso ante organismos internacionales y acusó a la autoridad electoral de limitar la crítica política.

En un comunicado emitido este 29 de julio, el PRI dijo que rechaza de manera “total y contundente” la resolución y la describió como una maniobra de intimidación política. El partido aseguró que el acuerdo busca imponer censura y proteger al partido en el poder.

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El PRI anuncia que impugnará la resolución y llevará el caso al plano internacional

Moreno sostuvo que llevará el caso ante organismos internacionales y acus}ó a la autoridad electoral de limitar la crítica política y la libertad de expresión. Crédito: X @PRI_Nacional

Afirmó el PRI que no retirará su postura política sin dar batalla legal. Moreno dijo que el partido va a impugnar la resolución del INE y que mantendrá sus denuncias sobre la relación entre violencia, crimen organizado y Morena.

En su mensaje, el dirigente señaló que el INE “decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a MORENA de NARCOPARTIDO”. También escribió: “La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación”.

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La dirigencia nacional del PRI fue más allá en su posicionamiento. En su comunicado sostuvo que la resolución será combatida “con toda la fuerza de la ley” y también “con la fuerza de la razón en las calles y en cada rincón del país”.

El partido afirmó que la decisión del INE muestra una pérdida de autonomía del organismo electoral. A partir de esa premisa, planteó que México necesita un árbitro electoral “confiable y autónomo” en la antesala de la elección de 2027.

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El choque se centra en publicaciones en redes y en acusaciones de censura

Alito Moreno acusa al INE de “perseguir palabras” en redes sociales en vez de garantizar elecciones libres de la injerencia del crimen organizado. (INE México)

De acuerdo con el mensaje de Alito Moreno, la orden del INE se refiere a mensajes publicados tanto en sus redes personales como en las del PRI. El dirigente sostuvo que la autoridad electoral dedica su tiempo a “perseguir palabras” en vez de garantizar elecciones libres de la injerencia del crimen organizado.

Moreno añadió que, según su versión, el PRI ha documentado y denunciado desde 2021 la intervención de cárteles en procesos electorales. En ese mismo hilo argumentó que ninguna votación del instituto puede borrar “los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos”.

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En el comunicado partidista, el priismo vinculó la resolución con un entorno de violencia, extorsión y desapariciones en el país. También sostuvo que el crimen organizado mantiene control territorial en amplias regiones de México y acusó al oficialismo de intentar silenciar opiniones que, según el partido, están fundadas en investigaciones reales y documentadas por agencias de seguridad internacionales.

La dirigencia encabezada por Alito Moreno también relacionó el caso con los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentados recientemente por el Gobierno Federal, a los que llamó “Ley mordaza”. En esa lógica, el partido afirmó que Morena intenta controlar y sancionar lo que medios tradicionales y digitales publican en sus plataformas.

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PRI eleva el tono contra Morena y Palacio Nacional

El PRI vinculó el caso con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que llama “Ley mordaza” y acusó a Morena de buscar controlar contenidos de medios tradicionales y digitales. Crédito: X/@alitomorenoc

El comunicado del partido utilizó un lenguaje de confrontación directa contra el gobierno federal. Afirmó que la administración actual da continuidad a la política de “abrazos” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y acusó al régimen de usar instituciones del Estado para censurar a voces de oposición.

La dirigencia también sostuvo que Morena busca consolidar un sistema en el que la crítica al poder se convierta en delito. Bajo esa lectura, advirtió que si la autoridad electoral cede a presiones del oficialismo y actúa como “comité de censura”, se volvería cómplice de un deterioro democrático.

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Moreno cerró su mensaje con el anuncio de que el PRI no guardará silencio. El dirigente escribió que la libertad “no se negocia” y que la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo, mientras el comunicado del partido remató con una advertencia dirigida a Palacio Nacional: “No nos vamos a dejar censurar, no nos van a asustar y los vamos a seguir denunciando”.