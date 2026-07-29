México
Agregar Infobae enGoogle

Fede revela que se metió con la mamá de una seguidora, así lo contó en La Casa de los Famosos 2026

El influencer y youtuber uruguayo, Fede Vigevani, contó una peculiar anécdota dentro del reality de Televisa

(Instagram)
(Instagram)
Guardar

El influencer y youtuber uruguayo, Fede Vigevani, contó una peculiar anécdota dentro de La Casa de los Famosos México 2026, cuando confesó que recientemente sentía atracción por las madres de sus seguidores, recordando que su mayor audiencia son usuarios de redes menores de edad, y lo atribuye a que él tiene 31 años.

Fede contó frente a todos los habitantes de la casa una historia en la que intentó conquistar a la madre de una seguidora que le llamó la atención, cuando ella le pidió una foto y grabar un saludo para su hija, que era fan de sus videos.

PUBLICIDAD

Vigevani, quien está cumpliendo un rol peculiar dentro del reality de Televisa, detalló que sí tuvo “algo” con “alguna que otra” mamá de un seguidor, aunque matizó que fueron “muy pocas” y regresó a su argumento de edad como explicación de por qué ese interés le resultó más frecuente.

La confesión de Fede Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.
Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.

Fede Vigevani dijo durante la convivencia con los habitantes de La Casa de los Famosos México, que le daba “vergüenza” contarlo, pero afirmó que le genera “morbo” la idea de involucrarse con “madres de seguidores” y que incluso ya le pasó en más de una ocasión.

PUBLICIDAD

“Sí he tenido algo con alguna que otra madre de un seguidor”, dijo Vigevani dentro del encierro, ante el asombro de los demás habitantes.

Ante la reacción del resto de los habitantes, el creador de contenido insistió en que no se trató de muchos casos y volvió a subrayar: “Tengo treinta y uno”.

Hombre con gorra y camiseta celeste frente al logo tridimensional "La Casa de los Famosos México" sobre un fondo degradado rosa y azul.
Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La anécdota en Miami: el intento de acercamiento de Fede con una mujer

Fede Vigevani contó que una de esas situaciones ocurrió cuando estaba en Miami, dentro del lobby del edificio donde se hospedaba, mientras esperaba transporte.

Según su relato, vio a una mujer “muy linda” que regresó hacia él y le preguntó si era “Fede, el youtuber”. Después, ella le dijo que su hija era muy fan de sus videos y le pidió una foto y un saludo grabado.

“¿Me puedo pillar una foto contigo y un saludo para mi hija?”, dijo la mujer, según contó Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México. El influencer agregó que aceptó, pidió su Instagram y continuaron en contacto. Dijo que al día siguiente la invitó a su departamento, tomaron algo y, en esa ocasión, “no pasó nada”, aunque todos soltaron la risa y no le creyeron que no pasó nada en esa ocasión.

(Infobae México/Jenifer Nava)

El rol de Fede Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México 4

El youtuber uruguayo no es un habitante más del reality show, ya que su papel dentro del encierro es de infiltrado, es decir, no está participando por los 4 millones de pesos del premio y tiene pactada su salida por un tiempo determinado.

El rol principal de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos 2026 es la de hacer misiones secretas y retos mandados por el público a través de votaciones en el canal oficial de WhatsApp del programa. Además, debe cumplir las tareas que le asigna La Jefa en el confesionario sin que sus compañeros sospechen.

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)
Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)

Aunque Fede no participa por el premio, ha entrado a las dinámicas de la casa como la Prueba del Líder, misma que ganó en la primer semana y recibió los privilegios que esta otorga, lo cual ha generado controversia en el público, ya que la inmunidad está ‘desperdiciada’ en un habitante que ya tiene pactada su salida.

Temas Relacionados

Fede VigevaniLa Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos México 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

La investigación ubicó una vivienda ligada a Los Tanzanios, donde agentes aseguraron una subametralladora, cartuchos y 59 dosis de una sustancia similar a la metanfetamina sin usar violencia

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez busca arrrancar con pie derecho en Santo Domingo y la mira puesta en el tetracampeonato

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: reabren parcialmente la México-Cuernavaca tras volcadura

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: reabren parcialmente la México-Cuernavaca tras volcadura

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Yanet García dejó el cuarto Ibiza para dormir en Malibú por culpa de los ronquidos de sus compañeros

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Ronald Johnson destaca la acusación en Texas contra cuatro mexicanos por armar al Cártel de Sinaloa

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Harry Styles pide a fan en CDMX que deje de seguirlo y le reclama por invadir su espacio

Masad reclama a Cynthia Klitbo que le cocinó comida con cerdo y protagonizan discusión en La Casa de los Famosos México 2026

Brenda Rivero presenta denuncia ante la FGJCDMX contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual

DEPORTES

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Bienvenidas a la Liga Femenil: Atlante presenta con orgullo a sus jugadoras para el Apertura 2026

Quién es Carlos Aviña, el mexicano que haría posible la llegada de Erik Lira al AS Mónaco

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026