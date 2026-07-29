Fede revela que se metió con la mamá de una seguidora, así lo contó en La Casa de los Famosos 2026

(Instagram)

Guardar

El influencer y youtuber uruguayo, Fede Vigevani, contó una peculiar anécdota dentro de La Casa de los Famosos México 2026, cuando confesó que recientemente sentía atracción por las madres de sus seguidores, recordando que su mayor audiencia son usuarios de redes menores de edad, y lo atribuye a que él tiene 31 años.

Fede contó frente a todos los habitantes de la casa una historia en la que intentó conquistar a la madre de una seguidora que le llamó la atención, cuando ella le pidió una foto y grabar un saludo para su hija, que era fan de sus videos.

PUBLICIDAD

Vigevani, quien está cumpliendo un rol peculiar dentro del reality de Televisa, detalló que sí tuvo “algo” con “alguna que otra” mamá de un seguidor, aunque matizó que fueron “muy pocas” y regresó a su argumento de edad como explicación de por qué ese interés le resultó más frecuente.

La confesión de Fede Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.

Fede Vigevani dijo durante la convivencia con los habitantes de La Casa de los Famosos México, que le daba “vergüenza” contarlo, pero afirmó que le genera “morbo” la idea de involucrarse con “madres de seguidores” y que incluso ya le pasó en más de una ocasión.

PUBLICIDAD

“Sí he tenido algo con alguna que otra madre de un seguidor”, dijo Vigevani dentro del encierro, ante el asombro de los demás habitantes.

Ante la reacción del resto de los habitantes, el creador de contenido insistió en que no se trató de muchos casos y volvió a subrayar: “Tengo treinta y uno”.

PUBLICIDAD

Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anécdota en Miami: el intento de acercamiento de Fede con una mujer

Fede Vigevani contó que una de esas situaciones ocurrió cuando estaba en Miami, dentro del lobby del edificio donde se hospedaba, mientras esperaba transporte.

Según su relato, vio a una mujer “muy linda” que regresó hacia él y le preguntó si era “Fede, el youtuber”. Después, ella le dijo que su hija era muy fan de sus videos y le pidió una foto y un saludo grabado.

PUBLICIDAD

“¿Me puedo pillar una foto contigo y un saludo para mi hija?”, dijo la mujer, según contó Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México. El influencer agregó que aceptó, pidió su Instagram y continuaron en contacto. Dijo que al día siguiente la invitó a su departamento, tomaron algo y, en esa ocasión, “no pasó nada”, aunque todos soltaron la risa y no le creyeron que no pasó nada en esa ocasión.

(Infobae México/Jenifer Nava)

El rol de Fede Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México 4

El youtuber uruguayo no es un habitante más del reality show, ya que su papel dentro del encierro es de infiltrado, es decir, no está participando por los 4 millones de pesos del premio y tiene pactada su salida por un tiempo determinado.

PUBLICIDAD

El rol principal de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos 2026 es la de hacer misiones secretas y retos mandados por el público a través de votaciones en el canal oficial de WhatsApp del programa. Además, debe cumplir las tareas que le asigna La Jefa en el confesionario sin que sus compañeros sospechen.

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)

Aunque Fede no participa por el premio, ha entrado a las dinámicas de la casa como la Prueba del Líder, misma que ganó en la primer semana y recibió los privilegios que esta otorga, lo cual ha generado controversia en el público, ya que la inmunidad está ‘desperdiciada’ en un habitante que ya tiene pactada su salida.

PUBLICIDAD