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México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez busca arrrancar con pie derecho en Santo Domingo y la mira puesta en el tetracampeonato

Con Puerto Rico, Colombia y Jamaica como rivales, la Selección Mexicana necesita un triunfo para tomar ventaja en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en una fase de grupos sin margen de error. (X)
Con Puerto Rico, Colombia y Jamaica como rivales, la Selección Mexicana necesita un triunfo para tomar ventaja en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en una fase de grupos sin margen de error. (X)
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Aunque el encuentro se mantiene 0-0 a la media hora de juego y ha estado trabado en cuanto a faltas, Lourdes Bosch, Valerie Vargas y Fátima Servín insisten para poner el primero del Tri, con una Cristina Roque impidiéndolo.

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 da el primer paso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 enfrentando a Puerto Rico, con la expectativa de mantener la supremacía regional y avanzar hacia el tetracampeonato.

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El público en el Estadio Cibao anima desde el primer momento a las dirigidas por Vanessa Martínez en su camino por el Grupo B en Santo Domingo.

Goles y jugadas destacadas: México busca iniciar con autoridad en Cibao

El arranque del torneo plantea para México la necesidad de mostrar desde el primer minuto su ambición y capacidad para competir por el oro. La apuesta por la presión alta y la posesión es la carta de presentación del equipo.

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  • El partido se juega en el Estadio Cibao, con Puerto Rico buscando el control del juego y el Tri encabezando las primeras llegadas de peligro.
  • Vanessa Martínez alineó un once de vocación ofensiva, con jugadoras como Karol Bernal y Ana Mendoza liderando cada línea.
  • El conjunto Tricolor está utilizando las bandas y la explosividad de Lourdes Bosch para generar superioridad en las de Puerto Rico en cada oportunidad.
  • Hasta el momento, el encuentro se mantiene igualado 0-0 gracias a la arquera puertorriqueña Cristina Roque.

El objetivo del cuerpo técnico es claro: iniciar con victoria para tomar ventaja en el grupo y consolidar confianza en la plantilla desde el debut.

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